https://arabic.sputniknews.com/20220316/مديرة-فرنسا-المفتوحة-للتنس-لا-يوجد-ما-يمنع-ديوكوفيتش-من-الدفاع-عن-اللقب-1059973892.html

مديرة "فرنسا المفتوحة للتنس": لا يوجد ما يمنع ديوكوفيتش من الدفاع عن اللقب

مديرة "فرنسا المفتوحة للتنس": لا يوجد ما يمنع ديوكوفيتش من الدفاع عن اللقب

صرحت أميلي موريسمو، المديرة الجديدة لبطولة "فرنسا المفتوحة للتنس"، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، بأنه "في ظل الوضع الحالي لا شيء يقف في طريق مشاركة ديوكوفيتش... 16.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-16T12:24+0000

2022-03-16T12:24+0000

2022-03-16T12:24+0000

رياضة

مجتمع

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ونقلت "رويترز"، عن منظمي البطولة أنه سيتم السماح لنوفاك ديوكوفيتش بالدفاع عن لقبه في الوقت الذي تستعد فيه رولان جاروس لاستضافة ما يتوقع أن تكون أول بطولة كبرى دون أي قيود تتعلق بكوفيد-19 منذ ظهور الوباء قبل عامين.يشار إلى أن اللاعب الصربي، الحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، لم يتمكن من الدفاع عن لقبه في أستراليا المفتوحة في يناير/ كانون الثاني بعد ترحيله من البلاد بسبب موقفه من التطعيم ضد كوفيد-19.ويغيب ديوكوفيتش، البالغ عمره 34 عاما، أيضا عن بطولتي إنديان ويلز وميامي هذا الشهر حيث أنه غير قادر على دخول الولايات المتحدة دون تقديم شهادة بحصوله على تطعيم.وفي وقت سابق، سعى لاعب التنس الأسترالي، أليكس دي مينو إلى تبرئة ساحته وسط تقارير عن خضوعه لتحقيق بشأن شراء شهادة تطعيم مزورة ضد "كوفيد-19"، حيث قال لاعب التنس الأسترالي، في فبراير/شباط، إنه "بريئ تماما"، مؤكدا حصوله على "جرعتي تطعيم".وذكرت تقارير إعلامية أن "دي مينو البالغ عمره 23 عاما اشترى شهادة مزورة لإثبات أنه تلقى جرعتي تطعيم ضد الفيروس واسع الانتشار".وكتب دي مينو، عبر حسابه على "تويتر": "تلقيت الجرعة الأولى من اللقاح في لندن الصيف الماضي والثانية في مستشفى لاباز في مدريد".

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