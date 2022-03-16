فنان مصري يرد على عراقيين زعموا أن له علاقة بـ"القصف الإيراني على أربيل"
© AFP 2022 / KARIM SAHIBالممثل المصري، هاني رمزي
© AFP 2022 / KARIM SAHIB
تم تداول اسم الفنان المصري هاني رمزي، على نطاق واسع خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل في العراق، وذلك على خلفية القصف الإيراني الأخير على أربيل عاصمة إقليم كردستان.
وتعرضت أربيل، فجر الأحد الماضي، لهجوم بـ12 صاروخا باليستيا أطلقت من خارج البلاد من جهة الشرق، واستهدفت حيا قرب القنصلية الأمريكية، ما ألحق أضراراً مادية بعدد من المباني، دون سقوط خسائر بشرية.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه استهدف مواقع إسرائيلية في أربيل بصواريخ قوية ودقيقة.
الأستاذ هنا مستشار شبكة الاعلام العراقي ورئيس مؤسسة الأجيال للثقافة والاعلام وهو يعلن مقتل الجنرال (هاني رمزي) في قصف أربيل!! https://t.co/amd4BOvcmk— Rusly Almaliki 🇮🇶 رسلي المالكي (@RusslyA) March 15, 2022
وعقب القصف، تداولت وسائل إعلام ونشطاء على مواقع التواصل، أسماء إسرائيلية، على أنها لضباط في الموساد، قُتلوا خلال الهجوم.
وفي غمرة تلك الحملة، أطلق عراقيون ساخرون من الرواية الإيرانية، صورة للفنان هاني رمزي، وقالوا إن أحد الضباط الذين قُتلوا هو الضابط الإسرائيلي "هانيرمزي" (أي هاني رمزي).
هانيرمزي =هاني رمزي ولابأي فيلم مثل دور الجنرال يانجباء 😁 pic.twitter.com/HRZXQwOjEy— Maryam حسابي الثامن (@Maryam771972702) March 15, 2022
وما كان من الفنان المصري إلا أن يتفاعل معهم، ورد عليهم: "اسمي الضابط الشهيد أبو العربي وليس هانيرمزي.. أرجو التصحيح".
حتى هاني رمزي دخل على خط الأزمة ، وأبرق يطلب تصحيح الأسم ، ترى ماذا يقول أبواق الميلشيات الولائية في #العراق ؟ ذكروني ب #معركة_الشجوة https://t.co/eWxWvnMZsb— اياد الدليمي (@iyad732) March 15, 2022
يذكر أن الهجوم يأتي بعد عدة أيام من غارة إسرائيلية قرب دمشق في سوريا، أسفرت عن مقتل اثنين من أفراد الحرس الثوري الإيراني.
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أدانت الهجوم بشدة، الأربعاء، وتعهدت بالانتقام.