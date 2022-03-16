https://arabic.sputniknews.com/20220316/-إسرائيل-تخصص-وحدات-سكنية-لاستيعاب-اللاجئين-من-أوكرانيا-1059991873.html
إسرائيل تخصص وحدات سكنية لاستيعاب اللاجئين من أوكرانيا
إسرائيل تخصص وحدات سكنية لاستيعاب اللاجئين من أوكرانيا
أعلنت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية عن نيتها "تجديد" وتأهيل وحدات سكنية لاستيعاب اللاجئين من أوكرانيا في البلاد. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T16:43+0000
2022-03-16T16:43+0000
2022-03-16T16:43+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
إسرائيل
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بأن وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية تعتزم تجديد مئات الشقق أو الوحدات السكنية العامة واستخدامها للمهاجرين من أوكرانيا.وأعربت الإذاعة العبرية عن دهشتها من قرار الوزارة الإسرائيلية، أنه كيف يمكن تجديد مثل هذه الوحدات أو تأهيلها في ظل الحديث الإسرائيلي الداخلي عن انتظار طابور طويل للحصول على وحدة من تلك الشقق السكنية العامة.وفي سياق متصل، أكد أفيغدور ليبرمان، وزير المالية، اليوم الأربعاء، أن بلاده وافقت على ميزانية المساعدة الطارئة للاجئي أوكرانيا، موضحا أن برنامج المساعدة الذي تقدمه بلاده للاجئين من أوكرانيا سيشمل مكونات الأمن الغذائي والمساعدة النفسية، مع توفير استجابة منظمة للاجئين.وشدد أفيغدور ليبرمان على أن برنامج المساعدة يتركز في اللاجئين من المسنين والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب والأسر أو العائلات المعرضة للخطر، مشيرا إلى أن إسرائيل ستواصل تقديم المساعدة للاجئين بقدر ما تستطيع.وفي السياق نفسه، قضت المحكمة العليا في إسرائيل بعقد جلسة عاجلة بشأن الالتماس الذي قدمه إليها سفير أوكرانيا لدى تل أبيب يفغيني كورنيتشوك، بشأن تقييد دخول اللاجئين من بلاده إلى إسرائيل.وسعى مقدمو الالتماسات إلى إلغاء القيود المفروضة على دخول اللاجئين من أوكرانيا، إلى جانب طلب إصدار أمر يحظر دخول مخطط وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد بشأن تقييد السماح للاجئين بالدخول، حيز التنفيذ.وكانت شاكيد أعلنت، في وقت سابق، عن مخطط دخول اللاجئين (الحصة) والذي يقضي بأن تستضيف إسرائيل 25 ألف مواطن أوكراني غير يهودي "بشكل مؤقت".إلا أنها أوضحت أن 20 ألف من هؤلاء اللاجئين موجودون في إسرائيل بشكل غير قانوني قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/إسرائيل-توافق-على-ميزانية-المساعدة-الطارئة-للاجئي-أوكرانيا-1059987573.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار أوكرانيا, روسيا
إسرائيل تخصص وحدات سكنية لاستيعاب اللاجئين من أوكرانيا
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أعلنت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية عن نيتها "تجديد" وتأهيل وحدات سكنية لاستيعاب اللاجئين من أوكرانيا في البلاد.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بأن وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية تعتزم تجديد مئات الشقق أو الوحدات السكنية العامة واستخدامها للمهاجرين من أوكرانيا.
وأعربت الإذاعة العبرية عن دهشتها من قرار الوزارة الإسرائيلية، أنه كيف يمكن تجديد مثل هذه الوحدات أو تأهيلها في ظل الحديث الإسرائيلي الداخلي عن انتظار طابور طويل للحصول على وحدة من تلك الشقق السكنية العامة.
وفي سياق متصل، أكد أفيغدور ليبرمان، وزير المالية، اليوم الأربعاء، أن بلاده وافقت على ميزانية المساعدة الطارئة للاجئي أوكرانيا،
موضحا أن برنامج المساعدة الذي تقدمه بلاده للاجئين من أوكرانيا سيشمل مكونات الأمن الغذائي والمساعدة النفسية، مع توفير استجابة منظمة للاجئين.
وشدد أفيغدور ليبرمان على أن برنامج المساعدة يتركز في اللاجئين من المسنين والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب والأسر أو العائلات المعرضة للخطر، مشيرا إلى أن إسرائيل ستواصل تقديم المساعدة للاجئين بقدر ما تستطيع.
وفي السياق نفسه، قضت المحكمة العليا في إسرائيل بعقد جلسة عاجلة بشأن الالتماس الذي قدمه إليها سفير أوكرانيا لدى تل أبيب يفغيني كورنيتشوك، بشأن تقييد دخول اللاجئين من بلاده إلى إسرائيل.
وسعى مقدمو الالتماسات إلى إلغاء القيود المفروضة على دخول اللاجئين من أوكرانيا، إلى جانب طلب إصدار أمر يحظر دخول مخطط وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد بشأن تقييد السماح للاجئين بالدخول، حيز التنفيذ.
وكانت شاكيد أعلنت، في وقت سابق، عن مخطط دخول اللاجئين (الحصة)
والذي يقضي بأن تستضيف إسرائيل 25 ألف مواطن أوكراني غير يهودي "بشكل مؤقت".
إلا أنها أوضحت أن 20 ألف من هؤلاء اللاجئين موجودون في إسرائيل بشكل غير قانوني قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.