عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220316/نائب-رئيس-البرلمان-العراقي-يصدر-بيانا-بشأن-قصف-حلبجة-عام-1988-1059967339.html
نائب رئيس البرلمان العراقي يصدر بيانا بشأن "قصف حلبجة" عام 1988
نائب رئيس البرلمان العراقي يصدر بيانا بشأن "قصف حلبجة" عام 1988
أصدر حاكم الزاملي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، بيانا بمناسبة ذكرى "قصف حلبجة"، التي وصفها بـ "أبشع جريمة في التاريخ الحديث". 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T10:56+0000
2022-03-16T10:56+0000
العالم العربي
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/05/1053573052_0:177:1900:1246_1920x0_80_0_0_c3e92c3f1276a1a64afddc4aee98c0bb.jpg
وجاء البيان بمناسبة مرور 34 عاما على ما وصفه بـ "مجزرة حلبجة"، حسبما ذكرت شبكة "رووداو" العراقية، اليوم الأربعاء.وقال الزاملي إن "الفترة الظلامية التي عاشها العراق في ظل البعث الدموي يجب أن تكون دافعا للعراق حتى يعزز تجربته الديمقراطية الحالية".وجاء في بيان نائب رئيس مجلس النواب العراقي أن "حزب البعث ضرب مدينة كاملة ليس بها إلا مدنيين عزل باستخدام أسلحة محرمة دوليا"، بحسب الزاملي الذي يعتبر أن هذه الحادثة تثبت وجود نية لتدمير العراق.وتابع: "الفترة الظلامية التي عاشها العراق في ظل النظام الدموي يجب أن تدفعنا للتمسك ببناء الدولة وتأمين الحياة الكريمة للأجيال المقبلة"، مضيفا: "يجب أن تكون الديمقراطية الحالية قائمة على المساواة وحرية التعبير ونبذ العنف والتطرف وامتلاك علاقات طيبة مع جميع دول العالم".ولفتت الشبكة إلى أنه تم قصف مدينة حلبجة بأسلحة كيماوية جرى في الأيام الأخيرة من الحرب العراقية الإيرانية وبالتحديد في الـ 16 من مارس/ أذار 1988 وتسبب ذلك في موت آلاف المدنيين.
https://arabic.sputniknews.com/20200316/رئاسة-كردستان-العراق-تصدر-بيانا-تزامنا-مع-ذكرى-مذبحة-حلبجة-1044878976.html
https://arabic.sputniknews.com/20210316/مقتل-5-آلاف-شخص-في-يوم-واحد-ظريف-يغرد-مستذكرا-مجزرة-حلبجة-العراقية-1048374769.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/05/1053573052_129:0:1900:1328_1920x0_80_0_0_56ff8bac5b862eb41e8904e5fb78546e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار العراق اليوم

نائب رئيس البرلمان العراقي يصدر بيانا بشأن "قصف حلبجة" عام 1988

10:56 GMT 16.03.2022
© AFP 2022 / DAVID FURSTالرئيس العراقي الراحل، صدام حسين
الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© AFP 2022 / DAVID FURST
تابعنا عبرGoogle news
أصدر حاكم الزاملي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، بيانا بمناسبة ذكرى "قصف حلبجة"، التي وصفها بـ "أبشع جريمة في التاريخ الحديث".
وجاء البيان بمناسبة مرور 34 عاما على ما وصفه بـ "مجزرة حلبجة"، حسبما ذكرت شبكة "رووداو" العراقية، اليوم الأربعاء.
مسرور البارزاني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2020
رئاسة كردستان العراق تصدر بيانا تزامنا مع ذكرى مذبحة "حلبجة"
16 مارس 2020, 09:48 GMT
وقال الزاملي إن "الفترة الظلامية التي عاشها العراق في ظل البعث الدموي يجب أن تكون دافعا للعراق حتى يعزز تجربته الديمقراطية الحالية".
وتابع: "لن ينسى التاريخ جرائم البعث الظالم وغايته في تدمير العراق وقتل شعبه".
وجاء في بيان نائب رئيس مجلس النواب العراقي أن "حزب البعث ضرب مدينة كاملة ليس بها إلا مدنيين عزل باستخدام أسلحة محرمة دوليا"، بحسب الزاملي الذي يعتبر أن هذه الحادثة تثبت وجود نية لتدمير العراق.
ودعا الزاملي إلى "تدويل جرائم البعث باعتبارها جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم".
وتابع: "الفترة الظلامية التي عاشها العراق في ظل النظام الدموي يجب أن تدفعنا للتمسك ببناء الدولة وتأمين الحياة الكريمة للأجيال المقبلة"، مضيفا: "يجب أن تكون الديمقراطية الحالية قائمة على المساواة وحرية التعبير ونبذ العنف والتطرف وامتلاك علاقات طيبة مع جميع دول العالم".
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2021
"مقتل 5 آلاف شخص في يوم واحد"... ظريف يغرد مستذكرا "مجزرة حلبجة العراقية"
16 مارس 2021, 08:08 GMT
ولفتت الشبكة إلى أنه تم قصف مدينة حلبجة بأسلحة كيماوية جرى في الأيام الأخيرة من الحرب العراقية الإيرانية وبالتحديد في الـ 16 من مارس/ أذار 1988 وتسبب ذلك في موت آلاف المدنيين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثالث على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала