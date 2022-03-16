https://arabic.sputniknews.com/20220316/مخزون-النفط-الأمريكي-في-كاشينج-يرتفع-للمرة-الأولى-منذ-ديسمبر-1059989093.html
مخزون النفط الأمريكي في كاشينج يرتفع للمرة الأولى منذ ديسمبر
مخزون النفط الأمريكي في كاشينج يرتفع للمرة الأولى منذ ديسمبر
ظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام في مركز التخزين في كاشينج في ولاية أوكلاهوما، سجلت زيادة الأسبوع الماضي... 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T15:50+0000
2022-03-16T15:50+0000
2022-03-16T15:50+0000
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
أسعار النفط اليوم
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وأشارت البيانات إلى أن مخزونات الخام في كاشينج ارتفعت إلى نحو 24 مليون برميل، وفقا لـ "رويترز".ومن ناحية أخرى، هبطت مخزونات النفط في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة إلى 575.5 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ يونيو/ حزيران 2002 .وهوت أسعار النفط أكثر من 6 في المئة إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع تقريبا، أمس الثلاثاء، مع انحسار المخاوف من انقطاع في الإمدادات، بينما أثارت زيادة حادة في الإصابات بكوفيد-19 في الصين بواعث قلق بشأن الطلب.وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 6.99 دولار، أو بـ6.54 في المئة، لتسجل عند التسوية 99.91 دولار للبرميل.وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 6.57 دولار، أو بنسبة 6.38 في المئة، لتبلغ عند التسوية 96.44 دولار للبرميل.وهذه هي المرة الأولى منذ أواخر فبراير/شباط، التي يغلق فيها الخامان القياسيان دون مستوى 100 دولار.وفي وقت سابق من الجلسة، هبط برنت إلى 97.44 دولار في حين سجل الخام الأمريكي 93.53 دولار، وهما أدنى مستوياتهما منذ 25 فبراير.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/تراجع-أسعار-النفط-مع-انحسار-مخاوف-الإمدادات-وتزايد-إصابات-كوفيد-في-الصين-1059954223.html
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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, أسعار النفط اليوم
مخزون النفط الأمريكي في كاشينج يرتفع للمرة الأولى منذ ديسمبر
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ظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام في مركز التخزين في كاشينج في ولاية أوكلاهوما، سجلت زيادة الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ أواخر ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي.
وأشارت البيانات إلى أن مخزونات الخام في كاشينج ارتفعت إلى نحو 24 مليون برميل، وفقا لـ "رويترز".
ومن ناحية أخرى، هبطت مخزونات النفط في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة
إلى 575.5 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ يونيو/ حزيران 2002 .
وهوت أسعار النفط أكثر من 6 في المئة إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع تقريبا، أمس الثلاثاء، مع انحسار المخاوف من انقطاع في الإمدادات، بينما أثارت زيادة حادة في الإصابات بكوفيد-19 في الصين بواعث قلق بشأن الطلب.
وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 6.99 دولار، أو بـ6.54 في المئة، لتسجل عند التسوية 99.91 دولار للبرميل
.
وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 6.57 دولار، أو بنسبة 6.38 في المئة، لتبلغ عند التسوية 96.44 دولار للبرميل.
وهذه هي المرة الأولى منذ أواخر فبراير/شباط، التي يغلق فيها الخامان القياسيان دون مستوى 100 دولار.
وفي وقت سابق من الجلسة، هبط برنت إلى 97.44 دولار في حين سجل الخام الأمريكي 93.53 دولار، وهما أدنى مستوياتهما منذ 25 فبراير.