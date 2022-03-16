موسكو بعد إلغاء الكمامات
08:48 GMT 16.03.2022 (تم التحديث: 09:09 GMT 16.03.2022)
© Sputnik . Sergey Pyatakov / الذهاب إلى بنك الصورفتاتان في متجر "غوم" على الساحة الحمراء، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
بعد رفع قيود فيروس كورونا المتعلقة بارتداء الكمامة الواقية في موسكو، كيف عاشت موسكو أول أيامها من دون الكمامات، وهل هناك من سيستمر في ارتدائها، تجدون الإجابة في ألبوم "سبوتنيك".
© Sputnik . Sergey Pyatakov / الذهاب إلى بنك الصورفتاة في متجر "غوم" على الساحة الحمراء، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
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فتاة في متجر "غوم" على الساحة الحمراء، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
© Sputnik . Alexey Filippov / الذهاب إلى بنك الصورأشخاص في مترو موسكو، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
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أشخاص في مترو موسكو، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
© Sputnik . Sergey Pyatakov / الذهاب إلى بنك الصورفتاتان في مترو موسكو، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
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فتاتان في مترو موسكو، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
© Sputnik . Sergey Pyatakov / الذهاب إلى بنك الصورأشخاص في مترو "ليرمونتوفسكي بروسبيكت" بموسكو، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
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أشخاص في مترو "ليرمونتوفسكي بروسبيكت" بموسكو، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
© Sputnik . Sergey Pyatakov / الذهاب إلى بنك الصورفتاتان في متجر "غوم" على الساحة الحمراء، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
5/12
فتاتان في متجر "غوم" على الساحة الحمراء، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الذهاب إلى بنك الصورأشخاص في مترو موسكو، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
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أشخاص في مترو موسكو، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
© Sputnik . Alexey Filippov / الذهاب إلى بنك الصورأشخاص في مترو موسكو، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
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أشخاص في مترو موسكو، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
© Sputnik . Sergey Pyatakov / الذهاب إلى بنك الصورفتاة في متجر "غوم" على الساحة الحمراء، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
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فتاة في متجر "غوم" على الساحة الحمراء، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
© Sputnik . Sergey Pyatakov / الذهاب إلى بنك الصورموظفون في فودمول "بريفوز" بموسكو، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
9/12
موظفون في فودمول "بريفوز" بموسكو، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
© Sputnik . Sergey Pyatakov / الذهاب إلى بنك الصورفتاة في مترو موسكو، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
10/12
فتاة في مترو موسكو، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
© Sputnik . Sergey Pyatakov / الذهاب إلى بنك الصوررجل يجلس في أحد مطاعم فودمول "بريفوز" بموسكو، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
11/12
رجل يجلس في أحد مطاعم فودمول "بريفوز" بموسكو، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
© Sputnik . Sergey Pyatakov / الذهاب إلى بنك الصورفتاة في مترو موسكو، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
12/12
فتاة في مترو موسكو، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
1/12
فتاة في متجر "غوم" على الساحة الحمراء، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
2/12
أشخاص في مترو موسكو، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
3/12
فتاتان في مترو موسكو، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
4/12
أشخاص في مترو "ليرمونتوفسكي بروسبيكت" بموسكو، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
5/12
فتاتان في متجر "غوم" على الساحة الحمراء، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
6/12
أشخاص في مترو موسكو، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
7/12
أشخاص في مترو موسكو، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
8/12
فتاة في متجر "غوم" على الساحة الحمراء، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
9/12
موظفون في فودمول "بريفوز" بموسكو، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
10/12
فتاة في مترو موسكو، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
11/12
رجل يجلس في أحد مطاعم فودمول "بريفوز" بموسكو، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
12/12
فتاة في مترو موسكو، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
أظهر استطلاع رأي أجرته خدمة البحث عن الوظائف "سوبر جوب"، أن ما يقرب من 11% من سكان موسكو سيستمرون في ارتداء الكمامات في الأماكن العامة حتى بعد رفع قيود كورونا.
يعتزم 16% من المشاركين في الاستطلاع ارتداء الكمامة في وسائل النقل العام والمصاعد ومراكز التسوق والمتاجر والمستشفيات والعيادات والهيئات الحكومية والمتاحف والمكتبات ومحطات القطارات والمطارات وغيرها من الأماكن المزدحمة.
وفي الوقت نفسه، قال أكثر من نصف سكان موسكو (51%) إنهم لن يرتدوا الكمامة في أي مكان آخر.
إجمالاً ، أيد 69% إلغاء ارتداء الكمامات في المدينة بشكل قاطع، بينما عارضه 16%.
وأجري الاستطلاع على 1.6 ألف مقيم في العاصمة تزيد أعمارهم عن 18 عاما في الفترة ما بين 14-15 مارس/آذار.
استطلاع
بعد إلغاء نظام ارتداء الكمامة في بلدك، هل ستستمر في ارتدائها؟
يذكر أنه في 14 مارس/ آذار، ألغى عمدة موسكو سيرغي سوبيانين قيد ارتداء الكمامة في العاصمة بسبب التحسن في الوضع الوبائي في المدينة. كما تم إلغاء القياس المنتظم لدرجة حرارة جسم الموظفين وتركيب حواجز في أماكن العمل. وفي وقت سابق، ألغى العمدة جزءًا كبيرًا من القيود بسبب تحسن الوضع مع كوفيد-19. فمنذ 3 مارس، توقف استخدام رموز QR في موسكو، كما تم رفع القيود في القطاع الرياضي والثقافي.