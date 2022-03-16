https://arabic.sputniknews.com/20220316/-أمر-ملكي-بإعدام-سعوديين-ارتكبا-جريمتين-مروعتين-1059965597.html
أمر ملكي بإعدام سعوديين ارتكبا جريمتين مروعتين
أمر ملكي بإعدام سعوديين ارتكبا جريمتين مروعتين
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، "إعدام مواطنين ارتكب كل منهما جريمة مروعة بحق عائلته في مكة المكرمة". 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T10:21+0000
2022-03-16T10:21+0000
2022-03-16T10:21+0000
أخبار السعودية اليوم
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وقالت الداخلية السعودية، في بيان لها، إن "المواطن حميد بن سفران بن مقبل العصيمي أقدم على قتل ابنه الرضيع ريان، وذلك بضربه في أماكن متفرقة من جسده، والتسبب في وفاة زوجته المواطنة ريم بنت هلال العصيمي، وذلك بترويعها وهروبها مما أدى إلى دهسها من إحدى السيارات ووفاتها.وأضافت الداخلية، في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية- واس، أن "المواطن بندر بن علي بن محمد الزهراني أقدم على قتل ثلاث من بناته، أعمارهن ست وأربع سنوات وسنتان وذلك بنحرهن بسكين".وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت الماضي، "تنفيذ حكم القتل بعدد ممّن اعتنقوا الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى".وقالت الداخلية السعودية، في بيان لها، إنه تم "تنفيذ الإعدام بشقيقين قتلا والدتهما وانتهجا المنهج التكفيري، ويمنيين شكلوا مجموعة إرهابية تابعة للحوثي، بالإضافة إلى منتمين لتنظيمي داعش والقاعدة"، مضيفا أن "تنفيذ أحكام الإعدام تم بعد صدور أحكام بثبوت الإدانة".وتابعت: "أحكام الإعدام طالت أيضا مواطنين أطلقوا النار في قرية الدالوة بالأحساء، ومواطنين وأجانب تخابروا مع جهة أجنبية معادية للمملكة"، بالإضافة إلى أن "تنفيذ الإعدام بحق مواطنين شكلوا خلايا إرهابية بأوامر من الخارج".
https://arabic.sputniknews.com/20220316/البرلمان-الإيراني-يتحدث-عن-جريمة-إبادة-المسلمين-في-السعودية-ويدعو-وزارة-الخارجية-للتحرك-1059956285.html
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أخبار السعودية اليوم
أمر ملكي بإعدام سعوديين ارتكبا جريمتين مروعتين
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أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، "إعدام مواطنين ارتكب كل منهما جريمة مروعة بحق عائلته في مكة المكرمة".
وقالت الداخلية السعودية، في بيان لها، إن "المواطن حميد بن سفران بن مقبل العصيمي أقدم على قتل ابنه الرضيع ريان، وذلك بضربه في أماكن متفرقة من جسده، والتسبب في وفاة زوجته المواطنة ريم بنت هلال العصيمي، وذلك بترويعها وهروبها مما أدى إلى دهسها من إحدى السيارات ووفاتها.
وأضافت الداخلية، في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية- واس
، أن "المواطن بندر بن علي بن محمد الزهراني أقدم على قتل ثلاث من بناته، أعمارهن ست وأربع سنوات وسنتان وذلك بنحرهن بسكين".
وتابع البيان، أنه "صدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وأيد من مرجعه بحق الجانيين المذكورين، وقد تم تنفيذ حكم القتل بهما تعزيرا بمنطقة مكة المكرمة".
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت الماضي، "تنفيذ حكم القتل بعدد ممّن اعتنقوا الفكر الضال
والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى".
وقالت الداخلية السعودية، في بيان لها
، إنه تم "تنفيذ الإعدام بشقيقين قتلا والدتهما وانتهجا المنهج التكفيري، ويمنيين شكلوا مجموعة إرهابية تابعة للحوثي، بالإضافة إلى منتمين لتنظيمي داعش والقاعدة"، مضيفا أن "تنفيذ أحكام الإعدام تم بعد صدور أحكام بثبوت الإدانة".
وتابعت: "أحكام الإعدام طالت أيضا مواطنين أطلقوا النار في قرية الدالوة بالأحساء، ومواطنين وأجانب تخابروا مع جهة أجنبية معادية للمملكة"، بالإضافة إلى أن "تنفيذ الإعدام بحق مواطنين شكلوا خلايا إرهابية بأوامر من الخارج".