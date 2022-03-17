https://arabic.sputniknews.com/20220317/أردوغان-يؤكد-لبوتين-أن-إعلان-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-سيفسح-المجال-أمام-حل-طويل-الأمد-1060028287.html

أردوغان لبوتين: إعلان وقف إطلاق النار في أوكرانيا سيفسح المجال أمام حل طويل الأمد

أردوغان لبوتين: إعلان وقف إطلاق النار في أوكرانيا سيفسح المجال أمام حل طويل الأمد

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أن إعلان وقف إطلاق النار في أوكرانيا سيمهد الطريق لحل طويل... 17.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-17T14:28+0000

2022-03-17T14:28+0000

2022-03-17T14:51+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

العالم

روسيا

أخبار تركيا اليوم

فلاديمير بوتين

رجب طيب أردوغان

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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أردوغان، بحسب بيان للرئاسة التركية خلال اتصال ببوتين "إن إعلان وقف إطلاق النار في أوكرانيا سيفسح المجال أمام حل طويل الأمد"، مشيرا إلى أن "التفاهم حول بعض القضايا يحتاج إلى لقاء على مستوى الزعماء".وجدد أردوغان دعوته لاستضافة تركيا لقاء بين بوتين وزيلينسكي في أنقرة أو إسطنبول، مؤكدا "ضرورة مراعاة الوضع الإنساني في أوكرانيا وتفعيل الممرات الإنسانية من قبل روسيا وأوكرانيا دون عوائق".ونوه أردوغان بأن "الحرب لا تجلب الفائدة لأي طرف وأنه من الأفضل إعطاء الفرصة للدبلوماسية"، معربا عن أمله "في التوصل إلى نتيجة إيجابية في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا".وجاء في بيان الكرملين في هذا الصدد: "جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، حيث بحثا الجوانب المختلفة لتطورات الأوضاع حول العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس.وأشار البيان إلى أن بوتين أطلع نظيره التركي على سير المفاوضات مع ممثلي الجانب الأوكراني.وأضاف البيان: "كما تم التطرق للقضايا المطروحة على جدول الأعمال الثنائي بالتفصيل. حيث تم إعطاء تقييم إيجابي لنتائج المباحثات الأخيرة بين وزيري الخارجية في أنطاليا. وأعرب الجانبان عن عزمهما على مواصلة تطوير التعاون التجاري والاقتصادي متبادل المنفعة، بما في ذلك تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في قطاع الطاقة".وأشار البيان إلى أن الرئيس التركي أعرب خلال المحادثة عن امتنانه للمساعدة في إجلاء المواطنين الأتراك من الأراضي الأوكرانية، وكذلك في الخروج الآمن للسفن التي تحمل البضائع التركية من الموانئ الروسية في بحر آزوف. وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات.وأعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في وقت سابق، أن أردوغان يخطط لإجراء محادثة هاتفية مع بوتين.أكد وزير الخارجية التركي على أنه من المهم التوصل إلى تفاهم توافق عليه روسيا وأوكرانيا وشعبي البلدين.وأضاف وزير الخارجية التركي: "بوتين وزيلنسكي قد يلتقيان في حال تم التوصل إلى تفاهم بين البلدين ولكن من الصعب توقع موعد ذلك اللقاء".وتواصل القوات المسلحة الروسية، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220315/أردوغان-وزير-خارجية-تركيا-يزور-روسيا-غدا-وبعدها-أوكرانيا-لبحث-وقف-إطلاق-النار-بين-الجانبين-1059946012.html

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العالم, روسيا, أخبار تركيا اليوم, فلاديمير بوتين, رجب طيب أردوغان