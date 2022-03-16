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وزير النفط السوري يبحث مع وفد إيراني تعزيز التعاون بين البلدين
وزير النفط السوري يبحث مع وفد إيراني تعزيز التعاون بين البلدين
بحث وزير النفط والثروة المعدنية السوري بسام طعمة مع مستشار وزير الدفاع، رئيس مجلس التعاون الاقتصادي الإيراني، المهندس مصطفى إثباتي والوفد المرافق له سبل تعزيز... 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T16:00+0000
2022-03-16T16:00+0000
اقتصاد
العالم العربي
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واستعرض الجانبان المواضيع المدرجة في الاتفاقية المشتركة الموقعة بين الطرفين، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا".وتم التأكيد على ضرورة متابعة تنفيذ المشاريع التي سبق وتم الاتفاق عليها والإسراع بها بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها ولا سيما انها تشمل مجالات التعاون في قطاعات زيوت الأساس والغاز المضغوط لتشغيل الآليات وتأمين توريدات للضواغط والعنفات ومستلزمات الحفارات من خلال المقايضة مع الفوسفات أو مع المقطرات النفطية، بحسب الوكالة.ولفت طعمة إلى أهمية التعاون المشترك في صيانة العنفات الغازية والضواغط الموجودة في وزارة النفط والثروة المعدنية في البلاد بدلاً من إرسالها إلى إيران لتنفيذ ذلك.
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اقتصاد, العالم العربي

وزير النفط السوري يبحث مع وفد إيراني تعزيز التعاون بين البلدين

16:00 GMT 16.03.2022
© Sputnik . Mohammad Damourمدينة دمشق
مدينة دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© Sputnik . Mohammad Damour
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بحث وزير النفط والثروة المعدنية السوري بسام طعمة مع مستشار وزير الدفاع، رئيس مجلس التعاون الاقتصادي الإيراني، المهندس مصطفى إثباتي والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالي النفط والثروات المعدنية.
واستعرض الجانبان المواضيع المدرجة في الاتفاقية المشتركة الموقعة بين الطرفين، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا".
وتم التأكيد على ضرورة متابعة تنفيذ المشاريع التي سبق وتم الاتفاق عليها والإسراع بها بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها ولا سيما انها تشمل مجالات التعاون في قطاعات زيوت الأساس والغاز المضغوط لتشغيل الآليات وتأمين توريدات للضواغط والعنفات ومستلزمات الحفارات من خلال المقايضة مع الفوسفات أو مع المقطرات النفطية، بحسب الوكالة.
ولفت طعمة إلى أهمية التعاون المشترك في صيانة العنفات الغازية والضواغط الموجودة في وزارة النفط والثروة المعدنية في البلاد بدلاً من إرسالها إلى إيران لتنفيذ ذلك.
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