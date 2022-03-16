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فنان مصري يرد على عراقيين زعموا أن له علاقة بـ"القصف الإيراني على أربيل"
فنان مصري يرد على عراقيين زعموا أن له علاقة بـ"القصف الإيراني على أربيل"
تم تداول اسم الفنان المصري هاني رمزي، على نطاق واسع خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل في العراق، وذلك على خلفية القصف الإيراني الأخير على أربيل عاصمة... 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T12:35+0000
2022-03-16T12:35+0000
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وتعرضت أربيل، فجر الأحد الماضي، لهجوم بـ12 صاروخا باليستيا أطلقت من خارج البلاد من جهة الشرق، واستهدفت حيا قرب القنصلية الأمريكية، ما ألحق أضراراً مادية بعدد من المباني، دون سقوط خسائر بشرية.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه استهدف مواقع إسرائيلية في أربيل بصواريخ قوية ودقيقة.وعقب القصف، تداولت وسائل إعلام ونشطاء على مواقع التواصل، أسماء إسرائيلية، على أنها لضباط في الموساد، قُتلوا خلال الهجوم.وفي غمرة تلك الحملة، أطلق عراقيون ساخرون من الرواية الإيرانية، صورة للفنان هاني رمزي، وقالوا إن أحد الضباط الذين قُتلوا هو الضابط الإسرائيلي "هانيرمزي" (أي هاني رمزي).وما كان من الفنان المصري إلا أن يتفاعل معهم، ورد عليهم: "اسمي الضابط الشهيد أبو العربي وليس هانيرمزي.. أرجو التصحيح".يذكر أن الهجوم يأتي بعد عدة أيام من غارة إسرائيلية قرب دمشق في سوريا، أسفرت عن مقتل اثنين من أفراد الحرس الثوري الإيراني.وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أدانت الهجوم بشدة، الأربعاء، وتعهدت بالانتقام.
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إيران, العراق, منوعات, مجتمع, أخبار الفنانين في مصر

فنان مصري يرد على عراقيين زعموا أن له علاقة بـ"القصف الإيراني على أربيل"

12:35 GMT 16.03.2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIBالممثل المصري، هاني رمزي
الممثل المصري، هاني رمزي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIB
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تم تداول اسم الفنان المصري هاني رمزي، على نطاق واسع خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل في العراق، وذلك على خلفية القصف الإيراني الأخير على أربيل عاصمة إقليم كردستان.
وتعرضت أربيل، فجر الأحد الماضي، لهجوم بـ12 صاروخا باليستيا أطلقت من خارج البلاد من جهة الشرق، واستهدفت حيا قرب القنصلية الأمريكية، ما ألحق أضراراً مادية بعدد من المباني، دون سقوط خسائر بشرية.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه استهدف مواقع إسرائيلية في أربيل بصواريخ قوية ودقيقة.
وعقب القصف، تداولت وسائل إعلام ونشطاء على مواقع التواصل، أسماء إسرائيلية، على أنها لضباط في الموساد، قُتلوا خلال الهجوم.
وفي غمرة تلك الحملة، أطلق عراقيون ساخرون من الرواية الإيرانية، صورة للفنان هاني رمزي، وقالوا إن أحد الضباط الذين قُتلوا هو الضابط الإسرائيلي "هانيرمزي" (أي هاني رمزي).
وما كان من الفنان المصري إلا أن يتفاعل معهم، ورد عليهم: "اسمي الضابط الشهيد أبو العربي وليس هانيرمزي.. أرجو التصحيح".
يذكر أن الهجوم يأتي بعد عدة أيام من غارة إسرائيلية قرب دمشق في سوريا، أسفرت عن مقتل اثنين من أفراد الحرس الثوري الإيراني.
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أدانت الهجوم بشدة، الأربعاء، وتعهدت بالانتقام.
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