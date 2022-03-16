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https://arabic.sputniknews.com/20220316/وفاة-الفنانة-العمانية-شمعة-محمد-في-السعودية-1059964603.html
وفاة الفنانة العمانية شمعة محمد في السعودية
وفاة الفنانة العمانية شمعة محمد في السعودية
توفيت الفنانة العُمانية، شمعة محمد، اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز الـ 64 عاما. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T09:57+0000
2022-03-16T09:57+0000
سلطنة عمان
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توفيت الفنانة العمانية شمعة محمد، إثر سكتة قلبية في السعودية، خلال تواجدها في المملكة لتصوير عمل درامي، بحسب شبكة "العربية.نت".وقالت الإعلامية مي العيدان عبر حسابها الرسمي بموقع "توتير"، "إنا لله وإنا إليه راجعون وفاة الفنانة العمانية شمعة محمد إثر سكتة قلبية.. اللهم ارحمها واغفر لها واسكنها فسيح جناتك وتجاوز عنها وانزلها منزل حسن واحشرها مع الصالحين والصديقين لا تبخلوا عليها بالدعاء . . فالدعاء رزق الميت".وتجاوزت مسيرة الفنانة الراحلة أربعة عقود، قدمت خلالها العديد من الأعمال التي كانت سببا في تكريمها داخل سلطنة عمان وخارجها.
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سلطنة عمان

وفاة الفنانة العمانية شمعة محمد في السعودية

09:57 GMT 16.03.2022
© AFP 2022 / GIUSEPPE CACACEصورة لمدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان
صورة لمدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© AFP 2022 / GIUSEPPE CACACE
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توفيت الفنانة العُمانية، شمعة محمد، اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز الـ 64 عاما.
توفيت الفنانة العمانية شمعة محمد، إثر سكتة قلبية في السعودية، خلال تواجدها في المملكة لتصوير عمل درامي، بحسب شبكة "العربية.نت".
وقالت الإعلامية مي العيدان عبر حسابها الرسمي بموقع "توتير"، "إنا لله وإنا إليه راجعون وفاة الفنانة العمانية شمعة محمد إثر سكتة قلبية.. اللهم ارحمها واغفر لها واسكنها فسيح جناتك وتجاوز عنها وانزلها منزل حسن واحشرها مع الصالحين والصديقين لا تبخلوا عليها بالدعاء . . فالدعاء رزق الميت".
وتجاوزت مسيرة الفنانة الراحلة أربعة عقود، قدمت خلالها العديد من الأعمال التي كانت سببا في تكريمها داخل سلطنة عمان وخارجها.
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