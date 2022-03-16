https://arabic.sputniknews.com/20220316/فيفا-يتخذ-قرارا-بشأن-مباراة-العراق-والإمارات-في-تصفيات-كأس-العالم-بعد-القصف-الإيراني-على-أربيل-1059977194.html

"فيفا" يتخذ قرارا بشأن مباراة العراق والإمارات في تصفيات كأس العالم بعد القصف الإيراني على أربيل

"فيفا" يتخذ قرارا بشأن مباراة العراق والإمارات في تصفيات كأس العالم بعد القصف الإيراني على أربيل

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، نقل مباراة المنتخبين العراقي والإماراتي في تصفيات كأس العالم 2022 من بغداد إلى عمان، بسبب القصف الإيراني... 16.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-16T13:00+0000

2022-03-16T13:00+0000

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وقال عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم أحمد الموسوي، إن "الاتحاد تسلم رسالة من الاتحاد الدولي تتضمن قرار نقل مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره الإماراتي إلى أرض محايدة، على أن تكون العاصمة الأردنية عمان"، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية- واع..من جانبه، أكد أمين سر الاتحاد العراقي لكرة القدم، محمد فرحان، أن "هذا القرار جاء على خلفية القصف الصاروخي الأخير الذي تعرضت له أربيل".بدوره، أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، عبر حسابه على تويتر، "نقل مباراته المرتقبة إلى أرض محايدة، برغم رفع الحظر عن إقامة المباريات الدولية الرسمية في العراق نهاية الشهر الماضي".وتعرضت أربيل، فجر الأحد الماضي، لهجوم بـ12 صاروخا باليستيا أطلقت من خارج البلاد من جهة الشرق، واستهدفت حيا قرب القنصلية الأمريكية، ما ألحق أضراراً مادية بعدد من المباني، دون سقوط خسائر بشرية.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، استهدافه ما قال إنه "المركز الاستراتيجي للتآمر والأعمال الخبیثة الصهیونية بصواريخ بالغة الدقة"، مضيفا أن "قصف أربيل جاء على خلفية الجرائم الأخيرة للكیان الصهيوني المزيف والإعلان السابق عن أن الجرائم والأعمال الخبیثة لهذا الکیان لن تمر دون رد".في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، الاثنين الماضي، إن طهران حذرت السلطات العراقية عدة مرات من أنه لا ينبغي استخدام أراضيها من قبل أطراف ثالثة لشن هجمات على إيران.وقوبل الهجوم بإدانات عربية ودولية واسعة، سبقتها إدانات من المسؤولين والسياسيين في العراق، فيما استدعت بغداد السفير الإيراني لديها وأبلغته احتجاجها رسميا على استهداف أربيل بالصواريخ.

https://arabic.sputniknews.com/20220316/أول-إجراء-عراقي-مع-السفير-الإيراني-بعد-القصف-الصاروخي-على-أربيل-1059971459.html

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