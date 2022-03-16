https://arabic.sputniknews.com/20220316/فيفا-يسمح-للاعبي-أوكرانيا-بالتعاقد-مع-أندية-أخرى-خارج-فترة-الانتقالات-1059994657.html

"فيفا" يسمح للاعبي أوكرانيا بالتعاقد مع أندية أخرى خارج فترة الانتقالات

"فيفا" يسمح للاعبي أوكرانيا بالتعاقد مع أندية أخرى خارج فترة الانتقالات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الأربعاء، أنه بإمكان اللاعبين الأوكرانيين التسجيل في أندية أخرى خارج فترة الانتقالات. 16.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-16T18:12+0000

2022-03-16T18:12+0000

2022-03-16T18:12+0000

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وأضاف الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان أن هذه الخطوة تأتي بعد تعديل القواعد الخاصة بانتقالات اللاعبين، بحسب "رويترز".وقال الاتحاد: "قد يُسمح للاعبي أوكرانيا بالتسجيل في ناد آخر حتى بعد انتهاء فترة التسجيل في اتحاد النادي الذي ينوون التسجيل فيه".وذكر أن التعديل مؤقت ويستهدف مساعدة الأندية الأوكرانية واللاعبين الذين تأثروا بالعملية العسكرية الخاصة التي تشنها روسيا جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الفيفا أنه سيواصل مراقبة الأوضاع في أوكرانيا عن كثب بهدف التأكد من أن الإطار التنظيمي يعكس أي تطورات.وأدان الاتحاد الدولي العملية العسكرية الروسية، مطالبًا بوقفها في أسرع وقت.وأضاف البيان أن الأندية سيُسمح لها بتسجيل لاعبين محترفين اثنين بحد أقصى وفقا لهذا التعديل.

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