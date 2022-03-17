https://arabic.sputniknews.com/20220317/إزالة-جزء-من-القيود-المفروضة-على-قدوم-مواطني-لوغانسك-ودونيتسك-وأوكرانيا-وبيلاروسيا-إلى-روسيا-1060036450.html

إزالة جزء من القيود المفروضة على قدوم مواطني لوغانسك ودونيتسك وأوكرانيا وبيلاروسيا إلى روسيا

إزالة جزء من القيود المفروضة على قدوم مواطني لوغانسك ودونيتسك وأوكرانيا وبيلاروسيا إلى روسيا

تم رفع بعض القيود المفروضة على الحركة عبر حدود الروسية لمواطني لوغانسك ودونيتسك وأوكرانيا وبيلاروسيا، والتي تم فرضها بسبب فيروس كورونا منذ سنوات. 17.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-17T18:27+0000

2022-03-17T18:27+0000

2022-03-17T18:27+0000

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104568/85/1045688555_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_4ee34a41a78aa3951432308449a87ca4.jpg

وجاء في بيان الداخلية الروسية: "توضح دائرة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه اعتبارًا من الساعة 00:00 يوم 18 مارس 2022، تم رفع بعض القيود المفروضة على حركة المواطنين عبر حدود الدولة الروسية، والتي تم فرضها في 27 مارس 2020، من أجل منع دخول إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى أراضي روسيا ".وتجدر الإشارة إلى أنه وفقًا لأمر الحكومة الروسية المؤرخ 17 مارس 2022، تم رفع القيود المفروضة على الأشخاص الذين يدخلون الحدود الروسية من الدول سابقة الذكر.

https://arabic.sputniknews.com/20220316/بعد-إلغاء-نظام-ارتداء-الكمامة-في-بلدك-هل-ستستمر-في-ارتدائها؟-1059960964.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا