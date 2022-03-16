https://arabic.sputniknews.com/20220316/مصر-47-مصابا-بحادث-انقلاب-حافلة-ركاب-1059983654.html
مصر... 47 مصابا بحادث انقلاب حافلة ركاب
مصر... 47 مصابا بحادث انقلاب حافلة ركاب
أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، اليوم الأربعاء، إصابة 47 شخصا بحادث انقلاب حافلة ركاب، في محافظة الوادي الجديد، جنوبي مصر. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T14:34+0000
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وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن 39 مصابا من المستشفيات من أصل 47 أصيبوا في الحادث، بحسب موقع "بوابة الأهرام".وأضافت أن الحادث وقع على الطريق الواصل بين الواحات الخارجة والداخلة، بمنطقة الزيات في محافظة الوادي الجديد.من جانبه صرح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبد الغفار، بأنه فور وقوع الحادث، دفعت الوزارة، بـ 21 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع انقلاب الأتوبيس.وأشار عبد الغفار إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام، وأسيوط الجامعي.
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مصر... 47 مصابا بحادث انقلاب حافلة ركاب
14:34 GMT 16.03.2022 (تم التحديث: 14:36 GMT 16.03.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، اليوم الأربعاء، إصابة 47 شخصا بحادث انقلاب حافلة ركاب، في محافظة الوادي الجديد، جنوبي مصر.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن 39 مصابا من المستشفيات من أصل 47 أصيبوا في الحادث، بحسب موقع "بوابة الأهرام
".
وأضافت أن الحادث وقع على الطريق الواصل بين الواحات الخارجة والداخلة، بمنطقة الزيات في محافظة الوادي الجديد.
من جانبه صرح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبد الغفار، بأنه فور وقوع الحادث، دفعت الوزارة، بـ 21 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع انقلاب الأتوبيس.
وأشار عبد الغفار إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام، وأسيوط الجامعي.