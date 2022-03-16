https://arabic.sputniknews.com/20220316/مسؤول-من-المتوقع-إعلان-بايدن-عن-مساعدات-أمنية-بقيمة-800-مليون-دولار-لأوكرانيا-1059953775.html

مسؤول: من المتوقع إعلان بايدن عن مساعدات أمنية بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا

مسؤول: من المتوقع إعلان بايدن عن مساعدات أمنية بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا

قال مسؤول بالبيت الأبيض، إنه يتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء عن مساعدات أمنية إضافية بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا. 16.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-16T01:28+0000

2022-03-16T01:28+0000

2022-03-16T01:28+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

جو بايدن

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0e/1058548517_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e826510949d3855de8ec500aecdda71d.jpg

ونقلت صحيفة " وول ستريت جورنال، الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم، أن جو بايدن، قد يعلن عن مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا مقدارها أكثر من مليار دولار.وفي وقت سابق اليوم، قال فولوديمير زيلينسكي، إن المحادثات بين الوفدين الأوكراني والروسي يجب أن تستمر، وأن المواقف في المفاوضات أكثر واقعية، لكن هناك حاجة لمزيد من الوقت حتى تكون القرارات في مصلحة أوكرانيا".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير/شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.

https://arabic.sputniknews.com/20220315/بلينكن-عدم-انضمام-أوكرانيا-إلى-حلف-شمال-الأطلسي-لن-يكون-تنازلا-لروسيا-1059953062.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

جو بايدن, أخبار أوكرانيا