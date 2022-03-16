عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220316/مجلس-الأمن-يقرر-تمديد-عمل-مهمة-حفظ-السلام-في-جنوب-السودان-لعام-جديد-1059955808.html
مجلس الأمن يقرر تمديد عمل مهمة حفظ السلام في جنوب السودان لعام جديد
مجلس الأمن يقرر تمديد عمل مهمة حفظ السلام في جنوب السودان لعام جديد
مدد مجلس الأمن الدولي مهمة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان لمدة عام، لينتهي عملها في 15 مارس/ آذار 2023. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T06:58+0000
2022-03-16T06:58+0000
أخبار جنوب السودان
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101949/06/1019490618_0:0:1066:600_1920x0_80_0_0_58d44178392fc15680990ad06df1701d.jpg
وطُرح قرار تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس) على أعضاء المجلس وصوت لصالحه 13 دولة، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت، بحسب وكالة "فرانس برس" (أ ف ب).ونص القرار على أن هدف بعثة حفظ السلام هو "منع العودة إلى الحرب الأهلية في جنوب السودان وبناء سلام دائم على الصعيدين المحلي والوطني ودعم الحكم الشامل والمسؤول وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وسلمية".وتتجاوز ميزانية مهمة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان، سنويا قيمة تتجاوز المليار دولار، لذا تعد واحدة من أكثر مهمات الأمم المتحدة تكلفة.وأشارت الصين إلى أنها تؤيد التمديد لكنها اختارت الامتناع عن التصويت لأن الولايات المتحدة أصرت على إدراج مسألة حقوق الإنسان في نص القرار.ووصف نائب السفير الصيني داي بينغ مشروع القرار بأنه "غير متوازن للغاية"، وهو شعور شاركته فيه نظيرته الروسية آنا أفستيغنيفا التي أعربت عن خيبة أملها لاستبعاد تعديلات اقترحتها موسكو.وأوائل الشهر الجاري، أعلنت الأمم المتحدة أن 440 شخصا، قتلوا في اشتباكات جنوب غربي السودن خلال الفترة من يونيو/حزيران إلى سبتمبر/أيلول من عام 2021.وأكد تقرير للأمم المتحدة في جنوب السودان أن هناك تجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان، في أثناء القتال بمقاطعة تمبورا بولاية غرب الاستوائية.وأشار التقرير إلى مقتل 440 مدنيا، وخطف 74 في الاشتباكات التي حدثت في المنطقة، فيما تعرض 64 مدنيا إلى العنف الجسدي.وخلال نفس الفترة من يونيو إلى سبتمبر من العام الماضي أبلغ عن فقدان 56 شخصا، وأجبر نحو 80 ألفا على الفرار من منازلهم.
أخبار جنوب السودان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101949/06/1019490618_50:0:850:600_1920x0_80_0_0_c3c4ec9d588ffb48313adc39bc9d30b9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار جنوب السودان, العالم

مجلس الأمن يقرر تمديد عمل مهمة حفظ السلام في جنوب السودان لعام جديد

06:58 GMT 16.03.2022
© REUTERSمسلحون في جنوب السودان
مسلحون في جنوب السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© REUTERS
تابعنا عبرGoogle news
مدد مجلس الأمن الدولي مهمة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان لمدة عام، لينتهي عملها في 15 مارس/ آذار 2023.
وطُرح قرار تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس) على أعضاء المجلس وصوت لصالحه 13 دولة، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت، بحسب وكالة "فرانس برس" (أ ف ب).
ونص القرار على أن هدف بعثة حفظ السلام هو "منع العودة إلى الحرب الأهلية في جنوب السودان وبناء سلام دائم على الصعيدين المحلي والوطني ودعم الحكم الشامل والمسؤول وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وسلمية".

وتضمن القرار أن يتم التمديد بنفس مستوى انتشارها الحالي، وتم تحديد العدد الأقصى لجنود حفظ السلام التابعين للبعثة بـ17 ألف جندي، إضافة إلى 2,100 شرطي إضافي.

وتتجاوز ميزانية مهمة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان، سنويا قيمة تتجاوز المليار دولار، لذا تعد واحدة من أكثر مهمات الأمم المتحدة تكلفة.
وأشارت الصين إلى أنها تؤيد التمديد لكنها اختارت الامتناع عن التصويت لأن الولايات المتحدة أصرت على إدراج مسألة حقوق الإنسان في نص القرار.
ووصف نائب السفير الصيني داي بينغ مشروع القرار بأنه "غير متوازن للغاية"، وهو شعور شاركته فيه نظيرته الروسية آنا أفستيغنيفا التي أعربت عن خيبة أملها لاستبعاد تعديلات اقترحتها موسكو.
وأوائل الشهر الجاري، أعلنت الأمم المتحدة أن 440 شخصا، قتلوا في اشتباكات جنوب غربي السودن خلال الفترة من يونيو/حزيران إلى سبتمبر/أيلول من عام 2021.
وأكد تقرير للأمم المتحدة في جنوب السودان أن هناك تجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان، في أثناء القتال بمقاطعة تمبورا بولاية غرب الاستوائية.
وأشار التقرير إلى مقتل 440 مدنيا، وخطف 74 في الاشتباكات التي حدثت في المنطقة، فيما تعرض 64 مدنيا إلى العنف الجسدي.
وخلال نفس الفترة من يونيو إلى سبتمبر من العام الماضي أبلغ عن فقدان 56 شخصا، وأجبر نحو 80 ألفا على الفرار من منازلهم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثالث على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала