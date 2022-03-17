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https://arabic.sputniknews.com/20220317/إعلام-بولسونارو-يطلب-المساعدة-من-بوتين-1060004087.html
إعلام: بولسونارو يطلب المساعدة من بوتين
إعلام: بولسونارو يطلب المساعدة من بوتين
أفادت صحيفة برازيلية عن تقدم الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بطلب إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T06:47+0000
2022-03-17T06:47+0000
العالم
روسيا
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وبحسب "Folha de São Paulo"، فإن الرئيس البرازيلي ناشد نظيره الروسي المساعدة لصنع غواصة تعمل بالطاقة النووية.وقدم بولسونارو طلبه إلى الرئيس الروسي أثناء قيامه بزيارة إلى العاصمة الروسية موسكو أواسط فبراير/ شباط من العام الماضي.وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد رفضت أن تساعد البرازيل على بناء غواصة تعمل بالطاقة النووية.
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العالم, روسيا

إعلام: بولسونارو يطلب المساعدة من بوتين

06:47 GMT 17.03.2022
© Photo / Pixabay / Skeezeغواصة أمريكية
غواصة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
© Photo / Pixabay / Skeeze
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أفادت صحيفة برازيلية عن تقدم الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بطلب إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وبحسب "Folha de São Paulo"، فإن الرئيس البرازيلي ناشد نظيره الروسي المساعدة لصنع غواصة تعمل بالطاقة النووية.
وقدم بولسونارو طلبه إلى الرئيس الروسي أثناء قيامه بزيارة إلى العاصمة الروسية موسكو أواسط فبراير/ شباط من العام الماضي.
وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد رفضت أن تساعد البرازيل على بناء غواصة تعمل بالطاقة النووية.
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