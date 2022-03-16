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وزير العدل البرازيلي يمنح نفسه ورئيس الجمهورية وسام استحقاق السكان الأصليين
وزير العدل البرازيلي يمنح نفسه ورئيس الجمهورية وسام استحقاق السكان الأصليين
منحت وزارة العدل البرازيلية، اليوم الأربعاء، رئيس البلاد، جايير بولسونارو "وسام استحقاق السكان الأصليين"، مما أثار انتقادات، حيث تتهمه جماعات السكان الأصليين... 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T16:17+0000
2022-03-16T16:18+0000
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ونقلت "فرانس برس" مرسوما نُشر في الجريدة الرسمية، قال إن وزير العدل أندرسون توريس منح الميدالية لرئيسه و25 من المكرمين الآخرين "تقديرا لخدمتهم الكبيرة لرفاهية المجتمعات الأصلية وحمايتها والدفاع عنها".كما منح توريس الوسام ذاته لنفسه ولوزيرة الزراعة تيريزا كريستينا ووزير البنية التحتية تارسيسيو جوميز ووزير الدفاع والتر براغا نيتو.وأثار الإعلان عن هذ الوسام انتقادات حادة من زعماء السكان الأصليين، الذين اتهم العديد منهم بولسونارو بمحاولة إجبار السكان الأصليين على ترك أراضيهم، والتشجيع على تدمير البيئة والسماح بإزالة الغابات على نطاق واسع في غابات الأمازون المطيرة.من جانبها، قالت سونيا غواجارا، المنسقة الوطنية لرابطة الشعوب الأصلية في البرازيلإن منح الرئيس مثل هذه الميدالية "أمر سخيف".يذكر أن مجموعات السكان الأصليين في البرازيل كانت قد نظمت احتجاجات ضخمة ضد بولسونارو منذ أن تولى منصبه في عام 2019 بسبب مساعيه لتقييد إنشاء محميات جديدة للسكان الأصليين، وزيادة معدا إزالة الغابات والحرائق في منطقة الأمازون، ومحاولته إضفاء الشرعية على التعدين في أراضي السكان الأصليين.وكان وسام الاستحقاق للسكان الأصليين كان يمنح في الماضي للأكاديميين مثل عالم الأنثروبولوجيا أو قادة السكان الأصليين مثل الرئيس الأيقوني والناشط البيئي روني ماتوكتير.
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وزير العدل البرازيلي يمنح نفسه ورئيس الجمهورية وسام استحقاق السكان الأصليين

16:17 GMT 16.03.2022 (تم التحديث: 16:18 GMT 16.03.2022)
© Sputnik . Sergey Karpuhin / الذهاب إلى بنك الصورزيارة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إلى موسكو، روسيا 16 فبراير 2022
زيارة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إلى موسكو، روسيا 16 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© Sputnik . Sergey Karpuhin
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منحت وزارة العدل البرازيلية، اليوم الأربعاء، رئيس البلاد، جايير بولسونارو "وسام استحقاق السكان الأصليين"، مما أثار انتقادات، حيث تتهمه جماعات السكان الأصليين بارتكاب "الإبادة الجماعية".
ونقلت "فرانس برس" مرسوما نُشر في الجريدة الرسمية، قال إن وزير العدل أندرسون توريس منح الميدالية لرئيسه و25 من المكرمين الآخرين "تقديرا لخدمتهم الكبيرة لرفاهية المجتمعات الأصلية وحمايتها والدفاع عنها".
كما منح توريس الوسام ذاته لنفسه ولوزيرة الزراعة تيريزا كريستينا ووزير البنية التحتية تارسيسيو جوميز ووزير الدفاع والتر براغا نيتو.
وأثار الإعلان عن هذ الوسام انتقادات حادة من زعماء السكان الأصليين، الذين اتهم العديد منهم بولسونارو بمحاولة إجبار السكان الأصليين على ترك أراضيهم، والتشجيع على تدمير البيئة والسماح بإزالة الغابات على نطاق واسع في غابات الأمازون المطيرة.
من جانبها، قالت سونيا غواجارا، المنسقة الوطنية لرابطة الشعوب الأصلية في البرازيلإن منح الرئيس مثل هذه الميدالية "أمر سخيف".

وغردت على موقع تويتر، قائلة: "وكأن كل النكسات التي نواجهها لم تكن كافية، حتى تأتي مثل هذه الانتكاسة الهمجية الأخرى: منح وسام الاستحقاق لجايير بولسونارو وحلفائه لخدماتهم الهامة للسكان الأصليين".

يذكر أن مجموعات السكان الأصليين في البرازيل كانت قد نظمت احتجاجات ضخمة ضد بولسونارو منذ أن تولى منصبه في عام 2019 بسبب مساعيه لتقييد إنشاء محميات جديدة للسكان الأصليين، وزيادة معدا إزالة الغابات والحرائق في منطقة الأمازون، ومحاولته إضفاء الشرعية على التعدين في أراضي السكان الأصليين.
وكان وسام الاستحقاق للسكان الأصليين كان يمنح في الماضي للأكاديميين مثل عالم الأنثروبولوجيا أو قادة السكان الأصليين مثل الرئيس الأيقوني والناشط البيئي روني ماتوكتير.
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