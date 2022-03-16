عربي
المؤتمر الصحفي المشترك بين وزير الخارجية الروسي ونظيره التركي في موسكو
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/هذا-خط-أحمر-برلين-تعارض-إرسال-أي-عسكري-تابع-لحلف-شمال-الأطلسي-إلى-أوكرانيا---1059975569.html
"هذا خط أحمر"... برلين تعارض إرسال أي عسكري تابع لحلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا
"هذا خط أحمر"... برلين تعارض إرسال أي عسكري تابع لحلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا
أكد مجلس الوزراء الألماني أن برلين تعارض تماما فكرة إرسال قوات حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا، واصفة ذلك بأنه "خط أحمر". 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T12:37+0000
2022-03-16T12:50+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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قال المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني، ستيفن هيبيستريت: "قال المستشار بوضوح عدة مرات، لن يتم إرسال أفراد من الناتو أو جنود الناتو إلى خارج دول الناتو أو إلى أوكرانيا. هذا واضح".وأضاف: "يجب أن يكون هذا خطًا أحمر، لأنه سيكون من الصعب التمييز بين ما يقال إنه مهمة إنسانية أو مهمة إنقاذ أو مهمة عسكرية".ووصف هيبيستريت زيارة رؤساء وزراء بولندا وسلوفينيا والتشيك إلى كييف بأنها "عمل تضامني رائع"، وأضاف: "نرحب بأي شكل من أشكال التضامن".وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022 لحماية الناس في منطقة دونباس من ممارسات نظام الحكم الأوكراني الذي يرتكب الإبادة الجماعية ضدهم على مدى ثمانية أعوام. ومن أجل توفير الأمن لهم يجب إخلاء أوكرانيا من الأسلحة التي تستخدمها قوات نظام الحكم.
https://arabic.sputniknews.com/20220313/خبير-باريس-وبرلين-يمكن-أن-يكون-لهما-دور-في-الضغط-على-كييف-للخضوع-لمطالب-روسيا-1059843502.html
https://arabic.sputniknews.com/20220311/شرطة-برلين-تحقق-في-العلاقة-بين-الهجوم-على-البيت-الروسي-في-برلين-وأحداث-أوكرانيا--1059761512.html
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روسيا

"هذا خط أحمر"... برلين تعارض إرسال أي عسكري تابع لحلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا

12:37 GMT 16.03.2022 (تم التحديث: 12:50 GMT 16.03.2022)
© REUTERS / POOLاجتماع الناتو وقمة جي 7 وأعضاء الاتحاد الأوروبي، حول أزمة أوكرانيا في بروكسل، بلجيكا 4 مارس  2022
اجتماع الناتو وقمة جي 7 وأعضاء الاتحاد الأوروبي، حول أزمة أوكرانيا في بروكسل، بلجيكا 4 مارس  2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© REUTERS / POOL
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يتبع
أكد مجلس الوزراء الألماني أن برلين تعارض تماما فكرة إرسال قوات حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا، واصفة ذلك بأنه "خط أحمر".
قال المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني، ستيفن هيبيستريت: "قال المستشار بوضوح عدة مرات، لن يتم إرسال أفراد من الناتو أو جنود الناتو إلى خارج دول الناتو أو إلى أوكرانيا. هذا واضح".
وأضاف: "يجب أن يكون هذا خطًا أحمر، لأنه سيكون من الصعب التمييز بين ما يقال إنه مهمة إنسانية أو مهمة إنقاذ أو مهمة عسكرية".
علم روسيا وعلم أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
خبير: باريس وبرلين يمكن أن يكون لهما دور في الضغط على كييف للخضوع لمطالب روسيا
13 مارس, 13:29 GMT
ووصف هيبيستريت زيارة رؤساء وزراء بولندا وسلوفينيا والتشيك إلى كييف بأنها "عمل تضامني رائع"، وأضاف: "نرحب بأي شكل من أشكال التضامن".
وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022 لحماية الناس في منطقة دونباس من ممارسات نظام الحكم الأوكراني الذي يرتكب الإبادة الجماعية ضدهم على مدى ثمانية أعوام. ومن أجل توفير الأمن لهم يجب إخلاء أوكرانيا من الأسلحة التي تستخدمها قوات نظام الحكم.
ضباط الشرطة يشاهدون عزف على البيانو أمام مبنى المستشارية وأمام مبنى الرايخستاغ، ويرتدي قميصا كتب عليه: للعلم والسلام والحرية وأنا أعزف الموسيقى في الشارع وأنا بذلك أمارس حريتي في التعبير، برلين في 3 سبتمبر 2020. - عندما واجهته الشرطة ، ادعى الموسيقي أنه لم يكن يتظاهر، ولم يكن جزءًا من مظاهرة قريبة دعا إليها أشخاص يحتجون على إجراءات كوفيد-19 الألمانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
شرطة برلين تحقق في العلاقة بين الهجوم على "البيت الروسي" في برلين وأحداث أوكرانيا
11 مارس, 11:56 GMT
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صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربيالمؤتمر الصحفي المشترك بين وزير الخارجية الروسي ونظيره التركي في موسكو12:43 GMTРоссийские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثالث على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:57 GMT
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