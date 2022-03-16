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https://arabic.sputniknews.com/20220316/وزير-الخارجية-التركي-أنقرة-قامت-بدورها-لخفض-التوتر-في-أوكرانيا-1059992338.html
وزير الخارجية التركي: أنقرة قامت بدورها لخفض التوتر في أوكرانيا
وزير الخارجية التركي: أنقرة قامت بدورها لخفض التوتر في أوكرانيا
اعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن أنقرة أدت دورها في سبيل خفض التوتر القائم في أوكرانيا وفتح مجال للدبلوماسية. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T16:48+0000
2022-03-16T17:24+0000
أخبار تركيا اليوم
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في العاصمة الروسية موسكو، بحسب وكالة "الأناضول".وقال وزير الخارجية التركي إن بلاده اتخذت موقفا واضحا منذ بداية العملية العسكرية الخاصة التي تشنها روسيا جنوب شرقي أوكرانيا.ورأى أن أنقرة بذلت وما زالت تواصل بذل الجهود لتحقيق وقف إطلاق نار دائم وإنساني.يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من شباط/فبراير الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/لافروف-خلال-لقائه-بنظيره-التركي-نحترم-تطبيق-تركيا-لاتفاقية-مونترو-1059967820.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا

وزير الخارجية التركي: أنقرة قامت بدورها لخفض التوتر في أوكرانيا

16:48 GMT 16.03.2022 (تم التحديث: 17:24 GMT 16.03.2022)
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© Sputnik . POOL
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اعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن أنقرة أدت دورها في سبيل خفض التوتر القائم في أوكرانيا وفتح مجال للدبلوماسية.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في العاصمة الروسية موسكو، بحسب وكالة "الأناضول".
سيرغي لافروف خلال لقائه مع نظيره التركي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
لافروف خلال لقائه بنظيره التركي: نحترم تطبيق تركيا لاتفاقية "مونترو"
10:53 GMT
وقال وزير الخارجية التركي إن بلاده اتخذت موقفا واضحا منذ بداية العملية العسكرية الخاصة التي تشنها روسيا جنوب شرقي أوكرانيا.
ورأى أن أنقرة بذلت وما زالت تواصل بذل الجهود لتحقيق وقف إطلاق نار دائم وإنساني.
يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من شباط/فبراير الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثالث على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:29 GMT
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