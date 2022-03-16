https://arabic.sputniknews.com/20220316/لافروف-روسيا-جاهزة-للتواصل-مع-أوكرانيا-في-المستقبل-1059959208.html
لافروف: روسيا جاهزة للتواصل مع أوكرانيا في المستقبل
لافروف: روسيا جاهزة للتواصل مع أوكرانيا في المستقبل
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إن روسيا جاهزة للتواصل مع أوكرانيا في المستقبل، لكننا بحاجة إلى فهم المخرجات من هذا الحوار. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T08:20+0000
2022-03-16T08:20+0000
2022-03-16T08:26+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
الخارجية الروسية
سيرغي لافروف
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وأكد لافروف على أن نظيره الاوكراني كوليبا لم يطرح أي أفكار جديدة خلال الاجتماع في تركيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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روسيا, الخارجية الروسية, سيرغي لافروف
لافروف: روسيا جاهزة للتواصل مع أوكرانيا في المستقبل
08:20 GMT 16.03.2022 (تم التحديث: 08:26 GMT 16.03.2022) تابعنا عبر
يتبع
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إن روسيا جاهزة للتواصل مع أوكرانيا في المستقبل، لكننا بحاجة إلى فهم المخرجات من هذا الحوار.
وأكد لافروف على أن نظيره الاوكراني كوليبا لم يطرح أي أفكار جديدة خلال الاجتماع في تركيا.