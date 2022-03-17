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إعلام: غرق سفينة إماراتية قرب ميناء عسلوية الإيراني
إعلام: غرق سفينة إماراتية قرب ميناء عسلوية الإيراني
أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، عن غرق سفينة إماراتية، على بعد 30 ميلا من ميناء عسلويه الإيراني. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T08:51+0000
2022-03-17T08:51+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وقال رئيس إدارة السلامة والحماية البحرية بالإدارة العامة للموانئ والشؤون البحرية بمحافظة بوشهر، حجة خسروي، في تصريحات مع وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، إن "سفينة إماراتية غرقت على بعد 30 ميلا من عسلوية"، مشيرا إلى "انطلاق عملية بحث عن 30 من طاقمها".وأوضح خسروي، أنه "تم إرسال قاطري جر إلى مكان الحادث"، مشيرا أن السفينة الإماراتية غرقت قبل وصولها إلى الميناء بسبب الظروف الجوية غير المواتية والرياح القوية.ولفت إلى أنه "تم تقديم طلب طائرة هليكوبتر للجهات ذات الصلة، بما في ذلك المنطقة الاقتصادية الخاصة بارس للطاقة، في أقرب وقت ممكن"، قائلا: "سيتم توفير معلومات إضافية أخرى في هذا الصدد قريبا".
https://arabic.sputniknews.com/20220301/مسؤول-أمني-إسرائيلي-رفيع-يتوجه-إلى-الإمارات-في-زيارة-غير-معلنة-هدفها-إيران-1059311373.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار إيران

إعلام: غرق سفينة إماراتية قرب ميناء عسلوية الإيراني

08:51 GMT 17.03.2022
© REUTERS / AMIR COHENسفينة شحن إماراتية في ميناء حيفا في إسرائيل
سفينة شحن إماراتية في ميناء حيفا في إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
© REUTERS / AMIR COHEN
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أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، عن غرق سفينة إماراتية، على بعد 30 ميلا من ميناء عسلويه الإيراني.
وقال رئيس إدارة السلامة والحماية البحرية بالإدارة العامة للموانئ والشؤون البحرية بمحافظة بوشهر، حجة خسروي، في تصريحات مع وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، إن "سفينة إماراتية غرقت على بعد 30 ميلا من عسلوية"، مشيرا إلى "انطلاق عملية بحث عن 30 من طاقمها".
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مسؤول أمني إسرائيلي رفيع يتوجه إلى الإمارات في زيارة غير معلنة هدفها "إيران"
1 مارس, 10:03 GMT
وأوضح خسروي، أنه "تم إرسال قاطري جر إلى مكان الحادث"، مشيرا أن السفينة الإماراتية غرقت قبل وصولها إلى الميناء بسبب الظروف الجوية غير المواتية والرياح القوية.
ولفت إلى أنه "تم تقديم طلب طائرة هليكوبتر للجهات ذات الصلة، بما في ذلك المنطقة الاقتصادية الخاصة بارس للطاقة، في أقرب وقت ممكن"، قائلا: "سيتم توفير معلومات إضافية أخرى في هذا الصدد قريبا".
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