https://arabic.sputniknews.com/20220316/قاديروف-الجيش-الروسي-بالقرب-من-ماريوبول-ينقذ-القوات-الخاصة-من-حصار-قطاع-الطرق-1060001151.html
قاديروف: الجيش الروسي بالقرب من ماريوبول ينقذ القوات الخاصة من حصار قطاع الطرق
قاديروف: الجيش الروسي بالقرب من ماريوبول ينقذ القوات الخاصة من حصار قطاع الطرق
أكد رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، إن القوات الروسية بالقرب من مدينة ماريوبول الأوكرانية أنقذت جنود القوات الخاصة من حصار قطاع الطرق، الذي كانوا فيه لعدة... 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T23:45+0000
2022-03-16T23:45+0000
2022-03-16T23:45+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رمضان قاديروف
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وقال الزعيم الشيشاني،"أيها الأصدقاء، نفذ المقاتلون الروس بالقرب من ماريوبول، تحت القيادة المباشرة لقائدنا الأعلى للقوات المسلحة فلاديمير بوتين، عملية خاصة ناجحة لاختراق تطويق قطاع الطرق الذين أحكموا الحصار حول مجموعة من جنود القوات الخاصة الروسية. لقد كانوا محاصرين لعدة أيام".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير/شباط المنصرم، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، فيما تم تقديم المليارات من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/بيسكوف-حول-تصريحات-بايدن-عن-بوتين-كلام-لا-يغتفر-من-رئيس-دولة-قتلت-الآلاف-بالقنابل-1059997842.html
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رمضان قاديروف
قاديروف: الجيش الروسي بالقرب من ماريوبول ينقذ القوات الخاصة من حصار قطاع الطرق
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أكد رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، إن القوات الروسية بالقرب من مدينة ماريوبول الأوكرانية أنقذت جنود القوات الخاصة من حصار قطاع الطرق، الذي كانوا فيه لعدة أيام.
وقال الزعيم الشيشاني،"أيها الأصدقاء، نفذ المقاتلون الروس بالقرب من ماريوبول
، تحت القيادة المباشرة لقائدنا الأعلى للقوات المسلحة فلاديمير بوتين، عملية خاصة ناجحة لاختراق تطويق قطاع الطرق الذين أحكموا الحصار حول مجموعة من جنود القوات الخاصة الروسية. لقد كانوا محاصرين لعدة أيام".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير/شباط المنصرم، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، فيما تم تقديم المليارات من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا.