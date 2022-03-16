https://arabic.sputniknews.com/20220316/نائب-كردستاني-يكشف-نتائج-التحقيق-حول-القصف-الصاروخي-الإيراني-لمدينة-أربيل--1059957086.html
نائب كردستاني يكشف نتائج التحقيق حول القصف الصاروخي الإيراني لمدينة أربيل
نائب كردستاني يكشف نتائج التحقيق حول القصف الصاروخي الإيراني لمدينة أربيل
كشف عضو برلمان إقليم كردستان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بهجت علي، اليوم الاربعاء، نتائج التحقيق حول القصف الصاروخي الإيراني لمدينة أربيل العراقية. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T07:39+0000
2022-03-16T07:39+0000
2022-03-16T07:39+0000
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وقال بهجت علي، في تصريحات مع وكالة بغداد اليوم، إن "كل لجان التحقيقات التي شكلت من الحكومة والبرلمان أثبتت عدم وجود صحة للرواية الإيرانية"، مضيفا أن "رئيس الوزراء ونائب رئيس البرلمان ووسائل الإعلام المحلية والعربية زاروا الموقع واكتشفوا حقيقة الأمر".وأكد النائب الكردستاني، أن "الرواية الإيرانية هي من وحي الخيال"، موضحا أن "اللجان التحقيقية لم تثبت وجود أي مقر لإسرائيل أو مخابراتها في مدن إقليم كردستان، وأن الاستهداف كان لأغراض سياسية".وتعرضت أربيل، فجر الأحد الماضي، لهجوم بـ12 صاروخا باليستيا أطلقت من خارج البلاد من جهة الشرق، واستهدفت حيا قرب القنصلية الأمريكية، ما ألحق أضراراً مادية بعدد من المباني، دون سقوط خسائر بشرية.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، استهدافه ما قال إنه "المركز الاستراتيجي للتآمر والأعمال الخبیثة الصهیونية بصواريخ بالغة الدقة"، مضيفا أن "قصف أربيل جاء على خلفية الجرائم الأخيرة للكیان الصهيوني المزيف والإعلان السابق عن أن الجرائم والأعمال الخبیثة لهذا الکیان لن تمر دون رد".في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، الاثنين الماضي، إن طهران حذرت السلطات العراقية عدة مرات من أنه لا ينبغي استخدام أراضيها من قبل أطراف ثالثة لشن هجمات على إيران.وقوبل الهجوم بإدانات عربية ودولية واسعة، سبقتها إدانات من المسؤولين والسياسيين في العراق، فيما استدعت بغداد السفير الإيراني لديها وأبلغته احتجاجها رسميا على استهداف أربيل بالصواريخ.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/قائد-فيلق-القدس-يعلق-على-القصف-الصاروخي-الإيراني-للموساد-في-أربيل-ويعتبره-ردا-حازما-1059955224.html
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أخبار العراق اليوم, أخبار إيران
نائب كردستاني يكشف نتائج التحقيق حول القصف الصاروخي الإيراني لمدينة أربيل
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كشف عضو برلمان إقليم كردستان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بهجت علي، اليوم الاربعاء، نتائج التحقيق حول القصف الصاروخي الإيراني لمدينة أربيل العراقية.
وقال بهجت علي، في تصريحات مع وكالة بغداد اليوم
، إن "كل لجان التحقيقات التي شكلت من الحكومة والبرلمان أثبتت عدم وجود صحة للرواية الإيرانية"، مضيفا أن "رئيس الوزراء ونائب رئيس البرلمان ووسائل الإعلام المحلية والعربية زاروا الموقع واكتشفوا حقيقة الأمر".
وأكد النائب الكردستاني، أن "الرواية الإيرانية هي من وحي الخيال"، موضحا أن "اللجان التحقيقية لم تثبت وجود أي مقر لإسرائيل أو مخابراتها في مدن إقليم كردستان، وأن الاستهداف كان لأغراض سياسية".
وتعرضت أربيل، فجر الأحد الماضي، لهجوم بـ12 صاروخا باليستيا أطلقت من خارج البلاد من جهة الشرق، واستهدفت حيا قرب القنصلية الأمريكية، ما ألحق أضراراً مادية بعدد من المباني، دون سقوط خسائر بشرية.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني
، استهدافه ما قال إنه "المركز الاستراتيجي للتآمر والأعمال الخبیثة الصهیونية بصواريخ بالغة الدقة"، مضيفا أن "قصف أربيل جاء على خلفية الجرائم الأخيرة للكیان الصهيوني المزيف والإعلان السابق عن أن الجرائم والأعمال الخبیثة لهذا الکیان لن تمر دون رد".
في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده
، الاثنين الماضي، إن طهران حذرت السلطات العراقية عدة مرات من أنه لا ينبغي استخدام أراضيها من قبل أطراف ثالثة لشن هجمات على إيران.
وقوبل الهجوم
بإدانات عربية ودولية واسعة، سبقتها إدانات من المسؤولين والسياسيين في العراق، فيما استدعت بغداد السفير الإيراني لديها وأبلغته احتجاجها رسميا على استهداف أربيل بالصواريخ.