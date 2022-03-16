https://arabic.sputniknews.com/20220316/منع-تونسي-من-مغادرة-البلاد-بسبب-3-كيلوغرامات-معكرونة-1059992100.html
منع تونسي من مغادرة البلاد بسبب 3 كيلوغرامات معكرونة
منع تونسي من مغادرة البلاد بسبب 3 كيلوغرامات معكرونة
منعت سلطات ميناء حلق الوادي التونسي مواطنا من مغادرة البلاد وهو يحمل معه 3 كيلوغرامات معكرونة ومشروبات غازية. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T16:49+0000
2022-03-16T16:49+0000
2022-03-16T16:49+0000
العالم العربي
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ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن مواطن مقيم في الخارج، أن "الديوانة التونسية بميناء حلق الوادي حجزت لديه 3 كيلوغرامات معكرونة' وقوارير مشروبات غازية ومنعته من نقلها معه إلى فرنسا".وأعرب المواطن، عن دهشته من هذا الإجراء الذي اتخذته سلطات الميناء، مشيرا إلى أنه اشترى كمية ''المعكرونة'' لابنه الذي يحبذ النوعية التونسية من هذه المادة الغذائية.يذكر ان أوكرانيا كانت قد قررت، يوم الأربعاء الماضي، حظر تصدير القمح والشوفان وغيرهما من المواد الغذائية الأساسية التي تعتبر ضرورية لإمدادات الغذاء العالمية؛ كما حظرت روسيا تصدير القمح ونحو 200 سلعة أخرى.وتعتبر المغرب وتونس والجزائر من أكبر مستوردي القمح حيث يعتمد الغرب على روسيا في توفير 10.5% من احتياجاته من القمح، في حين يحصل من أوكرانيا على نسبة 19.5%، أما تونس فتحصل على نصف وارداتها من القمح تقريبا من أوكرانيا.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
منع تونسي من مغادرة البلاد بسبب 3 كيلوغرامات معكرونة
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منعت سلطات ميناء حلق الوادي التونسي مواطنا من مغادرة البلاد وهو يحمل معه 3 كيلوغرامات معكرونة ومشروبات غازية.
ونقلت قناة "نسمة
" التونسية عن مواطن مقيم في الخارج، أن "الديوانة التونسية بميناء حلق الوادي حجزت لديه 3 كيلوغرامات معكرونة' وقوارير مشروبات غازية ومنعته من نقلها معه إلى فرنسا".
وأعرب المواطن، عن دهشته من هذا الإجراء الذي اتخذته سلطات الميناء، مشيرا إلى أنه اشترى كمية ''المعكرونة'' لابنه الذي يحبذ النوعية التونسية من هذه المادة الغذائية.
يذكر ان أوكرانيا كانت قد قررت، يوم الأربعاء الماضي، حظر تصدير القمح والشوفان وغيرهما من المواد الغذائية الأساسية التي تعتبر ضرورية لإمدادات الغذاء العالمية؛ كما حظرت روسيا تصدير القمح ونحو 200 سلعة أخرى.
وتعتبر المغرب وتونس والجزائر من أكبر مستوردي القمح حيث يعتمد الغرب على روسيا في توفير 10.5% من احتياجاته من القمح، في حين يحصل من أوكرانيا على نسبة 19.5%، أما تونس فتحصل على نصف وارداتها من القمح تقريبا من أوكرانيا.