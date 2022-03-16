https://arabic.sputniknews.com/20220316/-الدفاع-الروسية-موسكو-أوفت-بالتزاماتها-الدولية-وتخلصت-من-احتياطات-الأسلحة-الكيميائية-منذ-فترة-طويلة-1059995600.html

الدفاع الروسية: موسكو أوفت بالتزاماتها الدولية وتخلصت من احتياطات الأسلحة الكيميائية منذ فترة طويلة

الدفاع الروسية: موسكو أوفت بالتزاماتها الدولية وتخلصت من احتياطات الأسلحة الكيميائية منذ فترة طويلة

نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الأربعاء، وجود أسلحة كيميائية لدى القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في... 16.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-16T18:30+0000

2022-03-16T18:30+0000

2022-03-16T18:30+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال كوناشينكوف في إحاطة: "نحن نعلم جيدا، أن الاستخبارات الأوكرانية تقوم بدعم من الدول الغربية بالإعداد لاستفزاز باستخدام مواد سامة ضد السكان المدنيين، هدف هذا الاستفزاز هو اتهام روسيا في استخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين".وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتنبرغ، قد أشار في الـ13 من الشهر الجاري، إلى أن روسيا "ربما تخطط لتنفيذ هجوم كيميائي" بعدما كشفت موسكو عن تعاون سري أوكراني أمريكي حول تطوير أسلحة بيولوجية على الأراضي الأوكرانية.ورفض ستولتنبرغ اتهامات روسيا لأوكرانيا بالإعداد لهجمات كيميائية، معتبرا تلك الاتهامات "عبثية"، وأشار إلى أن استخدام الهجمات الكيميائية تعتبر جريمة حرب.وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، أعلنت عقب ذلك، أنها لا تجد أي إشارات حتمية حول تنفيذ هجمات كيميائية أو بيولوجية في أوكرانيا.وصرح مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ألكسندر شولغين، في مارس/ آذار 2020، بأن الولايات المتحدة لا تزال تمتلك أسلحة كيميائية، مكرراً دعوة بلاده إلى تصفية ترسانة واشنطن الكيميائية وفقاً لأحكام معاهدة حظر الكيميائي.

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روسيا