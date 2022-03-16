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https://arabic.sputniknews.com/20220316/مشاهد-مخيفة-لزلزال-اليابان-منازل-تتراقص-وقطارات-تتأرجح-فيديوهات-1059995126.html
مشاهد مخيفة لزلزال اليابان... منازل تتراقص وقطارات تتأرجح... فيديوهات
مشاهد مخيفة لزلزال اليابان... منازل تتراقص وقطارات تتأرجح... فيديوهات
وثّق يابانيون مشاهد من الزلزال القوي الذي ضرب الساحل الشمالي الشرقي للبلاد، اليوم الأربعاء، ما استدعى إصدار السلطات المحلية تحذيرا من حدوث موجات مد عاتية... 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T18:26+0000
2022-03-16T18:26+0000
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ووقع الزلزال بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر، وفقا لإذاعة NHK العامة، فيما قالت شركة كهرباء طوكيو إن الكهرباء انقطعت عن قرابة مليوني أسرة بعد الزلزال، فيما أشار رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إلى أن العمل جار على جمع المعلومات.وأصدرت السلطات في الوقت نفسه تحذيرا من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) لسكان مقاطعتي فوكوشيما ومياجي، مفاده أن أمواج تسونامي قد تصل إلى ارتفاع متر واحد.وبعد حوالي ساعتين رُفع التحذير، ووردت أنباء عن وصول موجات تسونامي في إحدى المناطق إلى ارتفاع 20 بوصة فقط. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن.وكشفت مقاطع فيديو عن لحظات مخيفة لوقوع الزلزال، ظهرت خلالها المنازل وهي تتراقص من الداخل.وكانت المنطقة نفسها قد تعرضت لهزة قوية أعقبها تسونامي في 2011، الذي تسبب بكارثة في محطة فوكوشيما النووية.وكشف علماء وخبراء متخصصون بدراسة الأرض، أخيرا، عن وجود كتلة صخرية نارية بحجم جبل تقع تحت الساحل الجنوبي لدولة اليابان، معتبرين أن هذه الكتلة قد تؤثر على مسار الزلازل الكبيرة في المنطقة.
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مشاهد مخيفة لزلزال اليابان... منازل تتراقص وقطارات تتأرجح... فيديوهات

18:26 GMT 16.03.2022
© AFP 2022 / Kazuhiro Nogiالشرطة تبحث عن ناجين بعد زلزال ضرب جنوب اليابان، 17 أبريل/ نيسان 2016.
الشرطة تبحث عن ناجين بعد زلزال ضرب جنوب اليابان، 17 أبريل/ نيسان 2016. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© AFP 2022 / Kazuhiro Nogi
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وثّق يابانيون مشاهد من الزلزال القوي الذي ضرب الساحل الشمالي الشرقي للبلاد، اليوم الأربعاء، ما استدعى إصدار السلطات المحلية تحذيرا من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".
ووقع الزلزال بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر، وفقا لإذاعة NHK العامة، فيما قالت شركة كهرباء طوكيو إن الكهرباء انقطعت عن قرابة مليوني أسرة بعد الزلزال، فيما أشار رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إلى أن العمل جار على جمع المعلومات.
وأصدرت السلطات في الوقت نفسه تحذيرا من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) لسكان مقاطعتي فوكوشيما ومياجي، مفاده أن أمواج تسونامي قد تصل إلى ارتفاع متر واحد.
وبعد حوالي ساعتين رُفع التحذير، ووردت أنباء عن وصول موجات تسونامي في إحدى المناطق إلى ارتفاع 20 بوصة فقط. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن.
وكشفت مقاطع فيديو عن لحظات مخيفة لوقوع الزلزال، ظهرت خلالها المنازل وهي تتراقص من الداخل.
وكانت المنطقة نفسها قد تعرضت لهزة قوية أعقبها تسونامي في 2011، الذي تسبب بكارثة في محطة فوكوشيما النووية.
وكشف علماء وخبراء متخصصون بدراسة الأرض، أخيرا، عن وجود كتلة صخرية نارية بحجم جبل تقع تحت الساحل الجنوبي لدولة اليابان، معتبرين أن هذه الكتلة قد تؤثر على مسار الزلازل الكبيرة في المنطقة.
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