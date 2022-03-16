https://arabic.sputniknews.com/20220316/هذا-خط-أحمر-برلين-تعارض-إرسال-أي-عسكري-تابع-لحلف-شمال-الأطلسي-إلى-أوكرانيا---1059975569.html

"هذا خط أحمر"... برلين تعارض إرسال أي عسكري تابع لحلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا

"هذا خط أحمر"... برلين تعارض إرسال أي عسكري تابع لحلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا

أكد مجلس الوزراء الألماني أن برلين تعارض تماما فكرة إرسال قوات حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا، واصفة ذلك بأنه "خط أحمر". 16.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-16T12:37+0000

2022-03-16T12:37+0000

2022-03-16T12:50+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

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قال المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني، ستيفن هيبيستريت: "قال المستشار بوضوح عدة مرات، لن يتم إرسال أفراد من الناتو أو جنود الناتو إلى خارج دول الناتو أو إلى أوكرانيا. هذا واضح".وأضاف: "يجب أن يكون هذا خطًا أحمر، لأنه سيكون من الصعب التمييز بين ما يقال إنه مهمة إنسانية أو مهمة إنقاذ أو مهمة عسكرية".ووصف هيبيستريت زيارة رؤساء وزراء بولندا وسلوفينيا والتشيك إلى كييف بأنها "عمل تضامني رائع"، وأضاف: "نرحب بأي شكل من أشكال التضامن".وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022 لحماية الناس في منطقة دونباس من ممارسات نظام الحكم الأوكراني الذي يرتكب الإبادة الجماعية ضدهم على مدى ثمانية أعوام. ومن أجل توفير الأمن لهم يجب إخلاء أوكرانيا من الأسلحة التي تستخدمها قوات نظام الحكم.

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