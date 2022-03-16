عربي
لافروف: روسيا جاهزة للتواصل مع أوكرانيا في المستقبل
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/لافروف-روسيا-جاهزة-للتواصل-مع-أوكرانيا-في-المستقبل-1059959208.html
لافروف: روسيا جاهزة للتواصل مع أوكرانيا في المستقبل
لافروف: روسيا جاهزة للتواصل مع أوكرانيا في المستقبل
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إن روسيا جاهزة للتواصل مع أوكرانيا في المستقبل، لكننا بحاجة إلى فهم المخرجات من هذا الحوار. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T08:20+0000
2022-03-16T08:26+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
الخارجية الروسية
سيرغي لافروف
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1047927935_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_398896bea25fa53277cbd510ab418369.jpg
وأكد لافروف على أن نظيره الاوكراني كوليبا لم يطرح أي أفكار جديدة خلال الاجتماع في تركيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1047927935_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_95f2805d58fd56b72d8b882bfbb08b06.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الخارجية الروسية, سيرغي لافروف

لافروف: روسيا جاهزة للتواصل مع أوكرانيا في المستقبل

08:20 GMT 16.03.2022 (تم التحديث: 08:26 GMT 16.03.2022)
© Sputnikصورة عاجل "سبوتنيك" الجديدة
صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© Sputnik
تابعنا عبرGoogle news
يتبع
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إن روسيا جاهزة للتواصل مع أوكرانيا في المستقبل، لكننا بحاجة إلى فهم المخرجات من هذا الحوار.
وأكد لافروف على أن نظيره الاوكراني كوليبا لم يطرح أي أفكار جديدة خلال الاجتماع في تركيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثالث على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала