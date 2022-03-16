https://arabic.sputniknews.com/20220316/مجلس-الأمن-يقرر-تمديد-عمل-مهمة-حفظ-السلام-في-جنوب-السودان-لعام-جديد-1059955808.html
مجلس الأمن يقرر تمديد عمل مهمة حفظ السلام في جنوب السودان لعام جديد
مجلس الأمن يقرر تمديد عمل مهمة حفظ السلام في جنوب السودان لعام جديد
مدد مجلس الأمن الدولي مهمة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان لمدة عام، لينتهي عملها في 15 مارس/ آذار 2023. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T06:58+0000
2022-03-16T06:58+0000
2022-03-16T06:58+0000
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وطُرح قرار تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس) على أعضاء المجلس وصوت لصالحه 13 دولة، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت، بحسب وكالة "فرانس برس" (أ ف ب).ونص القرار على أن هدف بعثة حفظ السلام هو "منع العودة إلى الحرب الأهلية في جنوب السودان وبناء سلام دائم على الصعيدين المحلي والوطني ودعم الحكم الشامل والمسؤول وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وسلمية".وتتجاوز ميزانية مهمة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان، سنويا قيمة تتجاوز المليار دولار، لذا تعد واحدة من أكثر مهمات الأمم المتحدة تكلفة.وأشارت الصين إلى أنها تؤيد التمديد لكنها اختارت الامتناع عن التصويت لأن الولايات المتحدة أصرت على إدراج مسألة حقوق الإنسان في نص القرار.ووصف نائب السفير الصيني داي بينغ مشروع القرار بأنه "غير متوازن للغاية"، وهو شعور شاركته فيه نظيرته الروسية آنا أفستيغنيفا التي أعربت عن خيبة أملها لاستبعاد تعديلات اقترحتها موسكو.وأوائل الشهر الجاري، أعلنت الأمم المتحدة أن 440 شخصا، قتلوا في اشتباكات جنوب غربي السودن خلال الفترة من يونيو/حزيران إلى سبتمبر/أيلول من عام 2021.وأكد تقرير للأمم المتحدة في جنوب السودان أن هناك تجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان، في أثناء القتال بمقاطعة تمبورا بولاية غرب الاستوائية.وأشار التقرير إلى مقتل 440 مدنيا، وخطف 74 في الاشتباكات التي حدثت في المنطقة، فيما تعرض 64 مدنيا إلى العنف الجسدي.وخلال نفس الفترة من يونيو إلى سبتمبر من العام الماضي أبلغ عن فقدان 56 شخصا، وأجبر نحو 80 ألفا على الفرار من منازلهم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جنوب السودان, العالم
مجلس الأمن يقرر تمديد عمل مهمة حفظ السلام في جنوب السودان لعام جديد
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مدد مجلس الأمن الدولي مهمة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان لمدة عام، لينتهي عملها في 15 مارس/ آذار 2023.
وطُرح قرار تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس) على أعضاء المجلس وصوت لصالحه 13 دولة، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت، بحسب وكالة "فرانس برس" (أ ف ب).
ونص القرار على أن هدف بعثة حفظ السلام هو "منع العودة إلى الحرب الأهلية
في جنوب السودان وبناء سلام دائم على الصعيدين المحلي والوطني ودعم الحكم الشامل والمسؤول وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وسلمية".
وتضمن القرار أن يتم التمديد بنفس مستوى انتشارها الحالي، وتم تحديد العدد الأقصى لجنود حفظ السلام التابعين للبعثة بـ17 ألف جندي، إضافة إلى 2,100 شرطي إضافي.
وتتجاوز ميزانية مهمة بعثة الأمم المتحدة
لحفظ السلام في جنوب السودان، سنويا قيمة تتجاوز المليار دولار، لذا تعد واحدة من أكثر مهمات الأمم المتحدة تكلفة.
وأشارت الصين إلى أنها تؤيد التمديد لكنها اختارت الامتناع عن التصويت لأن الولايات المتحدة أصرت على إدراج مسألة حقوق الإنسان في نص القرار.
ووصف نائب السفير الصيني داي بينغ مشروع القرار بأنه "غير متوازن للغاية"، وهو شعور شاركته فيه نظيرته الروسية آنا أفستيغنيفا التي أعربت عن خيبة أملها لاستبعاد تعديلات اقترحتها موسكو.
وأوائل الشهر الجاري، أعلنت الأمم المتحدة أن 440 شخصا، قتلوا في اشتباكات جنوب غربي السودن خلال الفترة من يونيو/حزيران إلى سبتمبر/أيلول من عام 2021.
وأكد تقرير للأمم المتحدة في جنوب السودان
أن هناك تجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان، في أثناء القتال بمقاطعة تمبورا بولاية غرب الاستوائية.
وأشار التقرير إلى مقتل 440 مدنيا، وخطف 74 في الاشتباكات التي حدثت في المنطقة، فيما تعرض 64 مدنيا إلى العنف الجسدي.
وخلال نفس الفترة من يونيو إلى سبتمبر من العام الماضي أبلغ عن فقدان 56 شخصا، وأجبر نحو 80 ألفا على الفرار من منازلهم.