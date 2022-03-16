منحدرات ثلجية مغطاة برمال الصحراء في فرنسا

تابعنا عبر

أصبحت السيارات برتقالية اللون، وممرات المترو مغبرة، وأفق كله مصفر، نتيجة سقوط طبقة رملية من الصحراء ليل 14 مارس/آذار، في مدريد وجزء كبير من إسبانيا، قبل أن تتجه نحو فرنسا. وفي مشهد غير معتاد، ترون في ألبوم "سبوتنيك" ثلوج منتجع التزلج "بياو-إنجالي" التي غطتها رمال الصحراء الكبرى.