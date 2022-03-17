https://arabic.sputniknews.com/20220317/إثيوبيا-فصل-عشرات-الضباط-والأفراد-من-الشرطة-وضبط-مئات-الأسلحة-والقنابل-1060034536.html
إثيوبيا... فصل عشرات الضباط والأفراد من الشرطة وضبط مئات الأسلحة والقنابل
إثيوبيا... فصل عشرات الضباط والأفراد من الشرطة وضبط مئات الأسلحة والقنابل
أعلن مدير العلاقات العامة بشرطة أديس أبابا، فاسيكا فينتا، اليوم الخميس، أنه تم فصل عشرات الضباط والأفراد من الشرطة، كما تم ضبط مئات الأسلحة والقنابل. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T17:05+0000
2022-03-17T17:05+0000
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وحسب موقع "فانا" الإثيوبي، أصدرت شرطة أديس أبابا اليوم، بيانًا حول أداء أنشطتها في مجال منع الجريمة خلال الأشهر الستة الماضية.ووفقا للبيان، عاقبت الشرطة 146 ضابطا وأفرادا من الشرطة بالطرد من وحدتهم باعتبارهم فاسدين وغير نزيهين ولسوء سلوكهم.كما تم ضبط 47 قنبلة و8 ألغام و113 بندقية هجومية من طراز كلاشينكوف و422 بندقية هجومية وأكثر من 17 ألف طلقة وأكثر من 8 آلاف طلقة و2901 برين و8 رشاشات و183 طلقة ذخيرة.وتم أيضا مصادرة 57 نظارة عسكرية، وبوصلة سلاح، و64 جهاز لاسلكي للاتصالات العسكرية، و3 شواحن لاسلكية، و6 أجهزة تحديد المواقع العالمية ومعدات عسكرية أخرى من المشتبه بهم.وبحسب بيان الشرطة، فقد تم تكثيف الجهود لمكافحة تهريب الأسلحة، كما تجري التحقيقات اللازمة لمحاكمة الجناة.
https://arabic.sputniknews.com/20201212/الأزمة-الإثيوبية-توقيف-40-من-كبار-مسؤولي-الجيش-والشرطة-1047482966.html
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أخبار إثيوبيا, العالم
إثيوبيا... فصل عشرات الضباط والأفراد من الشرطة وضبط مئات الأسلحة والقنابل
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أعلن مدير العلاقات العامة بشرطة أديس أبابا، فاسيكا فينتا، اليوم الخميس، أنه تم فصل عشرات الضباط والأفراد من الشرطة، كما تم ضبط مئات الأسلحة والقنابل.
وحسب موقع "فانا" الإثيوبي
، أصدرت شرطة أديس أبابا اليوم، بيانًا حول أداء أنشطتها في مجال منع الجريمة خلال الأشهر الستة الماضية.
ووفقا للبيان، عاقبت الشرطة 146 ضابطا وأفرادا من الشرطة بالطرد من وحدتهم باعتبارهم فاسدين وغير نزيهين ولسوء سلوكهم.
12 ديسمبر 2020, 06:56 GMT
كما تم ضبط 47 قنبلة و8 ألغام و113 بندقية هجومية من طراز كلاشينكوف و422 بندقية هجومية وأكثر من 17 ألف طلقة وأكثر من 8 آلاف طلقة و2901 برين و8 رشاشات و183 طلقة ذخيرة.
وتم أيضا مصادرة 57 نظارة عسكرية، وبوصلة سلاح، و64 جهاز لاسلكي للاتصالات العسكرية، و3 شواحن لاسلكية، و6 أجهزة تحديد المواقع العالمية ومعدات عسكرية أخرى من المشتبه بهم.
وبحسب بيان الشرطة، فقد تم تكثيف الجهود لمكافحة تهريب الأسلحة، كما تجري التحقيقات اللازمة لمحاكمة الجناة.