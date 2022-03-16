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محكمة العدل الدولية تقضي بدعوة روسيا لوقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا
- سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220316/لجنة-وزراء-مجلس-أوروبا-تؤكد-روسيا-لم-تعد-عضوا-في-المنظمة-1059985774.html
لجنة وزراء مجلس أوروبا تؤكد: روسيا لم تعد عضوا في المنظمة
لجنة وزراء مجلس أوروبا تؤكد: روسيا لم تعد عضوا في المنظمة
قررت لجنة وزراء مجلس أوروبا أن توقف عضوية روسيا في المنظمة اعتبارا من اليوم الأربعاء، بعد أن تقدمت روسيا بطلب للانسحاب من المجلس. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T14:59+0000
2022-03-16T14:59+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
روسيا
المجلس الأوروبي
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باريس - سبوتنيك. وأعلن المجلس أنه "في اجتماع استثنائي صباح اليوم، قررت لجنة الوزراء، في سياق الإجراء الذي بدأ بموجب المادة 8 من النظام الأساسي لمجلس أوروبا، أن تتوقف روسيا الاتحادية عن كونها عضوًا في مجلس أوروبا اعتبارا من اليوم، بعد 26 عاما من العضوية".وكان نائب رئيس مجلس الدوما الروسي، رئيس الوفد البرلماني الروسي في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، بيتر تولستوي، قد أعلن أمس الثلاثاء، أنه تم اتخاذ قرار بانسحاب روسيا من مجلس أوروبا، محملا دول الناتو المسؤولية عن تقويض الحوار.وقال تولستوي: "تم اتخاذ قرار الانسحاب من مجلس أوروبا، وتم تسليم رسالة من وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى الأمين العام للمنظمة".
https://arabic.sputniknews.com/20220316/الناتو-بصدد-تغيير-وضعه-الأمني-في-أوروبا-وروسيا-تنسحب-من-مجلس-أوروبا--1059982998.html
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العالم, روسيا, المجلس الأوروبي

لجنة وزراء مجلس أوروبا تؤكد: روسيا لم تعد عضوا في المنظمة

14:59 GMT 16.03.2022
© flickr.com / Dominique edteستراسبورغ / مجلس أوروبا
ستراسبورغ / مجلس أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© flickr.com / Dominique edte
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قررت لجنة وزراء مجلس أوروبا أن توقف عضوية روسيا في المنظمة اعتبارا من اليوم الأربعاء، بعد أن تقدمت روسيا بطلب للانسحاب من المجلس.
باريس - سبوتنيك. وأعلن المجلس أنه "في اجتماع استثنائي صباح اليوم، قررت لجنة الوزراء، في سياق الإجراء الذي بدأ بموجب المادة 8 من النظام الأساسي لمجلس أوروبا، أن تتوقف روسيا الاتحادية عن كونها عضوًا في مجلس أوروبا اعتبارا من اليوم، بعد 26 عاما من العضوية".
الناتو بصدد تغيير وضعه الأمني في أوروبا.. وروسيا تنسحب من مجلس أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
الناتو بصدد تغيير وضعه الأمني في أوروبا... وروسيا تنسحب من مجلس أوروبا
14:24 GMT
وكان نائب رئيس مجلس الدوما الروسي، رئيس الوفد البرلماني الروسي في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، بيتر تولستوي، قد أعلن أمس الثلاثاء، أنه تم اتخاذ قرار بانسحاب روسيا من مجلس أوروبا، محملا دول الناتو المسؤولية عن تقويض الحوار.
وقال تولستوي: "تم اتخاذ قرار الانسحاب من مجلس أوروبا، وتم تسليم رسالة من وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى الأمين العام للمنظمة".
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثالث على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:54 GMT
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