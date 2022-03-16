https://arabic.sputniknews.com/20220316/موسكو-بعد-إلغاء-الكمامات-1059958140.html

موسكو بعد إلغاء الكمامات

موسكو بعد إلغاء الكمامات

بعد رفع قيود فيروس كورونا المتعلقة بارتداء الكمامة الواقية في موسكو، كيف عاشت موسكو أول أيامها من دون الكمامات، وهل هناك من سيستمر في ارتدائها، تجدون الإجابة... 16.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-16T08:48+0000

2022-03-16T08:48+0000

2022-03-16T09:09+0000

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أظهر استطلاع رأي أجرته خدمة البحث عن الوظائف "سوبر جوب"، أن ما يقرب من 11% من سكان موسكو سيستمرون في ارتداء الكمامات في الأماكن العامة حتى بعد رفع قيود كورونا.يعتزم 16% من المشاركين في الاستطلاع ارتداء الكمامة في وسائل النقل العام والمصاعد ومراكز التسوق والمتاجر والمستشفيات والعيادات والهيئات الحكومية والمتاحف والمكتبات ومحطات القطارات والمطارات وغيرها من الأماكن المزدحمة.وفي الوقت نفسه، قال أكثر من نصف سكان موسكو (51%) إنهم لن يرتدوا الكمامة في أي مكان آخر. إجمالاً ، أيد 69% إلغاء ارتداء الكمامات في المدينة بشكل قاطع، بينما عارضه 16%. وأجري الاستطلاع على 1.6 ألف مقيم في العاصمة تزيد أعمارهم عن 18 عاما في الفترة ما بين 14-15 مارس/آذار. يذكر أنه في 14 مارس/ آذار، ألغى عمدة موسكو سيرغي سوبيانين قيد ارتداء الكمامة في العاصمة بسبب التحسن في الوضع الوبائي في المدينة. كما تم إلغاء القياس المنتظم لدرجة حرارة جسم الموظفين وتركيب حواجز في أماكن العمل. وفي وقت سابق، ألغى العمدة جزءًا كبيرًا من القيود بسبب تحسن الوضع مع كوفيد-19. فمنذ 3 مارس، توقف استخدام رموز QR في موسكو، كما تم رفع القيود في القطاع الرياضي والثقافي.

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صور, وسائط متعددة, موسكو, روسيا, حياة روسيا, فيروس كورونا