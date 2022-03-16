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https://arabic.sputniknews.com/20220316/موسكو-تنفي-وجود-قوات-لها-في-تشيرنيغوف-وتقول-إن-القتلى-هناك-هم-ضحايا-القوميين-الأوكرانيين-1059993105.html
موسكو تنفي وجود قوات لها في تشيرنيغوف وتقول إن القتلى هناك هم ضحايا القوميين الأوكرانيين
موسكو تنفي وجود قوات لها في تشيرنيغوف وتقول إن القتلى هناك هم ضحايا القوميين الأوكرانيين
نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الأربعاء، وجود أي قوات روسية في مدينة تشيرنيغوف، مشيرا إلى أن القتلى الذين تم عرضهم في... 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T16:57+0000
2022-03-16T16:57+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وأشار كوناشينكوف في إحاطة إلى نشر نظام كييف مقطع فيديو لقتلى من المدنيين في تشيرنيغوف، يُزعم أن الجنود الروس أطلقوا عليهم الرصاص، وفي الوقت نفسه، يزعم الفيديو أن جميع القتلى كانوا يقفون في طابور لتسلم حصة من الخبز.وأضاف أن مقطع الفيديو الذي قامت البروباجندا الأوكرانية بالترويج له، لا يظهر آثار لانفجارات ذخيرة، وجميع النوافذ في المباني المجاورة سليمة، ولا توجد أضرار في الجدران، ولا توجد علامات أخرى لانفجار على الأرض. "وبذلك ، فإن جميع القتلى - ضحايا الإرهاب من قبل القوميين الأوكرانيين أو أن هذا الفيديو هو تمثيلية جديدة من تمثيليات الأجهزة الأمنية الأوكرانية".
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موسكو تنفي وجود قوات لها في تشيرنيغوف وتقول إن القتلى هناك هم ضحايا القوميين الأوكرانيين

16:57 GMT 16.03.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstov / الذهاب إلى بنك الصورالعلم الروسي على مبنى وزارة الدفاع الروسية
العلم الروسي على مبنى وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstov
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نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الأربعاء، وجود أي قوات روسية في مدينة تشيرنيغوف، مشيرا إلى أن القتلى الذين تم عرضهم في فيديو مصور هم إما ضحايا القوميين الأوكرانيين، أو أن هذا الفيديو هو تمثيلية من تمثيليات الأجهزة الأمنية الأوكرانية.
وأشار كوناشينكوف في إحاطة إلى نشر نظام كييف مقطع فيديو لقتلى من المدنيين في تشيرنيغوف، يُزعم أن الجنود الروس أطلقوا عليهم الرصاص، وفي الوقت نفسه، يزعم الفيديو أن جميع القتلى كانوا يقفون في طابور لتسلم حصة من الخبز.
"أود أن أؤكد، أنه لم ولا يوجد عسكريون روس في تشيرنيغوف. كل وحدات القوات المسلحة الروسية موجودة خارج تشيرنيغوف، وتقوم بإغلاق الطرق، ولا توجد أي عمليات هجومية ضد المدينة".
وأضاف أن مقطع الفيديو الذي قامت البروباجندا الأوكرانية بالترويج له، لا يظهر آثار لانفجارات ذخيرة، وجميع النوافذ في المباني المجاورة سليمة، ولا توجد أضرار في الجدران، ولا توجد علامات أخرى لانفجار على الأرض. "وبذلك ، فإن جميع القتلى - ضحايا الإرهاب من قبل القوميين الأوكرانيين أو أن هذا الفيديو هو تمثيلية جديدة من تمثيليات الأجهزة الأمنية الأوكرانية".
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