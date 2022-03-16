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https://arabic.sputniknews.com/20220316/وزير-الاقتصاد-الروسي-روسيا-تفي-بكل-التزاماتها-الدولية-بالرغم-من-العقوبات-1059969333.html
وزير الاقتصاد الروسي: روسيا تفي بكل التزاماتها الدولية بالرغم من العقوبات
وزير الاقتصاد الروسي: روسيا تفي بكل التزاماتها الدولية بالرغم من العقوبات
كشف وزير الاقتصاد الروسي، أنطون سيلوانوف، أن روسيا تفي بكل التزاماتها الدولية فيما خص الدين العام بالرغم من العقوبات الاقتصادية المفروضة. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T11:20+0000
2022-03-16T11:20+0000
روسيا
اقتصاد
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وقال سيلوانوف، خلال مقابلة صحفية، اليوم الأربعاء، إن "روسيا لديها الأموال اللازمة للوفاء بالتزاماتها بموجب الدين العام، لكن إمكانية السداد بالعملة الأجنبية لا تعتمد عليها".وأضاف سيلوانوف: "روسيا دفعت ما عليها والآن الكرة في ملعب السلطات الأمريكية"، مشيرا إلى أن "روسيا أرسلت طلب الدفع وبات الأمر لا يعتمد عليها".ومن المقرر أن تدفع روسيا ديونا على إصدارين من سندات اليوروبوند السيادية الخاصة بها يبلغ مجموعهما 117.2 مليون دولار، وستكون هذه الدفعة الأولى من ديونها الخارجية بعد تجميد جزء من الاحتياطيات.
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روسيا, اقتصاد

وزير الاقتصاد الروسي: روسيا تفي بكل التزاماتها الدولية بالرغم من العقوبات

11:20 GMT 16.03.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصوروزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف
وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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كشف وزير الاقتصاد الروسي، أنطون سيلوانوف، أن روسيا تفي بكل التزاماتها الدولية فيما خص الدين العام بالرغم من العقوبات الاقتصادية المفروضة.
وقال سيلوانوف، خلال مقابلة صحفية، اليوم الأربعاء، إن "روسيا لديها الأموال اللازمة للوفاء بالتزاماتها بموجب الدين العام، لكن إمكانية السداد بالعملة الأجنبية لا تعتمد عليها".
وأضاف سيلوانوف: "روسيا دفعت ما عليها والآن الكرة في ملعب السلطات الأمريكية"، مشيرا إلى أن "روسيا أرسلت طلب الدفع وبات الأمر لا يعتمد عليها".
ومن المقرر أن تدفع روسيا ديونا على إصدارين من سندات اليوروبوند السيادية الخاصة بها يبلغ مجموعهما 117.2 مليون دولار، وستكون هذه الدفعة الأولى من ديونها الخارجية بعد تجميد جزء من الاحتياطيات.
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