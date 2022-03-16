https://arabic.sputniknews.com/20220316/لجنة-وزراء-مجلس-أوروبا-تؤكد-روسيا-لم-تعد-عضوا-في-المنظمة-1059985774.html

لجنة وزراء مجلس أوروبا تؤكد: روسيا لم تعد عضوا في المنظمة

لجنة وزراء مجلس أوروبا تؤكد: روسيا لم تعد عضوا في المنظمة

قررت لجنة وزراء مجلس أوروبا أن توقف عضوية روسيا في المنظمة اعتبارا من اليوم الأربعاء، بعد أن تقدمت روسيا بطلب للانسحاب من المجلس. 16.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-16T14:59+0000

2022-03-16T14:59+0000

2022-03-16T14:59+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

العالم

روسيا

المجلس الأوروبي

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باريس - سبوتنيك. وأعلن المجلس أنه "في اجتماع استثنائي صباح اليوم، قررت لجنة الوزراء، في سياق الإجراء الذي بدأ بموجب المادة 8 من النظام الأساسي لمجلس أوروبا، أن تتوقف روسيا الاتحادية عن كونها عضوًا في مجلس أوروبا اعتبارا من اليوم، بعد 26 عاما من العضوية".وكان نائب رئيس مجلس الدوما الروسي، رئيس الوفد البرلماني الروسي في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، بيتر تولستوي، قد أعلن أمس الثلاثاء، أنه تم اتخاذ قرار بانسحاب روسيا من مجلس أوروبا، محملا دول الناتو المسؤولية عن تقويض الحوار.وقال تولستوي: "تم اتخاذ قرار الانسحاب من مجلس أوروبا، وتم تسليم رسالة من وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى الأمين العام للمنظمة".

https://arabic.sputniknews.com/20220316/الناتو-بصدد-تغيير-وضعه-الأمني-في-أوروبا-وروسيا-تنسحب-من-مجلس-أوروبا--1059982998.html

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العالم, روسيا, المجلس الأوروبي