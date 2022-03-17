https://arabic.sputniknews.com/20220317/إعلام-غرق-سفينة-إماراتية-قرب-ميناء-عسلوية-الإيراني-1060010688.html

إعلام: غرق سفينة إماراتية قرب ميناء عسلوية الإيراني

إعلام: غرق سفينة إماراتية قرب ميناء عسلوية الإيراني

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، عن غرق سفينة إماراتية، على بعد 30 ميلا من ميناء عسلويه الإيراني. 17.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-17T08:51+0000

2022-03-17T08:51+0000

2022-03-17T08:51+0000

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

أخبار إيران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0d/1046819199_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_69b35dbbdda379b529ff9a678e9418b5.jpg

وقال رئيس إدارة السلامة والحماية البحرية بالإدارة العامة للموانئ والشؤون البحرية بمحافظة بوشهر، حجة خسروي، في تصريحات مع وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، إن "سفينة إماراتية غرقت على بعد 30 ميلا من عسلوية"، مشيرا إلى "انطلاق عملية بحث عن 30 من طاقمها".وأوضح خسروي، أنه "تم إرسال قاطري جر إلى مكان الحادث"، مشيرا أن السفينة الإماراتية غرقت قبل وصولها إلى الميناء بسبب الظروف الجوية غير المواتية والرياح القوية.ولفت إلى أنه "تم تقديم طلب طائرة هليكوبتر للجهات ذات الصلة، بما في ذلك المنطقة الاقتصادية الخاصة بارس للطاقة، في أقرب وقت ممكن"، قائلا: "سيتم توفير معلومات إضافية أخرى في هذا الصدد قريبا".

https://arabic.sputniknews.com/20220301/مسؤول-أمني-إسرائيلي-رفيع-يتوجه-إلى-الإمارات-في-زيارة-غير-معلنة-هدفها-إيران-1059311373.html

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار إيران