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محكمة العدل الدولية تقضي بدعوة روسيا لوقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220316/محكمة-العدل-الدولية-تدعو-روسيا-وأوكرانيا-إلى-عدم-التصعيد-1059988914.html
محكمة العدل الدولية تقضي بدعوة روسيا لوقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا
محكمة العدل الدولية تقضي بدعوة روسيا لوقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا
دعت محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، كلا من روسيا وأوكرانيا إلى عدم تصعيد الخلاف بين البلدين. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T15:41+0000
2022-03-16T16:03+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وقضت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بدعوة روسيا إلى وقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا.ونقلت "رويترز" عن قضاة محكمة العدل الدولية، قولهم: "يجب على روسيا الاتحادية أن تعلق فورا العمليات العسكرية التي بدأتها في 24 من فبراير عام 2022 على أراضي أوكرانيا".ونوه الرئيس الروسي، إلى أن القوات الروسية في حال تحركها فقط في دونباس، فإن ذلك لن يؤدي إلى القضاء على التهديد، وستكون هناك جبهة جديدة للمواجهة.وقال بوتين، إن "الرعاة الغربيين يدفعون كييف لإراقة الدماء من خلال إمدادهم بالسلاح والمرتزقة".وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022 لحماية الناس في منطقة دونباس من ممارسات نظام الحكم الأوكراني الذي يرتكب الإبادة الجماعية ضدهم على مدى ثمانية أعوام. ومن أجل توفير الأمن لهم يجب إخلاء أوكرانيا من الأسلحة التي تستخدمها قوات نظام الحكم.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/بوتين-النظام-الموالي-للنازيين-في-كييف-يمكن-أن-يحصل-على-أسلحة-نووية-في-المستقبل--1059980365.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا

محكمة العدل الدولية تقضي بدعوة روسيا لوقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا

15:41 GMT 16.03.2022 (تم التحديث: 16:03 GMT 16.03.2022)
© AP Photo / Peter Dejongمحكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© AP Photo / Peter Dejong
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دعت محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، كلا من روسيا وأوكرانيا إلى عدم تصعيد الخلاف بين البلدين.
وقضت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بدعوة روسيا إلى وقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
ونقلت "رويترز" عن قضاة محكمة العدل الدولية، قولهم: "يجب على روسيا الاتحادية أن تعلق فورا العمليات العسكرية التي بدأتها في 24 من فبراير عام 2022 على أراضي أوكرانيا".
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
بوتين: العملية العسكرية مستمرة حتى النهاية والغرب "مزق أقنعة الخجل"
13:41 GMT

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد خلال اجتماع، عقد اليوم الأربعاء، حول إجراءات الدعم الاجتماعي والاقتصادي للمناطق الروسية، على أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ستستمر حتى النهاية، مشددا على أن "أوكرانيا لن تصبح موقعا لانطلاق التهديدات ضد روسيا".

ونوه الرئيس الروسي، إلى أن القوات الروسية في حال تحركها فقط في دونباس، فإن ذلك لن يؤدي إلى القضاء على التهديد، وستكون هناك جبهة جديدة للمواجهة.

وأضاف بوتين: "بالنسبة لتكتيكات العمليات العسكرية التي وضعتها وزارة الدفاع الروسية وهيئة الأركان العامة، فإنها أثبتت فعاليتها تماما. رجالنا وجنودنا وضباطنا يظهرون الشجاعة والبطولة. إنهم يفعلون كل ما بوسعهم لتجنب الخسائر بين السكان المدنيين في المدن الأوكرانية".

وقال بوتين، إن "الرعاة الغربيين يدفعون كييف لإراقة الدماء من خلال إمدادهم بالسلاح والمرتزقة".
وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022 لحماية الناس في منطقة دونباس من ممارسات نظام الحكم الأوكراني الذي يرتكب الإبادة الجماعية ضدهم على مدى ثمانية أعوام. ومن أجل توفير الأمن لهم يجب إخلاء أوكرانيا من الأسلحة التي تستخدمها قوات نظام الحكم.
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثالث على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:54 GMT
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