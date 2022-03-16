https://arabic.sputniknews.com/20220316/قاديروف-الجيش-الروسي-بالقرب-من-ماريوبول-ينقذ-القوات-الخاصة-من-حصار-قطاع-الطرق-1060001151.html

قاديروف: الجيش الروسي بالقرب من ماريوبول ينقذ القوات الخاصة من حصار قطاع الطرق

قاديروف: الجيش الروسي بالقرب من ماريوبول ينقذ القوات الخاصة من حصار قطاع الطرق

أكد رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، إن القوات الروسية بالقرب من مدينة ماريوبول الأوكرانية أنقذت جنود القوات الخاصة من حصار قطاع الطرق، الذي كانوا فيه لعدة... 16.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-16T23:45+0000

2022-03-16T23:45+0000

2022-03-16T23:45+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

رمضان قاديروف

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1c/1046994659_0:0:3030:1705_1920x0_80_0_0_add089622598567e5ab3c1e67331863a.jpg

وقال الزعيم الشيشاني،"أيها الأصدقاء، نفذ المقاتلون الروس بالقرب من ماريوبول، تحت القيادة المباشرة لقائدنا الأعلى للقوات المسلحة فلاديمير بوتين، عملية خاصة ناجحة لاختراق تطويق قطاع الطرق الذين أحكموا الحصار حول مجموعة من جنود القوات الخاصة الروسية. لقد كانوا محاصرين لعدة أيام".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير/شباط المنصرم، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، فيما تم تقديم المليارات من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220316/بيسكوف-حول-تصريحات-بايدن-عن-بوتين-كلام-لا-يغتفر-من-رئيس-دولة-قتلت-الآلاف-بالقنابل-1059997842.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

رمضان قاديروف