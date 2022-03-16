https://arabic.sputniknews.com/20220316/كردستان-يطالب-بلجنة-دولية-للتحقيق-في-قصف-أربيل-1059989246.html

كردستان يطالب بلجنة دولية للتحقيق في قصف أربيل

كردستان يطالب بلجنة دولية للتحقيق في قصف أربيل

طالب إقليم كردستان بتشكيل لجنة دولية من ممثلي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وإيران والعراق وإقليم كردستان للتحقيق في قصف أربيل، لدحض الاتهامات الموجهة إلى... 16.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-16T15:55+0000

2022-03-16T15:55+0000

2022-03-16T15:55+0000

العالم العربي

أخبار العراق اليوم

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وأفادت "السومرية نيوز" بأن دعوة كردستان لتشكيل لجنة دولية جاءت خلال اجتماع مجلس وزراء الإقليم، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني.وذكر المكتب الإعلامي لمجلس وزراء الإقليم في بيان أن الفقرة الثانية من جدول أعمال الاجتماع، تضمنت التباحث بشأن الهجوم الصاروخي على المناطق السكنية لمواطني أربيل فجر يوم 13 من الشهر الجاري، بالإضافة إلى تفقد رئيس الوزراء الاتحادي ووفده المرافق للمواقع المتضررة.من جانبه، صرح بارزاني بأن "الهجوم مثل اعتداء على حياة مواطني إقليم كردستان وأمنهم وسيادة العراق، ويتعين على العراق والمجتمع الدولي وضع حد لمثل هذه الاعتداءات والانتهاكات على مواطني إقليم كردستان والعراق".وفي وقت سابق، كشف عضو برلمان إقليم كردستان عن الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بهجت علي، اليوم الأربعاء، نتائج التحقيق حول القصف الصاروخي الإيراني لمدينة أربيل العراقية.وقال بهجت علي، في تصريحات مع وكالة بغداد اليوم، إن "كل لجان التحقيقات التي شكلت من الحكومة والبرلمان أثبتت عدم وجود صحة للرواية الإيرانية"، مضيفا أن "رئيس الوزراء ونائب رئيس البرلمان ووسائل الإعلام المحلية والعربية زاروا الموقع واكتشفوا حقيقة الأمر".وأكد النائب الكردستاني، أن "الرواية الإيرانية هي من وحي الخيال"، موضحا أن "اللجان التحقيقية لم تثبت وجود أي مقر لإسرائيل أو مخابراتها في مدن إقليم كردستان، وأن الاستهداف كان لأغراض سياسية".وتعرضت أربيل، فجر الأحد الماضي 13 آذار، لهجوم بـ12 صاروخا باليستيا أطلقت من خارج البلاد من جهة الشرق، واستهدفت حيا قرب القنصلية الأمريكية، ما ألحق أضراراً مادية بعدد من المباني، دون سقوط خسائر بشرية.

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العالم العربي, أخبار العراق اليوم