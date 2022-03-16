مشاهد مخيفة لزلزال اليابان... منازل تتراقص وقطارات تتأرجح... فيديوهات
© AFP 2022 / Kazuhiro Nogiالشرطة تبحث عن ناجين بعد زلزال ضرب جنوب اليابان، 17 أبريل/ نيسان 2016.
© AFP 2022 / Kazuhiro Nogi
وثّق يابانيون مشاهد من الزلزال القوي الذي ضرب الساحل الشمالي الشرقي للبلاد، اليوم الأربعاء، ما استدعى إصدار السلطات المحلية تحذيرا من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".
ووقع الزلزال بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر، وفقا لإذاعة NHK العامة، فيما قالت شركة كهرباء طوكيو إن الكهرباء انقطعت عن قرابة مليوني أسرة بعد الزلزال، فيما أشار رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إلى أن العمل جار على جمع المعلومات.
ちなみにさっきの映像のフルバージョンです！皆さまお気をつけください！※映像は東京都調布市の仙川駅付近 #地震 #福島 #停電 pic.twitter.com/cDFgV66l1l— Sho Yamaguchi (@yamashomove) March 16, 2022
وأصدرت السلطات في الوقت نفسه تحذيرا من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) لسكان مقاطعتي فوكوشيما ومياجي، مفاده أن أمواج تسونامي قد تصل إلى ارتفاع متر واحد.
Footage from inside the Yurikamome car when earthquake occurred.#Japan #earthquakes#地震 pic.twitter.com/8fuM6Lqpt4— Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ𖤐 (@W0lverineupdate) March 16, 2022
地震でセキュリティアラーム鳴っちゃうし。 pic.twitter.com/dhHDvEdJGJ— TRIP (@TRIPTHEATER2) March 16, 2022
وبعد حوالي ساعتين رُفع التحذير، ووردت أنباء عن وصول موجات تسونامي في إحدى المناطق إلى ارتفاع 20 بوصة فقط. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن.
地震ほんとやばい💦 #地震 pic.twitter.com/MlsUgvU0U8— もか (@moca____a) March 16, 2022
وكشفت مقاطع فيديو عن لحظات مخيفة لوقوع الزلزال، ظهرت خلالها المنازل وهي تتراقص من الداخل.
A Powerful 7.3 magnitude earthquake hits north Japan#earthquake #地震 #Japan pic.twitter.com/XEEyZkCSlo— MomentsGang™ (@AntonioTwitt3r) March 16, 2022
毎回フィギュア固定しとけば...って後悔する学ばない奴#地震#福島#郡山 pic.twitter.com/lqU6Cls50S— 慶亮 (@KSK_0106) March 16, 2022
وكانت المنطقة نفسها قد تعرضت لهزة قوية أعقبها تسونامي في 2011، الذي تسبب بكارثة في محطة فوكوشيما النووية.
実は、Tiktokで一昨日は「赤い空が凄いです。地震に注意」と投稿している人がいて、昨日は「赤い空で地震に注意と言っている人がいたけど、今日は雲です。地震雲に注意」という人がいました。 pic.twitter.com/9sWrGNGKIn— 怪盗仏陀 (@qzWCjmamga154jm) March 16, 2022
A Powerful 7.3 magnitude earthquake hits north Japan#earthquake #地震 #Japan pic.twitter.com/XEEyZkCSlo— MomentsGang™ (@AntonioTwitt3r) March 16, 2022
وكشف علماء وخبراء متخصصون بدراسة الأرض، أخيرا، عن وجود كتلة صخرية نارية بحجم جبل تقع تحت الساحل الجنوبي لدولة اليابان، معتبرين أن هذه الكتلة قد تؤثر على مسار الزلازل الكبيرة في المنطقة.