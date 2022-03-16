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العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220316/ميدينسكي-عناوين-التفاوض-الأساسية-مع-كييف-هي-وضع-شبه-جزيرة-القرم-ومنطقة-دونباس-1059962455.html
ميدينسكي: عناوين التفاوض الأساسية مع كييف هي وضع شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس
ميدينسكي: عناوين التفاوض الأساسية مع كييف هي وضع شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس
كشف رئيس الوفد الروسي المفاوض، فلاديمير ميدينسكي، عن نقاط التفاوض الأساسية مع أوكرانيا، مشيرا إلى تقدم بطيء في المفاوضات بين الطرفين. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T09:10+0000
2022-03-16T09:54+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وقال ميدينسكي خلال إفادة صحفية، صباح اليوم الأربعاء، إن روسيا جاهزة للمفاوضات كالعادة وتأمل أن تكون ايجابية للتوصل إلى نتيجة معينة، كاشفا عن أبرز النقاط الأساسية التي تتمحور حول المفاوضات بين الجانبين.واعتبر ميدينسكي أن هدف روسيا من المفاوضات هو جعل كييف دولة مسالمة وحرة ومحايدة ومستقلة، قائلا بهذا الصدد "هدف روسيا في هذه المفاوضات هو الذي تم تحديده في بداية العملية العسكرية الخاصة نحن بحاجة إلى أوكرانيا سلمية وحرة ومستقلة ومحايدة وليس عضوا في الكتل العسكرية وليس عضوا في الناتو، بلد صديق لنا نعمل معه على تطوير العلاقات معًا وبناء مستقبلنا وهو ليس نقطة انطلاق لهجمات عسكرية واقتصادية ضد بلدنا".وتابع ميدينسكي قائلا: " من أهم النقاط الأساسية هي وضع أوكرانيا وإمكانية جعلها دولة محايدة ويتجلى ذلك من خلال نزع سلاحها وتحديد حجم قواتها المسلحة ويمكن الاعتماد على النموذج السويدي".وأكد ميدينسكي أن أبرز نقاط التفاوض بالنسبة لموسكو هي وضع شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس، بالإضافة إلى مجموعة من القضايا الإنسانية، بما في ذلك القضاء على النازية وتوسيع حقوق السكان الناطقين بالروسية ووضع اللغة الروسية كلغة ثانية في البلاد.وأشار ميدينسكي أن روسيا وأوكرانيا قررتا بعد ثلاث جولات من المحادثات في بيلاروسيا مواصلتها عبر تقنية الفيديو لتوفير الوقت والجهد والمال.
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روسيا

ميدينسكي: عناوين التفاوض الأساسية مع كييف هي وضع شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس

09:10 GMT 16.03.2022 (تم التحديث: 09:54 GMT 16.03.2022)
© Photo / БелТА / الذهاب إلى بنك الصور،مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، المفاوضات الروسية الأوكرانية، بيلوفيجسكايا بوشا 3 مارس 2022
،مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، المفاوضات الروسية الأوكرانية، بيلوفيجسكايا بوشا 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© Photo / БелТА
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كشف رئيس الوفد الروسي المفاوض، فلاديمير ميدينسكي، عن نقاط التفاوض الأساسية مع أوكرانيا، مشيرا إلى تقدم بطيء في المفاوضات بين الطرفين.
وقال ميدينسكي خلال إفادة صحفية، صباح اليوم الأربعاء، إن روسيا جاهزة للمفاوضات كالعادة وتأمل أن تكون ايجابية للتوصل إلى نتيجة معينة، كاشفا عن أبرز النقاط الأساسية التي تتمحور حول المفاوضات بين الجانبين.
واعتبر ميدينسكي أن هدف روسيا من المفاوضات هو جعل كييف دولة مسالمة وحرة ومحايدة ومستقلة، قائلا بهذا الصدد "هدف روسيا في هذه المفاوضات هو الذي تم تحديده في بداية العملية العسكرية الخاصة نحن بحاجة إلى أوكرانيا سلمية وحرة ومستقلة ومحايدة وليس عضوا في الكتل العسكرية وليس عضوا في الناتو، بلد صديق لنا نعمل معه على تطوير العلاقات معًا وبناء مستقبلنا وهو ليس نقطة انطلاق لهجمات عسكرية واقتصادية ضد بلدنا".
وتابع ميدينسكي قائلا: " من أهم النقاط الأساسية هي وضع أوكرانيا وإمكانية جعلها دولة محايدة ويتجلى ذلك من خلال نزع سلاحها وتحديد حجم قواتها المسلحة ويمكن الاعتماد على النموذج السويدي".
وأكد ميدينسكي أن أبرز نقاط التفاوض بالنسبة لموسكو هي وضع شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس، بالإضافة إلى مجموعة من القضايا الإنسانية، بما في ذلك القضاء على النازية وتوسيع حقوق السكان الناطقين بالروسية ووضع اللغة الروسية كلغة ثانية في البلاد.
وأشار ميدينسكي أن روسيا وأوكرانيا قررتا بعد ثلاث جولات من المحادثات في بيلاروسيا مواصلتها عبر تقنية الفيديو لتوفير الوقت والجهد والمال.
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثالث على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:57 GMT
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