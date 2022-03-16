عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220316/وفاة-الفنان-المصري-أحمد-فوزي-1059964084.html
وفاة الفنان المصري أحمد فوزي
وفاة الفنان المصري أحمد فوزي
أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر، وفاة الفنان أحمد فوزي، والد المخرج الراحل أسامة فوزي. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T09:43+0000
2022-03-16T09:43+0000
أخبار الفنانين في مصر
مصر
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104318/78/1043187804_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_df1aa8b3dec1f30f341d2ee69151b3ea.jpg
وقال عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، منير مكرم، في تصريحات لصحيفة "الوطن"، إن أحمد فوزي توفي أمس الثلاثاء، ومن المقرر أن الدفن سيكون في مقابر الأسرة بالبساتين.وتوفي الفنان أحمد فوزي، بعد أن قدم خلال مشواره الفني، ما يتخطى أكثر من 100 عمل فني، ما بين المسلسلات والأفلام.يشار إلى أن أحمد فوزي بدأ مسيرته الفنية في منتصف الثمانينيات، وقدم في البداية أدوارًا ثانوية مساعدة متعددة في أفلام وسهرات ومسلسلات التليفزيون، أبرزها "لا إله إلا الله عام 1985، ورأفت الهجان 1987".
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104318/78/1043187804_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_eafa6f553aaf32927620169926c19396.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الفنانين في مصر, مصر, أخبار مصر الآن

وفاة الفنان المصري أحمد فوزي

09:43 GMT 16.03.2022
© AFP 2022 / MOHAMED EL-SHAHEDجنازة في مصر
جنازة في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© AFP 2022 / MOHAMED EL-SHAHED
تابعنا عبرGoogle news
أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر، وفاة الفنان أحمد فوزي، والد المخرج الراحل أسامة فوزي.
وقال عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، منير مكرم، في تصريحات لصحيفة "الوطن"، إن أحمد فوزي توفي أمس الثلاثاء، ومن المقرر أن الدفن سيكون في مقابر الأسرة بالبساتين.
وتوفي الفنان أحمد فوزي، بعد أن قدم خلال مشواره الفني، ما يتخطى أكثر من 100 عمل فني، ما بين المسلسلات والأفلام.
يشار إلى أن أحمد فوزي بدأ مسيرته الفنية في منتصف الثمانينيات، وقدم في البداية أدوارًا ثانوية مساعدة متعددة في أفلام وسهرات ومسلسلات التليفزيون، أبرزها "لا إله إلا الله عام 1985، ورأفت الهجان 1987".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثالث على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала