https://arabic.sputniknews.com/20220317/إخلاء-وزارة-المالية-الفرنسية-جزئيا-بعد-تهديد-إرهابي-1060035068.html
إخلاء وزارة المالية الفرنسية جزئيا بعد تهديد إرهابي
إخلاء وزارة المالية الفرنسية جزئيا بعد تهديد إرهابي
أفادت وسائل إعلام فرنسية، مساء اليوم الخميس، بأنه تم إخلاء وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية بشكل جزئي بعد تهديد إرهابي. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T17:23+0000
2022-03-17T17:23+0000
2022-03-17T17:48+0000
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ذكرت قناة تلفزيون (بي.إف.إم) الإخبارية، نقلا عن مصادر في الشرطة الفرنسية، أنه "تم إجلاء حوالي 20 شخصا بالفعل".وأضافت المصادر أن قرار الإجلاء جاء بعد تحذير بوجود قنبلة داخل الوزارة.وأشارت المصادر إلى أن الشرطة قامت بمساعدة الكلاب المدربة على كشف القنابل، للتحقق من صحة التحذير.كما أوضحت المصادر أن الإجراءات التي تتخذها الشرطة هي للتأكد من عدم وجود تهديد.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , العالم
إخلاء وزارة المالية الفرنسية جزئيا بعد تهديد إرهابي
17:23 GMT 17.03.2022 (تم التحديث: 17:48 GMT 17.03.2022) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام فرنسية، مساء اليوم الخميس، بأنه تم إخلاء وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية بشكل جزئي بعد تهديد إرهابي.
ذكرت قناة تلفزيون (بي.إف.إم) الإخبارية، نقلا عن مصادر في الشرطة الفرنسية، أنه "تم إجلاء حوالي 20 شخصا بالفعل".
وأضافت المصادر أن قرار الإجلاء جاء بعد تحذير بوجود قنبلة داخل الوزارة.
وأشارت المصادر إلى أن الشرطة قامت بمساعدة الكلاب المدربة على كشف القنابل، للتحقق من صحة التحذير.
كما أوضحت المصادر أن الإجراءات التي تتخذها الشرطة هي للتأكد من عدم وجود تهديد.