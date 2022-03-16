عربي
محكمة العدل الدولية تقضي بدعوة روسيا لوقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220316/كردستان-يطالب-بلجنة-دولية-للتحقيق-في-قصف-أربيل-1059989246.html
كردستان يطالب بلجنة دولية للتحقيق في قصف أربيل
كردستان يطالب بلجنة دولية للتحقيق في قصف أربيل
طالب إقليم كردستان بتشكيل لجنة دولية من ممثلي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وإيران والعراق وإقليم كردستان للتحقيق في قصف أربيل، لدحض الاتهامات الموجهة إلى... 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T15:55+0000
2022-03-16T15:55+0000
العالم العربي
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104460/42/1044604205_0:193:2955:1855_1920x0_80_0_0_435227bc65225c4ce6b039ea9489c96d.jpg
وأفادت "السومرية نيوز" بأن دعوة كردستان لتشكيل لجنة دولية جاءت خلال اجتماع مجلس وزراء الإقليم، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني.وذكر المكتب الإعلامي لمجلس وزراء الإقليم في بيان أن الفقرة الثانية من جدول أعمال الاجتماع، تضمنت التباحث بشأن الهجوم الصاروخي على المناطق السكنية لمواطني أربيل فجر يوم 13 من الشهر الجاري، بالإضافة إلى تفقد رئيس الوزراء الاتحادي ووفده المرافق للمواقع المتضررة.من جانبه، صرح بارزاني بأن "الهجوم مثل اعتداء على حياة مواطني إقليم كردستان وأمنهم وسيادة العراق، ويتعين على العراق والمجتمع الدولي وضع حد لمثل هذه الاعتداءات والانتهاكات على مواطني إقليم كردستان والعراق".وفي وقت سابق، كشف عضو برلمان إقليم كردستان عن الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بهجت علي، اليوم الأربعاء، نتائج التحقيق حول القصف الصاروخي الإيراني لمدينة أربيل العراقية.وقال بهجت علي، في تصريحات مع وكالة بغداد اليوم، إن "كل لجان التحقيقات التي شكلت من الحكومة والبرلمان أثبتت عدم وجود صحة للرواية الإيرانية"، مضيفا أن "رئيس الوزراء ونائب رئيس البرلمان ووسائل الإعلام المحلية والعربية زاروا الموقع واكتشفوا حقيقة الأمر".وأكد النائب الكردستاني، أن "الرواية الإيرانية هي من وحي الخيال"، موضحا أن "اللجان التحقيقية لم تثبت وجود أي مقر لإسرائيل أو مخابراتها في مدن إقليم كردستان، وأن الاستهداف كان لأغراض سياسية".وتعرضت أربيل، فجر الأحد الماضي 13 آذار، لهجوم بـ12 صاروخا باليستيا أطلقت من خارج البلاد من جهة الشرق، واستهدفت حيا قرب القنصلية الأمريكية، ما ألحق أضراراً مادية بعدد من المباني، دون سقوط خسائر بشرية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104460/42/1044604205_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_1cf3cb15118f5f2072e23e469893b227.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار العراق اليوم

كردستان يطالب بلجنة دولية للتحقيق في قصف أربيل

15:55 GMT 16.03.2022
© Sputnik . Виталий Белоусов / الذهاب إلى بنك الصورمسرور بارزاني
مسرور بارزاني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© Sputnik . Виталий Белоусов
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
طالب إقليم كردستان بتشكيل لجنة دولية من ممثلي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وإيران والعراق وإقليم كردستان للتحقيق في قصف أربيل، لدحض الاتهامات الموجهة إلى الإقليم في هذا الصدد.
وأفادت "السومرية نيوز" بأن دعوة كردستان لتشكيل لجنة دولية جاءت خلال اجتماع مجلس وزراء الإقليم، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني.
وذكر المكتب الإعلامي لمجلس وزراء الإقليم في بيان أن الفقرة الثانية من جدول أعمال الاجتماع، تضمنت التباحث بشأن الهجوم الصاروخي على المناطق السكنية لمواطني أربيل فجر يوم 13 من الشهر الجاري، بالإضافة إلى تفقد رئيس الوزراء الاتحادي ووفده المرافق للمواقع المتضررة.
من جانبه، صرح بارزاني بأن "الهجوم مثل اعتداء على حياة مواطني إقليم كردستان وأمنهم وسيادة العراق، ويتعين على العراق والمجتمع الدولي وضع حد لمثل هذه الاعتداءات والانتهاكات على مواطني إقليم كردستان والعراق".
وتابع قائلا إن "الاتهامات والافتراءات ضد إقليم كردستان لا أساس لها من الصحة وهي بعيدة كل البعد عن الحقيقة، وجدد باسم مجلس الوزراء إدانته الشديدة للهجوم والاعتداء على مواطني أربيل، داعيا إلى تشكيل لجنة دولية لتتولى تقصي الحقائق.
وفي وقت سابق، كشف عضو برلمان إقليم كردستان عن الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بهجت علي، اليوم الأربعاء، نتائج التحقيق حول القصف الصاروخي الإيراني لمدينة أربيل العراقية.
وقال بهجت علي، في تصريحات مع وكالة بغداد اليوم، إن "كل لجان التحقيقات التي شكلت من الحكومة والبرلمان أثبتت عدم وجود صحة للرواية الإيرانية"، مضيفا أن "رئيس الوزراء ونائب رئيس البرلمان ووسائل الإعلام المحلية والعربية زاروا الموقع واكتشفوا حقيقة الأمر".
وأكد النائب الكردستاني، أن "الرواية الإيرانية هي من وحي الخيال"، موضحا أن "اللجان التحقيقية لم تثبت وجود أي مقر لإسرائيل أو مخابراتها في مدن إقليم كردستان، وأن الاستهداف كان لأغراض سياسية".
وتعرضت أربيل، فجر الأحد الماضي 13 آذار، لهجوم بـ12 صاروخا باليستيا أطلقت من خارج البلاد من جهة الشرق، واستهدفت حيا قرب القنصلية الأمريكية، ما ألحق أضراراً مادية بعدد من المباني، دون سقوط خسائر بشرية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثالث على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала