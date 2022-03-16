https://arabic.sputniknews.com/20220316/مرشحة-الرئاسة-الفرنسية-تتعرض-لموقف-محرج--1059976255.html

مرشحة الرئاسة الفرنسية تتعرض لموقف محرج

مرشحة الرئاسة الفرنسية تتعرض لموقف محرج

تعرضت المرشحة الرئاسية الجمهورية من يمين الوسط في فرنسا فاليري بيكريس، إلى إلقاء مسحوق وردي عليها، وذلك بعد خطابها في اتحاد الشركات الصغيرة والمتوسطة، حسبما... 16.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-16T12:49+0000

2022-03-16T12:49+0000

2022-03-16T12:49+0000

العالم

أخبار فرنسا

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وبحسب القناة، ألقى ناشطان من حركة "أكيرا"، والتي تشير إليها القناة بأنها "حركة ثورية"، على بيكريس، بعد أن ألقت الأخيرة كلمة على المنصة أمام اتحاد الشركات الصغيرة والمتوسطة، بودرة وردية اللون عليها، دون أن يتم تحديد أسباب الحادث، فيما جاء رد فعل بيكريس أن طلبت التحدث إلى الناشطان، ليجيب أحدهم بالرفض. وأشارت المرشحة إلى أنها لن تقدم شكوى بعد رشها بمسحوق الطباشير.في حادث مشابه، تلقى مرشح الرئاسة الفرنسية إريك زمور، بوم السبت، بيضة على رأسه فور خروجه من سيارته قادما إلى إحدى فعاليات الدعاية لحملته الانتخابية في مدينة مواساك بإقليم تارن وغارون جنوب غربي فرنسا.يذكر أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا ستجري في 10 أبريل/نيسان، ومن المقرر إجراء الجولة الثانية في 24 أبريل.وتضم قائمة المرشحين 12 سياسيا، بما في ذلك الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرو، وزعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبان، ومرشحة الحزب الجمهوري من يمين الوسط فاليري بيكريس وإريك زمور.

https://arabic.sputniknews.com/20220312/مرشح-الرئاسة-الفرنسية-يتلقى-بيضة-على-رأسه-من-قبل-مسن-فيديو-1059806008.html

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