https://arabic.sputniknews.com/20220316/مستخدمو-انستغرام--ينشئون-هاشتاغ-قاطعوا-ميتا-ردا-على-دعوات-العنف-ضد-روسيا-1059963241.html

مستخدمو انستغرام ينشئون هاشتاغ "قاطعوا ميتا" ردا على دعوات العنف ضد روسيا

مستخدمو انستغرام ينشئون هاشتاغ "قاطعوا ميتا" ردا على دعوات العنف ضد روسيا

بدأ بعض مستخدمي إنستغرام في استخدام هاشتاغ يدعو إلى مقاطعة الشركة الأم "ميتا" مالكة موقع "إنستغرام"، وذلك بعد أن سمحت بنشر دعوات للعنف ضد الجيش الروسي على... 16.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-16T09:33+0000

2022-03-16T09:33+0000

2022-03-16T09:33+0000

العالم

روسيا

انستغرام

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موسكو - سبوتنيك. ونشر بعض المستخدمين منشورات على انستغرام يستنكرون فيها دعوات تطبيقي فيسبوك وانستغرام المحرضة على العنف، منهم من وصف مارك بأنه شخص "مريض وشرير حقًا. يعتقد زوكربيرغ أنه لا بأس من التهديد بالقتل والعنف على منصته"، وآخرون اعتبروا أنه "لا ينبغي أبدًا السماح بالعنف والكراهية ضد الآخرين!"، كمان دعا العديد من المستخدمين إلى توسيع دائرة المقاطعة بقولهم "مقاطعة فيسبوك وانستغرام! شارك هذا المنشور! قل #NOtoMETA".وبعد خطوة "ميتا"، حظرت السلطات الروسية انستغرام اعتبارًا من يوم الاثنين 14 مارس/ آذار. وقال دميتري بيسكوف إن "ميتا"، انغمست مؤخرا بإدخال قواعد جديدة وتنفيذ عمليات تلاعب منذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا، ما وضع مستقبلها في روسيا موضع شك.ونشر رئيس الشؤون العالمية في "ميتا"، نيك كليغ، يوم الجمعة، بيانًا قال فيه إن تخفيف قواعد خطاب الكراهية ينطبق فقط على أوكرانيا ويهدف إلى حماية حقوق الأوكرانيين في الكلام ، بينما لا يُسمح برهاب روسيا أو "التمييز أو المضايقة أو العنف تجاه الروس" على المنصة.

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العالم, روسيا, انستغرام