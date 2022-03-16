عربي
زلزال بقوة 6 درجات بالقرب من جنوب إيران
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/قاديروف-الجيش-الروسي-بالقرب-من-ماريوبول-ينقذ-القوات-الخاصة-من-حصار-قطاع-الطرق-1060001151.html
قاديروف: الجيش الروسي بالقرب من ماريوبول ينقذ القوات الخاصة من حصار قطاع الطرق
قاديروف: الجيش الروسي بالقرب من ماريوبول ينقذ القوات الخاصة من حصار قطاع الطرق
أكد رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، إن القوات الروسية بالقرب من مدينة ماريوبول الأوكرانية أنقذت جنود القوات الخاصة من حصار قطاع الطرق، الذي كانوا فيه لعدة... 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T23:45+0000
2022-03-16T23:45+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رمضان قاديروف
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1c/1046994659_0:0:3030:1705_1920x0_80_0_0_add089622598567e5ab3c1e67331863a.jpg
وقال الزعيم الشيشاني،"أيها الأصدقاء، نفذ المقاتلون الروس بالقرب من ماريوبول، تحت القيادة المباشرة لقائدنا الأعلى للقوات المسلحة فلاديمير بوتين، عملية خاصة ناجحة لاختراق تطويق قطاع الطرق الذين أحكموا الحصار حول مجموعة من جنود القوات الخاصة الروسية. لقد كانوا محاصرين لعدة أيام".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير/شباط المنصرم، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، فيما تم تقديم المليارات من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/بيسكوف-حول-تصريحات-بايدن-عن-بوتين-كلام-لا-يغتفر-من-رئيس-دولة-قتلت-الآلاف-بالقنابل-1059997842.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1c/1046994659_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_071b8cf1e8ee58dfd6f81867c946ed44.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رمضان قاديروف

قاديروف: الجيش الروسي بالقرب من ماريوبول ينقذ القوات الخاصة من حصار قطاع الطرق

23:45 GMT 16.03.2022
© Sputnik . Saeed Tsarnaev / الذهاب إلى بنك الصوررئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف، روسيا 27 أكتوبر 2020
رئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف، روسيا 27 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© Sputnik . Saeed Tsarnaev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
أكد رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، إن القوات الروسية بالقرب من مدينة ماريوبول الأوكرانية أنقذت جنود القوات الخاصة من حصار قطاع الطرق، الذي كانوا فيه لعدة أيام.
وقال الزعيم الشيشاني،"أيها الأصدقاء، نفذ المقاتلون الروس بالقرب من ماريوبول، تحت القيادة المباشرة لقائدنا الأعلى للقوات المسلحة فلاديمير بوتين، عملية خاصة ناجحة لاختراق تطويق قطاع الطرق الذين أحكموا الحصار حول مجموعة من جنود القوات الخاصة الروسية. لقد كانوا محاصرين لعدة أيام".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير/شباط المنصرم، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
دميتري بيسكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
الكرملين: تصريحات بايدن عن بوتين لا تغتفر من رئيس دولة قتلت الآلاف بقنابلها
19:55 GMT
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، فيما تم تقديم المليارات من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثالث على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس18:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала