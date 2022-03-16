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موسكو بعد إلغاء الكمامات
موسكو بعد إلغاء الكمامات
بعد رفع قيود فيروس كورونا المتعلقة بارتداء الكمامة الواقية في موسكو، كيف عاشت موسكو أول أيامها من دون الكمامات، وهل هناك من سيستمر في ارتدائها، تجدون الإجابة... 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T08:48+0000
2022-03-16T09:09+0000
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أظهر استطلاع رأي أجرته خدمة البحث عن الوظائف "سوبر جوب"، أن ما يقرب من 11% من سكان موسكو سيستمرون في ارتداء الكمامات في الأماكن العامة حتى بعد رفع قيود كورونا.يعتزم 16% من المشاركين في الاستطلاع ارتداء الكمامة في وسائل النقل العام والمصاعد ومراكز التسوق والمتاجر والمستشفيات والعيادات والهيئات الحكومية والمتاحف والمكتبات ومحطات القطارات والمطارات وغيرها من الأماكن المزدحمة.وفي الوقت نفسه، قال أكثر من نصف سكان موسكو (51%) إنهم لن يرتدوا الكمامة في أي مكان آخر. إجمالاً ، أيد 69% إلغاء ارتداء الكمامات في المدينة بشكل قاطع، بينما عارضه 16%. وأجري الاستطلاع على 1.6 ألف مقيم في العاصمة تزيد أعمارهم عن 18 عاما في الفترة ما بين 14-15 مارس/آذار. يذكر أنه في 14 مارس/ آذار، ألغى عمدة موسكو سيرغي سوبيانين قيد ارتداء الكمامة في العاصمة بسبب التحسن في الوضع الوبائي في المدينة. كما تم إلغاء القياس المنتظم لدرجة حرارة جسم الموظفين وتركيب حواجز في أماكن العمل. وفي وقت سابق، ألغى العمدة جزءًا كبيرًا من القيود بسبب تحسن الوضع مع كوفيد-19. فمنذ 3 مارس، توقف استخدام رموز QR في موسكو، كما تم رفع القيود في القطاع الرياضي والثقافي.
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صور, وسائط متعددة, موسكو, روسيا, حياة روسيا, فيروس كورونا

موسكو بعد إلغاء الكمامات

08:48 GMT 16.03.2022 (تم التحديث: 09:09 GMT 16.03.2022)
© Sputnik . Sergey Pyatakov / الذهاب إلى بنك الصورفتاتان في متجر "غوم" على الساحة الحمراء، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
فتاتان في متجر غوم على الساحة الحمراء، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© Sputnik . Sergey Pyatakov
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بعد رفع قيود فيروس كورونا المتعلقة بارتداء الكمامة الواقية في موسكو، كيف عاشت موسكو أول أيامها من دون الكمامات، وهل هناك من سيستمر في ارتدائها، تجدون الإجابة في ألبوم "سبوتنيك".
© Sputnik . Sergey Pyatakov / الذهاب إلى بنك الصورفتاة في متجر "غوم" على الساحة الحمراء، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
فتاة في متجر غوم على الساحة الحمراء، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
1/12
© Sputnik . Sergey Pyatakov
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فتاة في متجر "غوم" على الساحة الحمراء، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
© Sputnik . Alexey Filippov / الذهاب إلى بنك الصورأشخاص في مترو موسكو، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
أشخاص في مترو موسكو، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
2/12
© Sputnik . Alexey Filippov
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أشخاص في مترو موسكو، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
© Sputnik . Sergey Pyatakov / الذهاب إلى بنك الصورفتاتان في مترو موسكو، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
فتاتان في مترو موسكو، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
3/12
© Sputnik . Sergey Pyatakov
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فتاتان في مترو موسكو، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
© Sputnik . Sergey Pyatakov / الذهاب إلى بنك الصورأشخاص في مترو "ليرمونتوفسكي بروسبيكت" بموسكو، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
أشخاص في مترو ليرمونتوفسكي بروسبيكت بموسكو، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
4/12
© Sputnik . Sergey Pyatakov
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أشخاص في مترو "ليرمونتوفسكي بروسبيكت" بموسكو، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
© Sputnik . Sergey Pyatakov / الذهاب إلى بنك الصورفتاتان في متجر "غوم" على الساحة الحمراء، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
فتاتان في متجر غوم على الساحة الحمراء، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
5/12
© Sputnik . Sergey Pyatakov
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فتاتان في متجر "غوم" على الساحة الحمراء، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الذهاب إلى بنك الصورأشخاص في مترو موسكو، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
أشخاص في مترو موسكو، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
6/12
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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أشخاص في مترو موسكو، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
© Sputnik . Alexey Filippov / الذهاب إلى بنك الصورأشخاص في مترو موسكو، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
أشخاص في مترو موسكو، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
7/12
© Sputnik . Alexey Filippov
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أشخاص في مترو موسكو، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
© Sputnik . Sergey Pyatakov / الذهاب إلى بنك الصورفتاة في متجر "غوم" على الساحة الحمراء، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
