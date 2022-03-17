https://arabic.sputniknews.com/20220317/أحد-أبرز-القادة-الروس-يوجه-رسالة-قوية-إلى-أعداء-روسيا-1060015555.html
أحد أبرز القادة الروس يوجه رسالة قوية إلى أعداء روسيا
أحد أبرز القادة الروس يوجه رسالة قوية إلى أعداء روسيا
نوه مسؤول كبير في السلطة العليا الروسية إلى أن روسيا تستطيع أن تتصدى لأعدائها. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T10:35+0000
2022-03-17T10:35+0000
2022-03-17T10:35+0000
روسيا
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وقال دميتري ميدفيديف، نائب أمين مجلس الأمن الروسي، في رسالة نشرها على قناة "تلغرام"، إن روسيا قادرة على إيقاف أعدائها عند حدهم.وأكد أن روسيا ستواصل الكفاح من أجل إنشاء نظام عالمي يريده الشعب الروسي.وأشار إلى أن النظام الذي تسعى روسيا إلى إنشائه يرفض أن يكون هناك نازيون وكذابون يشوهون الحقائق التاريخية ومجرمون لا يتوانون عن ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية.وشغل ميدفيديف منصب رئيس الدولة الروسية في الفترة 2008 – 2012.وبدأت روسيا أخيرا تكافح من أجل إنهاء سيطرة النازيين الجدد على جارتها أوكرانيا وتوفير الأمن للناس في شرق أوكرانيا الذين يتعرضون لما وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالإبادة الجماعية منذ عام 2014.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
أحد أبرز القادة الروس يوجه رسالة قوية إلى أعداء روسيا
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نوه مسؤول كبير في السلطة العليا الروسية إلى أن روسيا تستطيع أن تتصدى لأعدائها.
وقال
دميتري ميدفيديف، نائب أمين مجلس الأمن الروسي، في رسالة نشرها على قناة "تلغرام"، إن روسيا قادرة على إيقاف أعدائها عند حدهم.
وأكد أن روسيا ستواصل الكفاح من أجل إنشاء نظام عالمي يريده الشعب الروسي.
وأشار إلى أن النظام الذي تسعى روسيا إلى إنشائه يرفض أن يكون هناك نازيون وكذابون يشوهون الحقائق التاريخية ومجرمون لا يتوانون عن ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية.
وشغل ميدفيديف منصب رئيس الدولة الروسية في الفترة 2008 – 2012.
وبدأت روسيا أخيرا تكافح من أجل إنهاء سيطرة النازيين الجدد على جارتها أوكرانيا وتوفير الأمن للناس في شرق أوكرانيا الذين يتعرضون لما وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالإبادة الجماعية منذ عام 2014.