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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220317/أردوغان-يؤكد-لبوتين-أن-إعلان-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-سيفسح-المجال-أمام-حل-طويل-الأمد-1060028287.html
أردوغان لبوتين: إعلان وقف إطلاق النار في أوكرانيا سيفسح المجال أمام حل طويل الأمد
أردوغان لبوتين: إعلان وقف إطلاق النار في أوكرانيا سيفسح المجال أمام حل طويل الأمد
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أن إعلان وقف إطلاق النار في أوكرانيا سيمهد الطريق لحل طويل... 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T14:28+0000
2022-03-17T14:51+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
روسيا
أخبار تركيا اليوم
فلاديمير بوتين
رجب طيب أردوغان
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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أردوغان، بحسب بيان للرئاسة التركية خلال اتصال ببوتين "إن إعلان وقف إطلاق النار في أوكرانيا سيفسح المجال أمام حل طويل الأمد"، مشيرا إلى أن "التفاهم حول بعض القضايا يحتاج إلى لقاء على مستوى الزعماء".وجدد أردوغان دعوته لاستضافة تركيا لقاء بين بوتين وزيلينسكي في أنقرة أو إسطنبول، مؤكدا "ضرورة مراعاة الوضع الإنساني في أوكرانيا وتفعيل الممرات الإنسانية من قبل روسيا وأوكرانيا دون عوائق".ونوه أردوغان بأن "الحرب لا تجلب الفائدة لأي طرف وأنه من الأفضل إعطاء الفرصة للدبلوماسية"، معربا عن أمله "في التوصل إلى نتيجة إيجابية في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا".وجاء في بيان الكرملين في هذا الصدد: "جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، حيث بحثا الجوانب المختلفة لتطورات الأوضاع حول العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس.وأشار البيان إلى أن بوتين أطلع نظيره التركي على سير المفاوضات مع ممثلي الجانب الأوكراني.وأضاف البيان: "كما تم التطرق للقضايا المطروحة على جدول الأعمال الثنائي بالتفصيل. حيث تم إعطاء تقييم إيجابي لنتائج المباحثات الأخيرة بين وزيري الخارجية في أنطاليا. وأعرب الجانبان عن عزمهما على مواصلة تطوير التعاون التجاري والاقتصادي متبادل المنفعة، بما في ذلك تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في قطاع الطاقة".وأشار البيان إلى أن الرئيس التركي أعرب خلال المحادثة عن امتنانه للمساعدة في إجلاء المواطنين الأتراك من الأراضي الأوكرانية، وكذلك في الخروج الآمن للسفن التي تحمل البضائع التركية من الموانئ الروسية في بحر آزوف. وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات.وأعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في وقت سابق، أن أردوغان يخطط لإجراء محادثة هاتفية مع بوتين.أكد وزير الخارجية التركي على أنه من المهم التوصل إلى تفاهم توافق عليه روسيا وأوكرانيا وشعبي البلدين.وأضاف وزير الخارجية التركي: "بوتين وزيلنسكي قد يلتقيان في حال تم التوصل إلى تفاهم بين البلدين ولكن من الصعب توقع موعد ذلك اللقاء".وتواصل القوات المسلحة الروسية، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/أردوغان-وزير-خارجية-تركيا-يزور-روسيا-غدا-وبعدها-أوكرانيا-لبحث-وقف-إطلاق-النار-بين-الجانبين-1059946012.html
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العالم, روسيا, أخبار تركيا اليوم, فلاديمير بوتين, رجب طيب أردوغان

أردوغان لبوتين: إعلان وقف إطلاق النار في أوكرانيا سيفسح المجال أمام حل طويل الأمد

14:28 GMT 17.03.2022 (تم التحديث: 14:51 GMT 17.03.2022)
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
© Sputnik . POOL
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أن إعلان وقف إطلاق النار في أوكرانيا سيمهد الطريق لحل طويل الأمد.
أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أردوغان، بحسب بيان للرئاسة التركية خلال اتصال ببوتين "إن إعلان وقف إطلاق النار في أوكرانيا سيفسح المجال أمام حل طويل الأمد"، مشيرا إلى أن "التفاهم حول بعض القضايا يحتاج إلى لقاء على مستوى الزعماء".

وجدد أردوغان دعوته لاستضافة تركيا لقاء بين بوتين وزيلينسكي في أنقرة أو إسطنبول، مؤكدا "ضرورة مراعاة الوضع الإنساني في أوكرانيا وتفعيل الممرات الإنسانية من قبل روسيا وأوكرانيا دون عوائق".

ونوه أردوغان بأن "الحرب لا تجلب الفائدة لأي طرف وأنه من الأفضل إعطاء الفرصة للدبلوماسية"، معربا عن أمله "في التوصل إلى نتيجة إيجابية في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا".
وجاء في بيان الكرملين في هذا الصدد: "جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، حيث بحثا الجوانب المختلفة لتطورات الأوضاع حول العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس.

وأشار البيان إلى أن بوتين أطلع نظيره التركي على سير المفاوضات مع ممثلي الجانب الأوكراني.

وأضاف البيان: "كما تم التطرق للقضايا المطروحة على جدول الأعمال الثنائي بالتفصيل. حيث تم إعطاء تقييم إيجابي لنتائج المباحثات الأخيرة بين وزيري الخارجية في أنطاليا. وأعرب الجانبان عن عزمهما على مواصلة تطوير التعاون التجاري والاقتصادي متبادل المنفعة، بما في ذلك تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في قطاع الطاقة".

وأشار البيان إلى أن الرئيس التركي أعرب خلال المحادثة عن امتنانه للمساعدة في إجلاء المواطنين الأتراك من الأراضي الأوكرانية، وكذلك في الخروج الآمن للسفن التي تحمل البضائع التركية من الموانئ الروسية في بحر آزوف. وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات.
وأعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في وقت سابق، أن أردوغان يخطط لإجراء محادثة هاتفية مع بوتين.
أكد وزير الخارجية التركي على أنه من المهم التوصل إلى تفاهم توافق عليه روسيا وأوكرانيا وشعبي البلدين.
وأضاف وزير الخارجية التركي: "بوتين وزيلنسكي قد يلتقيان في حال تم التوصل إلى تفاهم بين البلدين ولكن من الصعب توقع موعد ذلك اللقاء".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تركيا - من أرشيف 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
أردوغان: وزير خارجية تركيا يزور روسيا غدا وبعدها أوكرانيا لبحث وقف إطلاق النار بين الجانبين
15 مارس, 18:01 GMT
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Ударные вертолеты Ка-52 ВКС РФ перед выполнением боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثاني والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:57 GMT
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