فتاة في متجر غوم على الساحة الحمراء، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
8/12
© Sputnik . Sergey Pyatakov
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فتاة في متجر "غوم" على الساحة الحمراء، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
© Sputnik . Sergey Pyatakov / الذهاب إلى بنك الصورموظفون في فودمول "بريفوز" بموسكو، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
موظفون في فودمول بريفوز بموسكو، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
9/12
© Sputnik . Sergey Pyatakov
/
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موظفون في فودمول "بريفوز" بموسكو، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
© Sputnik . Sergey Pyatakov / الذهاب إلى بنك الصورفتاة في مترو موسكو، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
فتاة في مترو موسكو، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
10/12
© Sputnik . Sergey Pyatakov
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فتاة في مترو موسكو، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
© Sputnik . Sergey Pyatakov / الذهاب إلى بنك الصوررجل يجلس في أحد مطاعم فودمول "بريفوز" بموسكو، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
رجل يجلس في أحد مطاعم فودمول بريفوز بموسكو، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
11/12
© Sputnik . Sergey Pyatakov
/
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رجل يجلس في أحد مطاعم فودمول "بريفوز" بموسكو، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
© Sputnik . Sergey Pyatakov / الذهاب إلى بنك الصورفتاة في مترو موسكو، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
فتاة في مترو موسكو، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
12/12
© Sputnik . Sergey Pyatakov
/
الذهاب إلى بنك الصور
فتاة في مترو موسكو، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
1/12
© Sputnik . Sergey Pyatakov
/
الذهاب إلى بنك الصور
فتاة في متجر "غوم" على الساحة الحمراء، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
2/12
© Sputnik . Alexey Filippov
/
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أشخاص في مترو موسكو، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
3/12
© Sputnik . Sergey Pyatakov
/
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فتاتان في مترو موسكو، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
4/12
© Sputnik . Sergey Pyatakov
/
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أشخاص في مترو "ليرمونتوفسكي بروسبيكت" بموسكو، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
5/12
© Sputnik . Sergey Pyatakov
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فتاتان في متجر "غوم" على الساحة الحمراء، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
6/12
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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أشخاص في مترو موسكو، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
7/12
© Sputnik . Alexey Filippov
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أشخاص في مترو موسكو، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
8/12
© Sputnik . Sergey Pyatakov
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فتاة في متجر "غوم" على الساحة الحمراء، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
9/12
© Sputnik . Sergey Pyatakov
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موظفون في فودمول "بريفوز" بموسكو، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
10/12
© Sputnik . Sergey Pyatakov
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فتاة في مترو موسكو، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
11/12
© Sputnik . Sergey Pyatakov
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رجل يجلس في أحد مطاعم فودمول "بريفوز" بموسكو، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
12/12
© Sputnik . Sergey Pyatakov
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فتاة في مترو موسكو، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
أظهر استطلاع رأي أجرته خدمة البحث عن الوظائف "سوبر جوب"، أن ما يقرب من 11% من سكان موسكو سيستمرون في ارتداء الكمامات في الأماكن العامة حتى بعد رفع قيود كورونا.
يعتزم 16% من المشاركين في الاستطلاع ارتداء الكمامة في وسائل النقل العام والمصاعد ومراكز التسوق والمتاجر والمستشفيات والعيادات والهيئات الحكومية والمتاحف والمكتبات ومحطات القطارات والمطارات وغيرها من الأماكن المزدحمة.
وفي الوقت نفسه، قال أكثر من نصف سكان موسكو (51%) إنهم لن يرتدوا الكمامة في أي مكان آخر.
إجمالاً ، أيد 69% إلغاء ارتداء الكمامات في المدينة بشكل قاطع، بينما عارضه 16%.
وأجري الاستطلاع على 1.6 ألف مقيم في العاصمة تزيد أعمارهم عن 18 عاما في الفترة ما بين 14-15 مارس/آذار.
استطلاع
بعد إلغاء نظام ارتداء الكمامة في بلدك، هل ستستمر في ارتدائها؟
عدد الأصوات
08:59 GMT
يذكر أنه في 14 مارس/ آذار، ألغى عمدة موسكو سيرغي سوبيانين قيد ارتداء الكمامة في العاصمة بسبب التحسن في الوضع الوبائي في المدينة. كما تم إلغاء القياس المنتظم لدرجة حرارة جسم الموظفين وتركيب حواجز في أماكن العمل. وفي وقت سابق، ألغى العمدة جزءًا كبيرًا من القيود بسبب تحسن الوضع مع كوفيد-19. فمنذ 3 مارس، توقف استخدام رموز QR في موسكو، كما تم رفع القيود في القطاع الرياضي والثقافي.
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