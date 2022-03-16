https://arabic.sputniknews.com/20220316/-الاتحاد-الدولي-للعبة-الشطرنج-يعلن-تعليق-عضوية-روسيا-وبيلاروسيا-ومنعهما-من-المشاركة-بالبطولات-1059967718.html
الاتحاد الدولي للعبة الشطرنج يعلن تعليق عضوية روسيا وبيلاروسيا ومنعهما من المشاركة بالبطولات
الاتحاد الدولي للعبة الشطرنج يعلن تعليق عضوية روسيا وبيلاروسيا ومنعهما من المشاركة بالبطولات
أعلن الاتحاد الدولي للعبة الشطرنج، اليوم الأربعاء، عن توقيف وتجميد عضوية كل من روسيا وبيلاروسيا ومنعهما من المشاركة في البطولات الدولية حتى إشعار آخر. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T10:57+0000
2022-03-16T10:57+0000
2022-03-16T10:57+0000
العالم
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ونشر الاتحاد الدولي للعبة الشطرنج على موقعه الرسمي بيانا جاء فيه: "بناءً على التوصيات الحالية للجنة الأولمبية الدولية قرر الاتحاد تعليق عضوية منتخبي روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في البطولات الرسمية تحت رعايته حتى إشعار آخر".وأضاف البيان: "سيتمكن اللاعبون من هذه البلدان من المشاركة في البطولات الفردية لدورة بطولة العالم تحت علم الاتحاد الدولي لكرة القدم".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الاتحاد الدولي للعبة الشطرنج يعلن تعليق عضوية روسيا وبيلاروسيا ومنعهما من المشاركة بالبطولات
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أعلن الاتحاد الدولي للعبة الشطرنج، اليوم الأربعاء، عن توقيف وتجميد عضوية كل من روسيا وبيلاروسيا ومنعهما من المشاركة في البطولات الدولية حتى إشعار آخر.
ونشر الاتحاد الدولي للعبة الشطرنج على موقعه الرسمي بيانا جاء فيه: "بناءً على التوصيات الحالية للجنة الأولمبية الدولية قرر الاتحاد تعليق عضوية منتخبي روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في البطولات الرسمية تحت رعايته حتى إشعار آخر".
وأضاف البيان: "سيتمكن اللاعبون من هذه البلدان من المشاركة في البطولات الفردية لدورة بطولة العالم تحت علم الاتحاد الدولي لكرة القدم".