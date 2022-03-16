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وفاة الفنان المصري أحمد فوزي
وفاة الفنان المصري أحمد فوزي
أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر، وفاة الفنان أحمد فوزي، والد المخرج الراحل أسامة فوزي. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T09:43+0000
2022-03-16T09:43+0000
2022-03-16T09:43+0000
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وقال عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، منير مكرم، في تصريحات لصحيفة "الوطن"، إن أحمد فوزي توفي أمس الثلاثاء، ومن المقرر أن الدفن سيكون في مقابر الأسرة بالبساتين.وتوفي الفنان أحمد فوزي، بعد أن قدم خلال مشواره الفني، ما يتخطى أكثر من 100 عمل فني، ما بين المسلسلات والأفلام.يشار إلى أن أحمد فوزي بدأ مسيرته الفنية في منتصف الثمانينيات، وقدم في البداية أدوارًا ثانوية مساعدة متعددة في أفلام وسهرات ومسلسلات التليفزيون، أبرزها "لا إله إلا الله عام 1985، ورأفت الهجان 1987".
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وفاة الفنان المصري أحمد فوزي
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أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر، وفاة الفنان أحمد فوزي، والد المخرج الراحل أسامة فوزي.
وقال عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، منير مكرم، في تصريحات لصحيفة "الوطن
"، إن أحمد فوزي توفي أمس الثلاثاء، ومن المقرر أن الدفن سيكون في مقابر الأسرة بالبساتين.
وتوفي الفنان أحمد فوزي، بعد أن قدم خلال مشواره الفني، ما يتخطى أكثر من 100 عمل فني، ما بين المسلسلات والأفلام.
يشار إلى أن أحمد فوزي بدأ مسيرته الفنية في منتصف الثمانينيات، وقدم في البداية أدوارًا ثانوية مساعدة متعددة في أفلام وسهرات ومسلسلات التليفزيون، أبرزها "لا إله إلا الله عام 1985، ورأفت الهجان 1987".