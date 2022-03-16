https://arabic.sputniknews.com/20220316/ما-الذي-يبحث-عنه-المحقق-الإنجليزي؟-1059972885.html

ما الذي يبحث عنه المحقق الإنجليزي؟

ما الذي يبحث عنه المحقق الإنجليزي؟

تعتزم وكالة الجريمة الوطنية البريطانية، بالتعاون مع أجهزة المخابرات في المملكة، البحث عن أصول تزعم أنها تخص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 16.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-16T12:30+0000

2022-03-16T12:30+0000

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نشرت صحيفة "ذا دايلي تلغراف" البريطانية، نقلاً عن مصدر، أن وكالة الجريمة الوطنية البريطانية ستقوم، وبالتعاون مع أجهزة المخابرات في المملكة، بالبحث عن أصول تزعم أنها تخص فلاديمير بوتين.وقال المصدر الذي أعرض عن ذكر اسمه:"إن (أشخاص) مختصون سيبحثون عن أموال بوتين ورفاقه. هناك أشخاص يعملون على ذلك. ستركز المجموعة الخاصة المعنية بالكلبتوقراطية على مثل هذه المهام". يذكر أنه في 10 مارس/ آذار، أدرجت سلطات المملكة المتحدة على قائمة العقوبات الملياردير ومالك نادي تشيلسي لكرة القدم رومان أبراموفيتش، والرئيس التنفيذي لشركة "روسنفط" إغور سيتشين، ورجل الأعمال أوليغ ديريباسكا، ورئيس بنك "روسيا" دميتري ليبيديف، ورئيس "في تي بي" بنك أندريه كوستين، ورئيس مجلس إدارة شركة غازبروم "أليكسي ميلر ورئيس "ترانسنفط" نيكولاي توكاريف.سيتم منع كل من يخضع للعقوبات من دخول أراضي المملكة المتحدة، وسيتم تجميد أصولهم في البلاد. وفقًا لوزارة الخارجية البريطانية، في المجموع هناك أصول تبلغ قيمتها حوالي 15 مليار جنيه إسترليني في البلاد، يملكها هؤلاء الروس. كما تم تأكيد أنه سيتم منع الروس المدرجين على قائمة العقوبات من إجراء معاملات مع أفراد وكيانات قانونية بريطانية. يشار إلى أن هذا قد يخلق مشاكل لأبراموفيتش في بيع نادي تشيلسي. بعد تعرض بوتين للعقوبات الغربية، قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن "الرئيس الروسي ليس لديه أي أصول خارجية".

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