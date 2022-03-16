عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220316/-الاتحاد-الدولي-للعبة-الشطرنج-يعلن-تعليق-عضوية-روسيا-وبيلاروسيا-ومنعهما-من-المشاركة-بالبطولات-1059967718.html
الاتحاد الدولي للعبة الشطرنج يعلن تعليق عضوية روسيا وبيلاروسيا ومنعهما من المشاركة بالبطولات
الاتحاد الدولي للعبة الشطرنج يعلن تعليق عضوية روسيا وبيلاروسيا ومنعهما من المشاركة بالبطولات
أعلن الاتحاد الدولي للعبة الشطرنج، اليوم الأربعاء، عن توقيف وتجميد عضوية كل من روسيا وبيلاروسيا ومنعهما من المشاركة في البطولات الدولية حتى إشعار آخر. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T10:57+0000
2022-03-16T10:57+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/14/1046054073_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a0b8c355df3bb1c7415d5980a6103d57.jpg
ونشر الاتحاد الدولي للعبة الشطرنج على موقعه الرسمي بيانا جاء فيه: "بناءً على التوصيات الحالية للجنة الأولمبية الدولية قرر الاتحاد تعليق عضوية منتخبي روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في البطولات الرسمية تحت رعايته حتى إشعار آخر".وأضاف البيان: "سيتمكن اللاعبون من هذه البلدان من المشاركة في البطولات الفردية لدورة بطولة العالم تحت علم الاتحاد الدولي لكرة القدم".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/14/1046054073_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_515ae0b4ea0050f28871c1dd4b076cb0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

الاتحاد الدولي للعبة الشطرنج يعلن تعليق عضوية روسيا وبيلاروسيا ومنعهما من المشاركة بالبطولات

10:57 GMT 16.03.2022
© Sputnik . Attia Al-Attiaتعليم أطفال الحسكة فنون رياضة الشطرنج
تعليم أطفال الحسكة فنون رياضة الشطرنج - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© Sputnik . Attia Al-Attia
تابعنا عبرGoogle news
أعلن الاتحاد الدولي للعبة الشطرنج، اليوم الأربعاء، عن توقيف وتجميد عضوية كل من روسيا وبيلاروسيا ومنعهما من المشاركة في البطولات الدولية حتى إشعار آخر.
ونشر الاتحاد الدولي للعبة الشطرنج على موقعه الرسمي بيانا جاء فيه: "بناءً على التوصيات الحالية للجنة الأولمبية الدولية قرر الاتحاد تعليق عضوية منتخبي روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في البطولات الرسمية تحت رعايته حتى إشعار آخر".
وأضاف البيان: "سيتمكن اللاعبون من هذه البلدان من المشاركة في البطولات الفردية لدورة بطولة العالم تحت علم الاتحاد الدولي لكرة القدم".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثالث على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала