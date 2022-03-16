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- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/مسؤول-من-المتوقع-إعلان-بايدن-عن-مساعدات-أمنية-بقيمة-800-مليون-دولار-لأوكرانيا-1059953775.html
مسؤول: من المتوقع إعلان بايدن عن مساعدات أمنية بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا
مسؤول: من المتوقع إعلان بايدن عن مساعدات أمنية بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا
قال مسؤول بالبيت الأبيض، إنه يتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء عن مساعدات أمنية إضافية بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T01:28+0000
2022-03-16T01:28+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
جو بايدن
أخبار أوكرانيا
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ونقلت صحيفة " وول ستريت جورنال، الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم، أن جو بايدن، قد يعلن عن مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا مقدارها أكثر من مليار دولار.وفي وقت سابق اليوم، قال فولوديمير زيلينسكي، إن المحادثات بين الوفدين الأوكراني والروسي يجب أن تستمر، وأن المواقف في المفاوضات أكثر واقعية، لكن هناك حاجة لمزيد من الوقت حتى تكون القرارات في مصلحة أوكرانيا".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير/شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/بلينكن-عدم-انضمام-أوكرانيا-إلى-حلف-شمال-الأطلسي-لن-يكون-تنازلا-لروسيا-1059953062.html
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جو بايدن, أخبار أوكرانيا

مسؤول: من المتوقع إعلان بايدن عن مساعدات أمنية بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا

01:28 GMT 16.03.2022
© REUTERS / WHITE HOUSEالرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال حديث هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 12 فبراير 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال حديث هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 12 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© REUTERS / WHITE HOUSE
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قال مسؤول بالبيت الأبيض، إنه يتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء عن مساعدات أمنية إضافية بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا.
ونقلت صحيفة " وول ستريت جورنال، الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم، أن جو بايدن، قد يعلن عن مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا مقدارها أكثر من مليار دولار.
وبحسب الصحيفة ستتضمن المساعدات الأمريكية أسلحة مضادة للدروع والطائرات وأنظمة دفاع جوي من طرازي جافلين وستينغر.
وفي وقت سابق اليوم، قال فولوديمير زيلينسكي، إن المحادثات بين الوفدين الأوكراني والروسي يجب أن تستمر، وأن المواقف في المفاوضات أكثر واقعية، لكن هناك حاجة لمزيد من الوقت حتى تكون القرارات في مصلحة أوكرانيا".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير/شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
بلينكن: عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي لن يكون تنازلا لروسيا
أمس, 23:07 GMT
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
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