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مهرجان برلين السينمائي يحظر استضافة الوفود الروسية
مهرجان برلين السينمائي يحظر استضافة الوفود الروسية
أعلن مهرجان برلين السينمائي الدولي ( برلينالي)، اليوم الأربعاء، عن استبعاد الوفود الروسية الرسمية والأشخاص الداعمين للكرملين من المشاركة في المهرجان الذي ينعقد... 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T13:50+0000
2022-03-16T13:51+0000
العالم
أخبار ألمانيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان منظمي المهرجان: "يعارض برلينالي بشكل واضح المقاطعة العامة للأعمال الثقافية بناءً على مصدرها، لأن هذا من شأنه أيضًا أن يخنق العديد من الأصوات الناقدة. والعالم بحاجة إلى هذه الأصوات الناقدة. وأمر آخر هو إقصاء الدولة بشكلها الرسمي أو الوفود التابعة للدولة الروسية، وكذلك الأشخاص الداعمين للنظام ( الروسي)، من المشاركة في مهرجان برلينالي".وأشار إلى أن استبعاد صانعي الأفلام أو الشخصيات الثقافية من برلينالي أو عزلهم على أساس وطني "أمر غير وارد" و"غالبًا ما يتضمن عملهم انتقادات لأنظمة معنية".ويصنف مهرجان برلين السينمائي الدولي، ضمن أكثر المهرجانات السينمائية أهمية في العالم، كما هو أيضا أكثر المهرجانات السينمائية زواراً. وينعقد من 9 فبراير حتى 19 منه في كل عام، منذ تأسيسه في عام 1951 في برلين.ويأتي هذا التطور تزامناً مع مواصلة العملية الروسية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، والتي تهدف إلى حماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين ومنع عسكرة أوكرانيا، والقضاء على الجماعات النازية والقومية المتطرفة فيها.
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العالم, أخبار ألمانيا

مهرجان برلين السينمائي يحظر استضافة الوفود الروسية

13:50 GMT 16.03.2022 (تم التحديث: 13:51 GMT 16.03.2022)
© REUTERS / FABRIZIO BENSCH"الدب الذهبي" الجائزة الرئيسية في مهرجان برلين السينمائي الدولي
الدب الذهبي الجائزة الرئيسية في مهرجان برلين السينمائي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© REUTERS / FABRIZIO BENSCH
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أعلن مهرجان برلين السينمائي الدولي ( برلينالي)، اليوم الأربعاء، عن استبعاد الوفود الروسية الرسمية والأشخاص الداعمين للكرملين من المشاركة في المهرجان الذي ينعقد في شهر شباط/فبراير من كل عام، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان منظمي المهرجان: "يعارض برلينالي بشكل واضح المقاطعة العامة للأعمال الثقافية بناءً على مصدرها، لأن هذا من شأنه أيضًا أن يخنق العديد من الأصوات الناقدة. والعالم بحاجة إلى هذه الأصوات الناقدة. وأمر آخر هو إقصاء الدولة بشكلها الرسمي أو الوفود التابعة للدولة الروسية، وكذلك الأشخاص الداعمين للنظام ( الروسي)، من المشاركة في مهرجان برلينالي".

وأشار إلى أن استبعاد صانعي الأفلام أو الشخصيات الثقافية من برلينالي أو عزلهم على أساس وطني "أمر غير وارد" و"غالبًا ما يتضمن عملهم انتقادات لأنظمة معنية".

ويصنف مهرجان برلين السينمائي الدولي، ضمن أكثر المهرجانات السينمائية أهمية في العالم، كما هو أيضا أكثر المهرجانات السينمائية زواراً. وينعقد من 9 فبراير حتى 19 منه في كل عام، منذ تأسيسه في عام 1951 في برلين.

ويأتي هذا التطور تزامناً مع مواصلة العملية الروسية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، والتي تهدف إلى حماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين ومنع عسكرة أوكرانيا، والقضاء على الجماعات النازية والقومية المتطرفة فيها.
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