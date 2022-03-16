https://arabic.sputniknews.com/20220316/محكمة-العدل-الدولية-تدعو-روسيا-وأوكرانيا-إلى-عدم-التصعيد-1059988914.html

محكمة العدل الدولية تقضي بدعوة روسيا لوقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا

محكمة العدل الدولية تقضي بدعوة روسيا لوقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا

دعت محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، كلا من روسيا وأوكرانيا إلى عدم تصعيد الخلاف بين البلدين. 16.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-16T15:41+0000

2022-03-16T15:41+0000

2022-03-16T16:03+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

روسيا

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وقضت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بدعوة روسيا إلى وقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا.ونقلت "رويترز" عن قضاة محكمة العدل الدولية، قولهم: "يجب على روسيا الاتحادية أن تعلق فورا العمليات العسكرية التي بدأتها في 24 من فبراير عام 2022 على أراضي أوكرانيا".ونوه الرئيس الروسي، إلى أن القوات الروسية في حال تحركها فقط في دونباس، فإن ذلك لن يؤدي إلى القضاء على التهديد، وستكون هناك جبهة جديدة للمواجهة.وقال بوتين، إن "الرعاة الغربيين يدفعون كييف لإراقة الدماء من خلال إمدادهم بالسلاح والمرتزقة".وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022 لحماية الناس في منطقة دونباس من ممارسات نظام الحكم الأوكراني الذي يرتكب الإبادة الجماعية ضدهم على مدى ثمانية أعوام. ومن أجل توفير الأمن لهم يجب إخلاء أوكرانيا من الأسلحة التي تستخدمها قوات نظام الحكم.

https://arabic.sputniknews.com/20220316/بوتين-النظام-الموالي-للنازيين-في-كييف-يمكن-أن-يحصل-على-أسلحة-نووية-في-المستقبل--1059980365.html

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