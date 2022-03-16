https://arabic.sputniknews.com/20220316/نائب-رئيس-البرلمان-العراقي-يصدر-بيانا-بشأن-قصف-حلبجة-عام-1988-1059967339.html

نائب رئيس البرلمان العراقي يصدر بيانا بشأن "قصف حلبجة" عام 1988

نائب رئيس البرلمان العراقي يصدر بيانا بشأن "قصف حلبجة" عام 1988

أصدر حاكم الزاملي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، بيانا بمناسبة ذكرى "قصف حلبجة"، التي وصفها بـ "أبشع جريمة في التاريخ الحديث". 16.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-16T10:56+0000

2022-03-16T10:56+0000

2022-03-16T10:56+0000

العالم العربي

أخبار العراق اليوم

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وجاء البيان بمناسبة مرور 34 عاما على ما وصفه بـ "مجزرة حلبجة"، حسبما ذكرت شبكة "رووداو" العراقية، اليوم الأربعاء.وقال الزاملي إن "الفترة الظلامية التي عاشها العراق في ظل البعث الدموي يجب أن تكون دافعا للعراق حتى يعزز تجربته الديمقراطية الحالية".وجاء في بيان نائب رئيس مجلس النواب العراقي أن "حزب البعث ضرب مدينة كاملة ليس بها إلا مدنيين عزل باستخدام أسلحة محرمة دوليا"، بحسب الزاملي الذي يعتبر أن هذه الحادثة تثبت وجود نية لتدمير العراق.وتابع: "الفترة الظلامية التي عاشها العراق في ظل النظام الدموي يجب أن تدفعنا للتمسك ببناء الدولة وتأمين الحياة الكريمة للأجيال المقبلة"، مضيفا: "يجب أن تكون الديمقراطية الحالية قائمة على المساواة وحرية التعبير ونبذ العنف والتطرف وامتلاك علاقات طيبة مع جميع دول العالم".ولفتت الشبكة إلى أنه تم قصف مدينة حلبجة بأسلحة كيماوية جرى في الأيام الأخيرة من الحرب العراقية الإيرانية وبالتحديد في الـ 16 من مارس/ أذار 1988 وتسبب ذلك في موت آلاف المدنيين.

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