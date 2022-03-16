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لافروف: الدولار سينهار والثقة به تتضاءل بسبب سياسة واشنطن
لافروف: الدولار سينهار والثقة به تتضاءل بسبب سياسة واشنطن
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إن الدولار سينهار والثقة به تتضاءل بسبب سياسة واشنطن. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T09:16+0000
2022-03-16T09:32+0000
روسيا
الخارجية الروسية
سيرغي لافروف
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وأضاف لافروف في حديث مع قناة "آر بي كا" :"كانت هناك بالفعل منشورات في الصحافة الغربية، بما في ذلك ألمانيا، بالأمس نشرت، واليوم رأيتها، وقد بدأ الكثيرون بالفعل في التساؤل عما إذا كان ينبغي لنا التداول على نطاق واسع بالدولار".وأشار لافروف إلى أن بعض الدول تعتقد أنه قد يكون من الأنسب لها التداول باليوان بدلا من الدولار.وأكد وزير الخارجية الروسي على أن "دور الدولار سينخفض​​، وانخفضت الثقة به بشكل كبير".يُذكر أنه على مدار الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، الشعبيتين.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن "الهدف من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
https://arabic.sputniknews.com/20220316/لافروف-روسيا-جاهزة-للتواصل-مع-أوكرانيا-في-المستقبل-1059959208.html
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روسيا, الخارجية الروسية, سيرغي لافروف

لافروف: الدولار سينهار والثقة به تتضاءل بسبب سياسة واشنطن

09:16 GMT 16.03.2022 (تم التحديث: 09:32 GMT 16.03.2022)
© AFP 2022 / OZAN KOSEمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد لقائه مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا في أنطاليا، تركيا 10 مارس 2022.
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد لقائه مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا في أنطاليا، تركيا 10 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSE
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إن الدولار سينهار والثقة به تتضاءل بسبب سياسة واشنطن.
وأضاف لافروف في حديث مع قناة "آر بي كا" :"كانت هناك بالفعل منشورات في الصحافة الغربية، بما في ذلك ألمانيا، بالأمس نشرت، واليوم رأيتها، وقد بدأ الكثيرون بالفعل في التساؤل عما إذا كان ينبغي لنا التداول على نطاق واسع بالدولار".
وأشار لافروف إلى أن بعض الدول تعتقد أنه قد يكون من الأنسب لها التداول باليوان بدلا من الدولار.
وأكد وزير الخارجية الروسي على أن "دور الدولار سينخفض​​، وانخفضت الثقة به بشكل كبير".
يُذكر أنه على مدار الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، الشعبيتين.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن "الهدف من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
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