https://arabic.sputniknews.com/20220317/إعلام-غرق-سفينة-إماراتية-قرب-ميناء-عسلوية-الإيراني-1060010688.html
إعلام: غرق سفينة إماراتية قرب ميناء عسلوية الإيراني
إعلام: غرق سفينة إماراتية قرب ميناء عسلوية الإيراني
أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، عن غرق سفينة إماراتية، على بعد 30 ميلا من ميناء عسلويه الإيراني. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T08:51+0000
2022-03-17T08:51+0000
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وقال رئيس إدارة السلامة والحماية البحرية بالإدارة العامة للموانئ والشؤون البحرية بمحافظة بوشهر، حجة خسروي، في تصريحات مع وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، إن "سفينة إماراتية غرقت على بعد 30 ميلا من عسلوية"، مشيرا إلى "انطلاق عملية بحث عن 30 من طاقمها".وأوضح خسروي، أنه "تم إرسال قاطري جر إلى مكان الحادث"، مشيرا أن السفينة الإماراتية غرقت قبل وصولها إلى الميناء بسبب الظروف الجوية غير المواتية والرياح القوية.ولفت إلى أنه "تم تقديم طلب طائرة هليكوبتر للجهات ذات الصلة، بما في ذلك المنطقة الاقتصادية الخاصة بارس للطاقة، في أقرب وقت ممكن"، قائلا: "سيتم توفير معلومات إضافية أخرى في هذا الصدد قريبا".
https://arabic.sputniknews.com/20220301/مسؤول-أمني-إسرائيلي-رفيع-يتوجه-إلى-الإمارات-في-زيارة-غير-معلنة-هدفها-إيران-1059311373.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار إيران
إعلام: غرق سفينة إماراتية قرب ميناء عسلوية الإيراني
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أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، عن غرق سفينة إماراتية، على بعد 30 ميلا من ميناء عسلويه الإيراني.
وقال رئيس إدارة السلامة والحماية البحرية بالإدارة العامة للموانئ والشؤون البحرية بمحافظة بوشهر، حجة خسروي، في تصريحات مع وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا
، إن "سفينة إماراتية غرقت على بعد 30 ميلا من عسلوية"، مشيرا إلى "انطلاق عملية بحث عن 30 من طاقمها".
وأوضح خسروي، أنه "تم إرسال قاطري جر إلى مكان الحادث"، مشيرا أن السفينة الإماراتية غرقت قبل وصولها إلى الميناء بسبب الظروف الجوية غير المواتية والرياح القوية.
ولفت إلى أنه "تم تقديم طلب طائرة هليكوبتر للجهات ذات الصلة، بما في ذلك المنطقة الاقتصادية الخاصة بارس للطاقة، في أقرب وقت ممكن"، قائلا: "سيتم توفير معلومات إضافية أخرى في هذا الصدد قريبا".