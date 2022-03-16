https://arabic.sputniknews.com/20220316/مصر-تبدأ-صياغة-آلية-لتحديد-أسعار-الخبز-الحر-وتمنح-موردي-القمح-حافزا-استثنائيا-1059971765.html

مصر تبدأ صياغة آلية لتحديد أسعار الخبز الحر

مصر تبدأ صياغة آلية لتحديد أسعار الخبز الحر

أقر مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، حافزا إضافيا على سعر توريد القمح المحلي تشجيعا للمزارعين على زيادة إنتاجهم، كما وجه السلطات بدراسة تكلفة إنتاج وتسعير... 16.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-16T11:48+0000

2022-03-16T11:48+0000

2022-03-16T12:31+0000

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وأعلن المجلس في بيان، موافقته على تفويض وزارة التموين والتجارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع آلية لتسعير الخبز الحر (غير المدعم من الدولة)، على أن تطبق هذه الآلية بشكل ربع سنوي.كما وافق المجلس على تقديم حافز إضافي للمزارعين، في إطار توجيهات رئاسية تهدف إلى دعم الفلاحين وتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة من القمح المحلي للموسم الحالي، حسبما ذكرت صحيفة "الشروق" المصرية.وأقر المجلس الحافز الإضافي تحت مسمى "حافز استثنائي للتوريد والنقل"، بقيمة 65 جنيها للأردب، والتي تضاف إلى الأسعار المحددة سلفا.ووفقا لهذا الحافز، يصل سعر الأردب زنة 150 كيلوغرام وبدرجة نظافة 22.5 قيراط إلى 865 جنيها، و875 جنيها للأردب بدرجة نظافة 23 قيراطا، و885 جنيها للأردب بدرجة نظافة 23.5 قيراط.

https://arabic.sputniknews.com/20220308/كل-ما-تريد-معرفته-عن-تجارة-القمح-العالمية-أكبر-المصدرين-والمستوردين-وأهم-المنتجين-1059643510.html

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