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مرشحة الرئاسة الفرنسية تتعرض لموقف محرج
مرشحة الرئاسة الفرنسية تتعرض لموقف محرج
تعرضت المرشحة الرئاسية الجمهورية من يمين الوسط في فرنسا فاليري بيكريس، إلى إلقاء مسحوق وردي عليها، وذلك بعد خطابها في اتحاد الشركات الصغيرة والمتوسطة، حسبما... 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T12:49+0000
2022-03-16T12:49+0000
العالم
أخبار فرنسا
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وبحسب القناة، ألقى ناشطان من حركة "أكيرا"، والتي تشير إليها القناة بأنها "حركة ثورية"، على بيكريس، بعد أن ألقت الأخيرة كلمة على المنصة أمام اتحاد الشركات الصغيرة والمتوسطة، بودرة وردية اللون عليها، دون أن يتم تحديد أسباب الحادث، فيما جاء رد فعل بيكريس أن طلبت التحدث إلى الناشطان، ليجيب أحدهم بالرفض. وأشارت المرشحة إلى أنها لن تقدم شكوى بعد رشها بمسحوق الطباشير.في حادث مشابه، تلقى مرشح الرئاسة الفرنسية إريك زمور، بوم السبت، بيضة على رأسه فور خروجه من سيارته قادما إلى إحدى فعاليات الدعاية لحملته الانتخابية في مدينة مواساك بإقليم تارن وغارون جنوب غربي فرنسا.يذكر أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا ستجري في 10 أبريل/نيسان، ومن المقرر إجراء الجولة الثانية في 24 أبريل.وتضم قائمة المرشحين 12 سياسيا، بما في ذلك الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرو، وزعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبان، ومرشحة الحزب الجمهوري من يمين الوسط فاليري بيكريس وإريك زمور.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/مرشح-الرئاسة-الفرنسية-يتلقى-بيضة-على-رأسه-من-قبل-مسن-فيديو-1059806008.html
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العالم, أخبار فرنسا

مرشحة الرئاسة الفرنسية تتعرض لموقف محرج

12:49 GMT 16.03.2022
© AFP 2022 / ALAIN JOCARDالمرشحة للانتخابات الفرنسية عن حزب "الجمهوريون" اليميني فاليري بيكريس
المرشحة للانتخابات الفرنسية عن حزب الجمهوريون اليميني فاليري بيكريس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© AFP 2022 / ALAIN JOCARD
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تعرضت المرشحة الرئاسية الجمهورية من يمين الوسط في فرنسا فاليري بيكريس، إلى إلقاء مسحوق وردي عليها، وذلك بعد خطابها في اتحاد الشركات الصغيرة والمتوسطة، حسبما ذكرت قناة "BFM TV" الفرنسية.
وبحسب القناة، ألقى ناشطان من حركة "أكيرا"، والتي تشير إليها القناة بأنها "حركة ثورية"، على بيكريس، بعد أن ألقت الأخيرة كلمة على المنصة أمام اتحاد الشركات الصغيرة والمتوسطة، بودرة وردية اللون عليها، دون أن يتم تحديد أسباب الحادث، فيما جاء رد فعل بيكريس أن طلبت التحدث إلى الناشطان، ليجيب أحدهم بالرفض. وأشارت المرشحة إلى أنها لن تقدم شكوى بعد رشها بمسحوق الطباشير.
في حادث مشابه، تلقى مرشح الرئاسة الفرنسية إريك زمور، بوم السبت، بيضة على رأسه فور خروجه من سيارته قادما إلى إحدى فعاليات الدعاية لحملته الانتخابية في مدينة مواساك بإقليم تارن وغارون جنوب غربي فرنسا.
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يذكر أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا ستجري في 10 أبريل/نيسان، ومن المقرر إجراء الجولة الثانية في 24 أبريل.
وتضم قائمة المرشحين 12 سياسيا، بما في ذلك الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرو، وزعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبان، ومرشحة الحزب الجمهوري من يمين الوسط فاليري بيكريس وإريك زمور.
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