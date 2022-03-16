https://arabic.sputniknews.com/20220316/مصر-وإسرائيل-تتفقان-على-تدشين-خط-طيران-مباشر-بين-تل-أبيب-وشرم-الشيخ-بداية-من-الشهر-المقبل-1059966352.html

مصر وإسرائيل تتفقان على تدشين خط طيران مباشر بين تل أبيب وشرم الشيخ بداية من الشهر المقبل

مصر وإسرائيل تتفقان على تدشين خط طيران مباشر بين تل أبيب وشرم الشيخ بداية من الشهر المقبل

أعلنت الخكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن "اتفاق مع مصر على تدشين خط طيران مباشر بين تل أبيب وشرم الشيخ بداية من الشهر القادم". 16.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-16T10:31+0000

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وقال أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، عبر حسابه على "تويتر"، إن "إسرائيل ومصر اتفقتا على توسيع الرحلات الجوية بينهما حيث سيتم الشهر القادم تدشين خط طيران مباشر بين تل أبيب وشرم الشيخ".وأضاف جندلمان: "تم الاتفاق على ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء نفتالي بينيت مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي عقد في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، مشيرا أن بينيت قال إن "هذه هي خطوة أخرى في تدفئة العلاقات بين البلدين".وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد التقى لأول مرة رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في مدينة شرم الشيخ، في سبتمبر/ أيلول الماضي.وأكد السيسي، خلال لقائه مع بينيت على "دعم بلاده مصر لكافة جهود تحقيق السلام الشامل بالشرق الأوسط، استنادا إلى حل الدولتين وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، وبما يسهم في تعزيز الأمن والرخاء لكافة شعوب المنطقة"، بحسب البيان.كما لفت الرئيس عبدالفتاح السيسي في اللقاء الى "أهمية دعم المجتمع الدولي جهود مصر لإعادة الإعمار بالمناطق الفلسطينية، إلى جانب ضرورة الحفاظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لاسيما مع تحركات مصر المتواصلة لتخفيف حدة التوتر بين الجانبين بالضفة الغربية وقطاع غزة".وحضر اللقاء وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة المصري، عباس كامل، ورئيس مجاس الأمن القومي الإسرائيلي، الدكتور آيال هولاتا، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء الإسرائيلي، الفريق أول آلي جيل، وشيمريت مائير كبيرة المستشاريين والسفيرة الإسرائلية بالقاهرة.

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