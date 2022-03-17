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إخلاء وزارة المالية الفرنسية جزئيا بعد تهديد إرهابي
إخلاء وزارة المالية الفرنسية جزئيا بعد تهديد إرهابي
أفادت وسائل إعلام فرنسية، مساء اليوم الخميس، بأنه تم إخلاء وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية بشكل جزئي بعد تهديد إرهابي. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T17:23+0000
2022-03-17T17:48+0000
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ذكرت قناة تلفزيون (بي.إف.إم) الإخبارية، نقلا عن مصادر في الشرطة الفرنسية، أنه "تم إجلاء حوالي 20 شخصا بالفعل".وأضافت المصادر أن قرار الإجلاء جاء بعد تحذير بوجود قنبلة داخل الوزارة.وأشارت المصادر إلى أن الشرطة قامت بمساعدة الكلاب المدربة على كشف القنابل، للتحقق من صحة التحذير.كما أوضحت المصادر أن الإجراءات التي تتخذها الشرطة هي للتأكد من عدم وجود تهديد.
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أخبار فرنسا , العالم

إخلاء وزارة المالية الفرنسية جزئيا بعد تهديد إرهابي

17:23 GMT 17.03.2022 (تم التحديث: 17:48 GMT 17.03.2022)
© REUTERS / PHILIPPE WOJAZERالشرطة الفرنسية تنتشر في باريس بعد هجوم بسكين
الشرطة الفرنسية تنتشر في باريس بعد هجوم بسكين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
© REUTERS / PHILIPPE WOJAZER
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أفادت وسائل إعلام فرنسية، مساء اليوم الخميس، بأنه تم إخلاء وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية بشكل جزئي بعد تهديد إرهابي.
ذكرت قناة تلفزيون (بي.إف.إم) الإخبارية، نقلا عن مصادر في الشرطة الفرنسية، أنه "تم إجلاء حوالي 20 شخصا بالفعل".
وأضافت المصادر أن قرار الإجلاء جاء بعد تحذير بوجود قنبلة داخل الوزارة.
وأشارت المصادر إلى أن الشرطة قامت بمساعدة الكلاب المدربة على كشف القنابل، للتحقق من صحة التحذير.
كما أوضحت المصادر أن الإجراءات التي تتخذها الشرطة هي للتأكد من عدم وجود تهديد.
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