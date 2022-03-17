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إزالة جزء من القيود المفروضة على قدوم مواطني لوغانسك ودونيتسك وأوكرانيا وبيلاروسيا إلى روسيا
إزالة جزء من القيود المفروضة على قدوم مواطني لوغانسك ودونيتسك وأوكرانيا وبيلاروسيا إلى روسيا
تم رفع بعض القيود المفروضة على الحركة عبر حدود الروسية لمواطني لوغانسك ودونيتسك وأوكرانيا وبيلاروسيا، والتي تم فرضها بسبب فيروس كورونا منذ سنوات. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T18:27+0000
2022-03-17T18:27+0000
روسيا
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وجاء في بيان الداخلية الروسية: "توضح دائرة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه اعتبارًا من الساعة 00:00 يوم 18 مارس 2022، تم رفع بعض القيود المفروضة على حركة المواطنين عبر حدود الدولة الروسية، والتي تم فرضها في 27 مارس 2020، من أجل منع دخول إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى أراضي روسيا ".وتجدر الإشارة إلى أنه وفقًا لأمر الحكومة الروسية المؤرخ 17 مارس 2022، تم رفع القيود المفروضة على الأشخاص الذين يدخلون الحدود الروسية من الدول سابقة الذكر.
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إزالة جزء من القيود المفروضة على قدوم مواطني لوغانسك ودونيتسك وأوكرانيا وبيلاروسيا إلى روسيا

18:27 GMT 17.03.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev / الذهاب إلى بنك الصورمدينة موسكو، روسيا يونيو 2020
مدينة موسكو، روسيا يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
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تم رفع بعض القيود المفروضة على الحركة عبر حدود الروسية لمواطني لوغانسك ودونيتسك وأوكرانيا وبيلاروسيا، والتي تم فرضها بسبب فيروس كورونا منذ سنوات.
وجاء في بيان الداخلية الروسية: "توضح دائرة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه اعتبارًا من الساعة 00:00 يوم 18 مارس 2022، تم رفع بعض القيود المفروضة على حركة المواطنين عبر حدود الدولة الروسية، والتي تم فرضها في 27 مارس 2020، من أجل منع دخول إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى أراضي روسيا ".
وتجدر الإشارة إلى أنه وفقًا لأمر الحكومة الروسية المؤرخ 17 مارس 2022، تم رفع القيود المفروضة على الأشخاص الذين يدخلون الحدود الروسية من الدول سابقة الذكر.
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