https://arabic.sputniknews.com/20220316/نتفليكس-تعلن-عن-مفاجأة-بطلها-الرئيس-الأمريكي-الأسبق-باراك-أوباما-فيديو-1059957965.html
"نتفليكس" تعلن عن مفاجأة بطلها الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما... فيديو
"نتفليكس" تعلن عن مفاجأة بطلها الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما... فيديو
كشفت منصة "نتفليكس" أن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما سيكون هو المقدم والمعلق المفاجئ لبرنامجها الوثائقي الجديد "أور غريت ناشيونال باركس". 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T08:13+0000
2022-03-16T08:13+0000
2022-03-16T08:13+0000
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وحسب موقع "ذا فيرج"، فإن الوثائقي الجديد يتكون من 5 أجزاء تتناول الحياة البرية في جميع أنحاء العالم. وتم الإعلان عنه في فبراير/شباط الماضي كجزء من قائمة البرامج التي ينتجها باراك وميشيل أوباما لصالح نتفليكس عبر شركة "هاير جراوند برودكشنز" على الرغم من أن الإعلان لم يذكر أن الرئيس الأمريكي الأسبق سيعمل كمقدم ومعلق.وفي الإعلان الذي نشرته نتفليكس للبرنامج الجديد "Our Great National Parks"، يظهر أوباما وهو يعلق قائلا: "سمكة يمكنها المشي. أفراس النهر تتزلج على الماء وترغب في ركوب الأمواج"، مضيفا أن "هذه الكائنات لم يتم العثور عليها في أي مكان آخر على وجه الأرض". وتابع: "عندما بدأت البشرية في حماية هذه الأماكن البرية، لم ندرك مدى أهميتها: فهي ملاذ للكائنات المهددة بالأنقراض، وموطنا للبحث العلمي". وتشير التقارير إلى أن العرض يتضمن لقطات من المحميات في خليج مونتيري، كاليفورنيا، ومحمية تسافو الوطنية في كينيا، ومحمية غونونغ ليوزر الوطنية في إندونيسيا.
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مستجدات نتفليكس, منوعات, مجتمع
"نتفليكس" تعلن عن مفاجأة بطلها الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما... فيديو
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كشفت منصة "نتفليكس" أن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما سيكون هو المقدم والمعلق المفاجئ لبرنامجها الوثائقي الجديد "أور غريت ناشيونال باركس".
وحسب موقع "ذا فيرج"
، فإن الوثائقي الجديد يتكون من 5 أجزاء تتناول الحياة البرية في جميع أنحاء العالم.
وتم الإعلان عنه في فبراير/شباط الماضي كجزء من قائمة البرامج التي ينتجها باراك وميشيل أوباما لصالح نتفليكس عبر شركة "هاير جراوند برودكشنز" على الرغم من أن الإعلان لم يذكر أن الرئيس الأمريكي الأسبق سيعمل كمقدم ومعلق.
وفي الإعلان الذي نشرته نتفليكس للبرنامج الجديد "Our Great National Parks"
، يظهر أوباما
وهو يعلق قائلا: "سمكة يمكنها المشي. أفراس النهر تتزلج على الماء وترغب في ركوب الأمواج"، مضيفا أن "هذه الكائنات لم يتم العثور عليها في أي مكان آخر على وجه الأرض".
وتابع: "عندما بدأت البشرية في حماية هذه الأماكن البرية، لم ندرك مدى أهميتها: فهي ملاذ للكائنات المهددة بالأنقراض، وموطنا للبحث العلمي".
وتشير التقارير إلى أن العرض يتضمن لقطات من المحميات في خليج مونتيري، كاليفورنيا، ومحمية تسافو الوطنية في كينيا، ومحمية غونونغ ليوزر الوطنية في إندونيسيا.
كما أعلنت نتفليكس أن البرنامج سيتم عرضه على منصتها بداية من 13 أبريل/نيسان المقبل.