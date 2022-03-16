https://arabic.sputniknews.com/20220316/مسؤول-يحدد-متى-تعترف-أوكرانيا-بانتماء-القرم-لروسيا-1059954939.html
مسؤول يحدد متى تعترف أوكرانيا بانتماء القرم لروسيا
مسؤول يحدد متى تعترف أوكرانيا بانتماء القرم لروسيا
لا بد وأن تعترف السلطات الأوكرانية بانتماء شبه جزيرة القرم لروسيا. أعلن ذلك رئيس المجلس التشريعي المحلي في القرم. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T06:14+0000
2022-03-16T06:14+0000
2022-03-16T06:14+0000
روسيا
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وعبر فلاديمير كونستانتينوف لـ"سبوتنيك" عن اعتقاده بأن أوكرانيا ستعترف بانتماء شبه جزيرة القرم لروسيا في أقرب وقت بعد إتمام إخلائها من الأسلحة التي يستخدمها نظام الحكم لتحقيق أهدافه وتحريرها من سيطرة النازيين الجدد.ونُقلت تبعية القرم إلى أوكرانيا في مطلع خمسينات القرن الماضي عندما كانت أوكرانيا إحدى الجمهوريات السوفيتية المتحدة. واحتفظت أوكرانيا بالقرم وسائر الأراضي الأخرى التي تم ضمّها إليها في زمن الاتحاد السوفيتي عندما خرجت من الاتحاد السوفيتي.وفي عام 2014، صوت سكان شبه جزيرة القرم لصالح استعادة الهوية الروسية لتستعيد القرم وضعها كأحد الأقاليم الروسية. ورفض نظام الحكم في أوكرانيا الإقرار بشرعية قرار أهالي القرم، وبدأ يعد عدته لاستعادة السيطرة على القرم وأيضا على منطقة دونباس التي أعلنت استقلالها عن نظام الحكم الأوكراني في نفس العام.وأخيرا اضطرت روسيا إلى استخدام القوة العسكرية لإحباط خطط نظام الحكم الأوكراني المعادي للروس. وبدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022 تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس إلى المحاكمة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مسؤول يحدد متى تعترف أوكرانيا بانتماء القرم لروسيا
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لا بد وأن تعترف السلطات الأوكرانية بانتماء شبه جزيرة القرم لروسيا. أعلن ذلك رئيس المجلس التشريعي المحلي في القرم.
وعبر
فلاديمير كونستانتينوف لـ"سبوتنيك" عن اعتقاده بأن أوكرانيا ستعترف بانتماء شبه جزيرة القرم لروسيا في أقرب وقت بعد إتمام إخلائها من الأسلحة التي يستخدمها نظام الحكم لتحقيق أهدافه وتحريرها من سيطرة النازيين الجدد.
ونُقلت تبعية القرم إلى أوكرانيا في مطلع خمسينات القرن الماضي عندما كانت أوكرانيا إحدى الجمهوريات السوفيتية المتحدة. واحتفظت أوكرانيا بالقرم وسائر الأراضي الأخرى التي تم ضمّها إليها في زمن الاتحاد السوفيتي عندما خرجت من الاتحاد السوفيتي.
وفي عام 2014، صوت سكان شبه جزيرة القرم لصالح استعادة الهوية الروسية لتستعيد القرم وضعها كأحد الأقاليم الروسية. ورفض نظام الحكم في أوكرانيا الإقرار بشرعية قرار أهالي القرم، وبدأ يعد عدته لاستعادة السيطرة على القرم وأيضا على منطقة دونباس التي أعلنت استقلالها عن نظام الحكم الأوكراني في نفس العام.
وأخيرا اضطرت روسيا إلى استخدام القوة العسكرية لإحباط خطط نظام الحكم الأوكراني المعادي للروس. وبدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022 تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس إلى المحاكمة.