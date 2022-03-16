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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/موسكو-تسليم-الأسلحة-الفتاكة-السلوفينية-والكرواتية-إلى-أوكرانيا-يعد-مغامرة-خطيرة-1059955950.html
موسكو: تسليم الأسلحة الفتاكة السلوفينية والكرواتية إلى أوكرانيا يعد مغامرة خطيرة
موسكو: تسليم الأسلحة الفتاكة السلوفينية والكرواتية إلى أوكرانيا يعد مغامرة خطيرة
كشف مدير الإدارة الأوروبية الرابعة بوزارة الخارجية الروسية، يوري بليبسون، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" أن قيام سلوفينيا وكرواتيا بتوريد الأسلحة لأوكرانيا... 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T07:00+0000
2022-03-16T07:00+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وقال بليبسون إن "توريد الأسلحة الفتاكة من قبل سلوفينيا وكرواتيا لأوكرانيا هو مجازفة خطيرة، ويجب على أصحابها أن يفهموا أن هذا الأمر سيرتد عليهم.وأضاف بيليبسون: "الخطط التي أعلنتها كل من سلوفينيا وكرواتيا لتزويد نظام كييف بالأسلحة غير مفهومة وهذه الخطوات قد ترتد ضدهم مع الوقت".وقال مسؤول بالبيت الأبيض، إنه يتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء عن مساعدات أمنية إضافية بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا.ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم، أن جو بايدن، قد يعلن عن مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا مقدارها أكثر من مليار دولار.وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
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موسكو: تسليم الأسلحة الفتاكة السلوفينية والكرواتية إلى أوكرانيا يعد مغامرة خطيرة

07:00 GMT 16.03.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورمعدات عسكرية من وحدة مدفعية كانت تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في بيرديانسك، أوكرانيا 12 مارس 2022
معدات عسكرية من وحدة مدفعية كانت تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في بيرديانسك، أوكرانيا 12 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
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كشف مدير الإدارة الأوروبية الرابعة بوزارة الخارجية الروسية، يوري بليبسون، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" أن قيام سلوفينيا وكرواتيا بتوريد الأسلحة لأوكرانيا ستكون مجازفة.
وقال بليبسون إن "توريد الأسلحة الفتاكة من قبل سلوفينيا وكرواتيا لأوكرانيا هو مجازفة خطيرة، ويجب على أصحابها أن يفهموا أن هذا الأمر سيرتد عليهم.
وأضاف بيليبسون: "الخطط التي أعلنتها كل من سلوفينيا وكرواتيا لتزويد نظام كييف بالأسلحة غير مفهومة وهذه الخطوات قد ترتد ضدهم مع الوقت".
وقال مسؤول بالبيت الأبيض، إنه يتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء عن مساعدات أمنية إضافية بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم، أن جو بايدن، قد يعلن عن مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا مقدارها أكثر من مليار دولار.
وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
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