https://arabic.sputniknews.com/20220316/هل-بدأت-الولايات-المتحدة-تخسر-حلفاءها--1059966521.html
هل بدأت الولايات المتحدة تخسر حلفاءها
هل بدأت الولايات المتحدة تخسر حلفاءها
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" (The Wall Street Journal)، عن دعوة وجهتها السعودية إلى الرئيس الصيني لزيارة الرياض وتنظيم استقبال حار على غرار استقبالها الرئيس... 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T10:34+0000
2022-03-16T10:34+0000
2022-03-16T10:34+0000
راديو
أين الحقيقة؟
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هل بدأت الولايات المتحدة تخسر حلفاءها
هل بدأت الولايات المتحدة تخسر حلفاءها
ونقل التقرير عن مسؤول سعودي قوله: "ولي العهد والرئيس الصيني صديقان حميمان وكلاهما يدرك أن هناك إمكانات هائلة لتعزيز العلاقات، ليس الأمر مجرد أنهم يشترون منا النفط ونحن نشتري منهم أسلحة".فهل أدارت المملكة العربية السعودية ظهرها للولايات المتحدة؟عن هذا الموضوع، يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الباحث في الشأن السياسي جاسم الغرابي:وأضاف الغرابي:
سبوتنيك عربي
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2022
ضياء حسون
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ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1059966016_273:0:1206:700_1920x0_80_0_0_859092c1e7a27dd7c768b8663824e2c6.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
راديو, أين الحقيقة؟, аудио
هل بدأت الولايات المتحدة تخسر حلفاءها
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كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" (The Wall Street Journal)، عن دعوة وجهتها السعودية إلى الرئيس الصيني لزيارة الرياض وتنظيم استقبال حار على غرار استقبالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2017.
ونقل التقرير عن مسؤول سعودي قوله: "ولي العهد والرئيس الصيني صديقان حميمان وكلاهما يدرك أن هناك إمكانات هائلة لتعزيز العلاقات، ليس الأمر مجرد أنهم يشترون منا النفط ونحن نشتري منهم أسلحة".
فهل أدارت المملكة العربية السعودية ظهرها للولايات المتحدة؟
عن هذا الموضوع، يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة
" على أثير راديو "سبوتنيك
" الباحث في الشأن السياسي جاسم الغرابي:
"أظهرت الأحداث في أوكرانيا أن روسيا رقما صعبا في العالم وأنها قطبا رئيسياً فيه، ووجود الصين كقطب ثالث يضاف إلى الولايات المتحدة وروسيا دفع بالمملكة كي تنفتح على هذه الأقطاب، حيث أدركت المملكة ضرورة عدم الانغلاق فقط على الولايات المتحدة، لذا نراها اليوم تقف على الحياد من الأزمة الأوكرانية، ولم تستجب لطلبات الولايات المتحدة المتعلقة بالأمور الاقتصادية، إذ بات جليا للسعودية عدم وقوف الولايات المتحدة مع حلفائها في الأزمات، وهذا أيضاً ما صرح به الرئيس الأوكراني عن تخلي حلف الناتو عنه، كما أن الرئيس الأمريكي بايدن له علاقات متشنجة مع السعودية منذ فترة رئاسة أوباما".
"تشعر السعودية بالخطر الإيراني عليها، وهي تريد اليوم أن تقترب من الصين وروسيا حليفتا إيران، لخلق نوع من التوازن في العلاقات، وكذلك لتخفيف شدة العداء بين طهران والرياض، بحكم ما للصين وروسيا من تأثير على إيران، كما أن الرياض تعلم جيدا أن الولايات المتحدة هي من أوجدت فكرة التهديد الإيراني للمنطقة وأن إيران هي العدو، مع العلم أن إيران لم تهدد السعودية، علاوة على أن المملكة تدرك جيداً مدى تمسك روسيا والصين بحلفائهما على عكس الولايات المتحدة التي تتخلى عنهم بكل سهولة، والدليل على التمسك الروسي بالحلفاء ما جرى في سوريا وكيف تصدت روسيا لمخططات إسقاط الرئيس السوري، فالجميع فقد ثقته بالولايات المتحدة".