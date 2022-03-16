https://arabic.sputniknews.com/20220316/مسؤول-من-المتوقع-إعلان-بايدن-عن-مساعدات-أمنية-بقيمة-800-مليون-دولار-لأوكرانيا-1059953775.html
مسؤول: من المتوقع إعلان بايدن عن مساعدات أمنية بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا
مسؤول: من المتوقع إعلان بايدن عن مساعدات أمنية بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا
قال مسؤول بالبيت الأبيض، إنه يتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء عن مساعدات أمنية إضافية بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T01:28+0000
2022-03-16T01:28+0000
2022-03-16T01:28+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
جو بايدن
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0e/1058548517_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e826510949d3855de8ec500aecdda71d.jpg
ونقلت صحيفة " وول ستريت جورنال، الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم، أن جو بايدن، قد يعلن عن مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا مقدارها أكثر من مليار دولار.وفي وقت سابق اليوم، قال فولوديمير زيلينسكي، إن المحادثات بين الوفدين الأوكراني والروسي يجب أن تستمر، وأن المواقف في المفاوضات أكثر واقعية، لكن هناك حاجة لمزيد من الوقت حتى تكون القرارات في مصلحة أوكرانيا".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير/شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/بلينكن-عدم-انضمام-أوكرانيا-إلى-حلف-شمال-الأطلسي-لن-يكون-تنازلا-لروسيا-1059953062.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0e/1058548517_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6a09707737dd01966797eb491a3e689f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, أخبار أوكرانيا
مسؤول: من المتوقع إعلان بايدن عن مساعدات أمنية بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا
تابعنا عبر
قال مسؤول بالبيت الأبيض، إنه يتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء عن مساعدات أمنية إضافية بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا.
ونقلت صحيفة " وول ستريت جورنال، الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم، أن جو بايدن، قد يعلن عن مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا مقدارها أكثر من مليار دولار
.
وبحسب الصحيفة ستتضمن المساعدات الأمريكية أسلحة مضادة للدروع والطائرات وأنظمة دفاع جوي من طرازي جافلين وستينغر.
وفي وقت سابق اليوم، قال فولوديمير زيلينسكي، إن المحادثات بين الوفدين الأوكراني والروسي يجب أن تستمر، وأن المواقف في المفاوضات أكثر واقعية، لكن هناك حاجة لمزيد من الوقت حتى تكون القرارات في مصلحة أوكرانيا".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير/شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.